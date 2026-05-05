¿Cuánto gana Televisa con su negocio de telecomunicaciones?

En 2025, Grupo Televisa agrupó sus operaciones de conectividad en un solo segmento —Telecom, que integra cable y Sky— y desde ahí generó 58,878.2 millones de pesos, según su cuarto reporte trimestral de 2025 . Es un negocio grande, pero con un reparto muy definido.

El principal motor es el segmento residencial, que en la práctica corresponde sobre todo a las operaciones de Izzi. Este bloque aportó 42,181.6 millones de pesos, es decir, 71.6% del total.

Aquí se concentran el internet de banda ancha, la televisión de paga, la telefonía fija y el servicio móvil. La escala explica su peso: 5.7 millones de suscriptores de internet y más de 650 mil líneas móviles, estas últimas impulsadas por su esquema de operador móvil virtual.

En segundo lugar está Sky, con 12,397 millones de pesos (21.1%). Aunque sigue siendo un negocio relevante, enfrenta presiones por la pérdida de suscriptores de televisión de paga , en un contexto de mayor competencia y cambios en el consumo.

El tercer frente son los servicios empresariales, que generaron 4,299.6 millones de pesos (7.3% del total). Es el segmento más pequeño, pero también el único que creció en el año (0.8%), apoyado en la demanda de soluciones de conectividad para empresas.

Además, aunque no forma parte de este segmento, Televisa mantiene su apuesta en contenidos a través de TelevisaUnivision. En 2025, esta inversión le representó una pérdida de 578.3 millones de pesos, asociada a ajustes extraordinarios.

En conjunto, el negocio de telecomunicaciones de Televisa se sostiene principalmente en Izzi y sus servicios al hogar, con Sky en proceso de ajuste y un segmento empresarial que crece de forma más moderada.