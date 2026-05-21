La inculpación de Raúl Castro en EU causa indignación en Cuba

Las autoridades cubanas criticaron duramente la inculpación, el último episodio de la postura cada vez más intervencionista de Trump, tras la guerra con Irán, el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro y las amenazas contra Groenlandia.

¿De qué se acusa a Raúl Castro?

Los cargos contra Raúl Castro, hermano menor de Fidel Castro, líder de la revolución que triunfó en 1959, se derivan del derribo de dos aviones civiles pilotados por anticastristas en 1996. Murieron cuatro, tres de ellos estadounidenses. En aquel entonces, Raúl Castro era ministro de Defensa.

"Eso no es una alegación, directamente es una acusación de hace más de 30 años" y "un ataque público a una figura pública", declaró a AFPTV Fabian Fernández, un contable de 30 años, en La Habana. "Van más allá de la acusación, es una cosa política y de imagen", agregó.

Pedro Leal, un jubilado de 65 años, afirmó que esta inculpación por parte de Estados Unidos, "aparte del bloqueo energético que no nos deja pasar combustible para acá", es "criminal".

Las autoridades cubanas hicieron un llamamiento a la ciudadanía para que proteste contra la "despreciable" acusación. El periódico oficial Granma instó a los cubanos a reunirse frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana el viernes a las 7:30 horas (6:30 horas, tiempo del Centro de México).

Además del asesinato de cuatro personas, Castro ha sido acusado de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y de destrucción de aeronaves.

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron dos avionetas desarmadas de "Hermanos al Rescate" en el estrecho de Florida, matando a sus cuatro tripulantes.

Esta organización se proponía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida.

El gobierno cubano aseguró en un comunicado que actuó entonces "en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales".

Los aviones cayeron en aguas internacionales.

"Lo mismo" que a Nicolás Maduro

El bloqueo petrolero estadounidense, que dura ya cuatro meses y busca socavar al gobierno comunista de Cuba, ha llevado a la economía de la isla —ya de por sí muy castigada— al borde del colapso.