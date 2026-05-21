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SpaceX se alista para ser la mayor oferta pública de la historia

La empresa de Elon Musk busca recaudar hasta 75,000 millones de dólares, de conseguirlo sería 2.6 veces mayor a la OPI de Saudi Aramco, la mayor hasta ahora, que levantó 29,000 millones.
jue 21 mayo 2026 11:26 AM
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De Marte a Wall Street, SpaceX analiza su salida a bolsa
SpaceX afirmó que planea empezar a desplegar satélites de computación de IA tan pronto como en 2028, con el objetivo a largo plazo de situar en órbita 100 gigavatios de capacidad de cómputo anuales. (Foto: David McNew/Getty Images)

SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, despegó rumbo a Wall Street el miércoles, al presentar ante las autoridades de Estados Unidos los planes para lo que podría convertirse en la mayor oferta pública de venta de acciones de la historia.

Si tiene éxito, la salida a bolsa del gigante de los cohetes y los satélites eclipsaría cualquier Oferta Pública Inicial (OPI) anterior.

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Los medios estadounidenses señalan que SpaceX espera recaudar 75,000 millones de dólares, de conseguirlo sería 2.6 veces mayor a la OPI de Saudi Aramco, la mayor hasta ahora, que levantó 29,000 millones.

Con ello alcanzaría una valoración de hasta 1.75 billones de dólares cuando comience a cotizar en junio, siendo también la primera empresa en salir con un valor de más de un billón de dólares.

El expediente de salida a la bolsa se hizo público el miércoles en documentos divulgados por el regulador bursátil estadounidense (SEC).

El documento S-1, un texto que las empresas están obligadas a presentar ante la SEC antes de cotizar en una bolsa de valores pública, proporciona a los inversionistas información financiera detallada.

Es la primera vez que SpaceX divulga públicamente información financiera tan detallada en sus 24 años de historia.

El documento reveló que la compañía generó 18,700 millones de dólares en ingresos en 2025 y registró una pérdida operativa de 2,600 millones de dólares, ya que destinó grandes sumas al desarrollo de cohetes de próxima generación y a la inteligencia artificial.

También se conoció que el negocio de internet satelital Starlink de SpaceX es el motor financiero de la compañía, al generar 11,400 millones de dólares en ingresos en 2025, casi un 50% más interanual.

El segmento de IA, que incluye xAI y la plataforma X, registró 3,200 millones de dólares en ingresos en todo 2025, pero anotó una pérdida operativa de 6,400 millones de dólares mientras la compañía se apresuraba a construir centros de datos para entrenamiento de IA.

La presentación se produjo apenas días después de que Musk sufriera un importante revés legal en su amarga disputa con OpenAI, un competidor directo que también quiere una salida a bolsa.

Y con la otra competidora Anthropic preparando también su propia OPI, 2026 podría convertirse en uno de los años más trascendentales en Wall Street en la memoria reciente.

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Musk al mando

La presentación confirmó una estructura accionarial que dejará a Musk firmemente al mando de la compañía tras la salida a bolsa.

Musk, el hombre más rico del mundo, pasará a controlar aproximadamente el 79% del poder de voto, mientras posee alrededor de 42% del capital.

Esta salida a Bolsa constituye un "punto de inflexión importante para el sector espacial y tecnológico", reaccionó el analista financiero Dan Ives, de Wedbush.

La presentación también expuso una hoja de ruta ambiciosa para construir centros de datos en el espacio.

La compañía argumenta que la energía solar captada en órbita representa "la única solución" ante la creciente demanda energética de la computación de IA.

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SpaceX afirmó que planea empezar a desplegar satélites de computación de IA tan pronto como en 2028, con el objetivo a largo plazo de situar en órbita 100 gigavatios de capacidad de cómputo anuales.

Esta tarea requerirá miles de lanzamientos de cohetes al año y el transporte de aproximadamente un millón de toneladas métricas de carga útil a la órbita.

La compañía apunta a cotizar en el mercado de valores Nasdaq bajo las siglas SPCX.

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… y Musk recibirá bonos de SpaceX solo si logra colonizar Marte

La espectacular presentación de la propuesta de salida a bolsa de SpaceX incluyó algunos detalles de otro mundo, entre ellos una cláusula según la cual el enorme bono económico del fundador Elon Musk solo se hará efectivo si un millón de humanos se asienta en Marte.

La estructura del bono, expuesta en el prospecto de SpaceX presentado el miércoles ante los reguladores estadounidenses, parece más el argumento de una novela de ciencia ficción que un acuerdo de compensación.

El bono de Musk depende de que el valor bursátil de SpaceX alcance objetivos que van desde 400,000 millones hasta 6 billones de dólares, y de que la empresa traslade a un millón de personas a un planeta situado a 225 millones de kilómetros de distancia.

Musk describe esa ambición como esencial para la supervivencia a largo plazo de la raza humana.

Aun así, a Musk no le irá nada mal si la oferta sale adelante en las próximas semanas como está previsto.

Con la valoración objetivo de 1.75 billones de dólares que se ha reportado para la empresa, la participación actual de Musk tendría un valor estimado de 735,000 millones de dólares, antes de que una sola persona pise el Planeta Rojo.

Un segundo bono, más pequeño, vincula 60 millones de acciones adicionales a otro objetivo descomunal: construir centros de datos en órbita capaces de suministrar 100 teravatios de capacidad de cómputo al año, una cifra que supera con creces cualquier cosa existente hoy en la Tierra.

El cohete Starship de la compañía -cuya última versión podría lanzarse el jueves- está diseñado con la colonización de Marte en mente.

Con información de AFP y Rosalía Lara

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