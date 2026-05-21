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Trabajadores de Samsung suspenden huelga y recibirán bono de 338,000 dólares

La huelga estaba prevista para iniciar este jueves 21 de mayo, pero la dirección de la compañía y las organizaciones sindicales llegaron a un acuerdo para evitarlo.
jue 21 mayo 2026 12:00 PM
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Trabajadores de Samsung suspenden huelga
El acuerdo provisional introduce un nuevo fondo de bonificaciones para los empleados de la división de semiconductores, equivalente al 10.5% del beneficio operativo de la división, que se pagará en acciones. (JUNG YEON-JE/AFP)

Samsung detuvo una de las huelgas más importantes en su historia, gracias a un acuerdo provisional alcanzado entre la dirección y los sindicatos, a través del cual los empleados de la división de semiconductores podrían recibir este año una bonificación media de 509 millones de wones (alrededor 338,000 dólares), informó el jueves la empresa.

La huelga que estaba prevista entre los trabajadores del gigante tecnológico a partir de este 21 de mayo en Corea del Sur fue suspendida in extremis el miércoles, tras la firma de un acuerdo salarial entre la dirección y las organizaciones sindicales.

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El acuerdo provisional introduce un nuevo fondo de bonificaciones para los empleados de la división de semiconductores, equivalente al 10.5% del beneficio operativo de la división, que se pagará en acciones, así como un 1.5% adicional en efectivo, el acuerdo permitiría a los trabajadores repartirse hasta el 12% del beneficio operativo en forma de bonificaciones.

Se espera que los empleados de la división de semiconductores de Samsung reciban alrededor de 509 millones de wones en virtud del nuevo acuerdo, confirmó el jueves un responsable de la empresa a la agencia de noticias AFP.

El plan de bonificaciones tendría una duración de 10 años y está condicionado a que esta división registre un beneficio operativo anual de más de 200 billones de wones entre 2026 y 2028, y de más de 100 billones de wones anuales hasta 2035.

Sin embargo, un influyente grupo de accionistas denominado "Korea Shareholder Action Headquarters" afirmó el jueves que algunas disposiciones del acuerdo preliminar eran ilegales, durante una concentración cerca de la residencia del presidente de Samsung Electronics, Lee Jae-yong.

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El grupo sostiene que las bonificaciones vinculadas a los beneficios operativos no fueron aprobadas mediante un acuerdo de los accionistas y, por lo tanto, carecían de validez jurídica. Si Samsung Electronics y su sindicato ratifican el acuerdo "eludiendo" los procedimientos requeridos, el grupo advierte que recurrirá "a todos los medios legales a su alcance" para "bloquear cualquier desembolso de fondos".

Los chips de memoria de Samsung se encuentran en todo tipo de dispositivos, desde la electrónica de consumo hasta los procesadores de ordenador, y sus modelos de última generación se utilizan para ampliar los centros de datos de inteligencia artificial.

En abril, Samsung anunció que su beneficio operativo del primer trimestre se había disparado aproximadamente un 750% con respecto al año anterior, mientras que su capitalización bursátil superó el billón de dólares por primera vez este mes.

El impacto económico de una huelga podría haber sido importante: solo Samsung Electronics, mayor proveedor mundial de chips de memoria, genera el 12.5% del PIB de Corea del Sur y este producto representa el 35% de las exportaciones del país.

El riesgo de huelga no termina

Por otra parte, el sindicato informó de que la huelga prevista "queda aplazada hasta nuevo aviso" y añadió que someterá a votación un acuerdo salarial provisional.

Todos los afiliados participarán en la votación, que se celebrará entre el 23 y el 28 de mayo, indicó el sindicato. El ministro de Trabajo, Kim Young hoon, agradeció a ambas por el acuerdo provisional y "mantener vivo el diálogo hasta el final".

Asimismo, la dirección de Samsung pidió disculpas por la "preocupación causada" por el conflicto y prometió "construir una relación laboral más madura y constructiva para que una situación así no vuelva a producirse".

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