Televisa recauda 6,918 mdp y se prepara para una posible jugada en telecom

Los recursos serán destinados a fines corporativos generales, incluyendo inversiones de capital, pago de pasivos y "oportunidades estratégicas en el sector de telecomunicaciones", según detalló la empresa.

Para Alik García, subdirector de análisis bursátil de Valmex Casa de Bolsa, la operación representa un fortalecimiento financiero relevante para Televisa en un momento en que el mercado especula sobre posibles movimientos corporativos en la industria.

"La emisión otorga flexibilidad financiera para evaluar oportunidades de crecimiento o adquisiciones sin incrementar de manera significativa el apalancamiento", señaló el especialista en un reporte.

El mercado mira hacia AT&T

La colocación ocurre en medio de versiones sobre una posible reorganización de activos de telecomunicaciones en México .

Analistas del mercado han señalado durante los últimos meses que AT&T podría explorar alternativas estratégicas para su negocio mexicano, lo que ha alimentado especulaciones sobre potenciales operaciones corporativas entre los principales jugadores del sector.

Aunque Televisa no mencionó ninguna empresa específica, el hecho de que parte de los recursos se destinen a oportunidades estratégicas en telecomunicaciones llamó la atención de inversionistas, especialmente considerando la posición de la compañía en el negocio a través de Izzi y su participación en el mercado de conectividad.

Valmex destacó que la operación fue estructurada con un precio basado en el promedio ponderado por volumen de los últimos 30 días de cotización de los CPO de Televisa, lo que reduce el riesgo de una dilución inmediata para los accionistas actuales.

Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia participaron en la suscripción de obligaciones convertibles ligadas a acciones Serie A para preservar la estructura accionaria y cumplir con los requisitos corporativos establecidos en los estatutos de la empresa.

La conversión de las obligaciones está prevista para junio de 2027 y las acciones resultantes estarán sujetas a un periodo de restricción de venta de un año adicional.