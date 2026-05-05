Durante décadas, Televisa fue sinónimo de contenidos en español. Hoy, esa imagen se queda corta. El verdadero motor de su negocio está en las telecomunicaciones, un segmento que le genera miles de millones de pesos cada año y que ha redefinido su estrategia.
En este mercado, la empresa se ha convertido en un competidor de peso, capaz de medirse con gigantes como América Móvil, de Carlos Slim; Totalplay, de Ricardo Salinas Pliego; y Megacable.
Aquí te contamos cuánto genera su negocio de telecomunicaciones, cómo se divide y por qué este frente se ha vuelto clave para entender el rumbo del sector en México.
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¿Cuánto gana Televisa con su negocio de telecomunicaciones?
El principal motor es el segmento residencial, que en la práctica corresponde sobre todo a las operaciones de Izzi. Este bloque aportó 42,181.6 millones de pesos, es decir, 71.6% del total.
Aquí se concentran el internet de banda ancha, la televisión de paga, la telefonía fija y el servicio móvil. La escala explica su peso: 5.7 millones de suscriptores de internet y más de 650 mil líneas móviles, estas últimas impulsadas por su esquema de operador móvil virtual.
En segundo lugar está Sky, con 12,397 millones de pesos (21.1%). Aunque sigue siendo un negocio relevante, enfrenta presiones por la pérdida de suscriptores de televisión de paga , en un contexto de mayor competencia y cambios en el consumo.
El tercer frente son los servicios empresariales, que generaron 4,299.6 millones de pesos (7.3% del total). Es el segmento más pequeño, pero también el único que creció en el año (0.8%), apoyado en la demanda de soluciones de conectividad para empresas.
Además, aunque no forma parte de este segmento, Televisa mantiene su apuesta en contenidos a través de TelevisaUnivision. En 2025, esta inversión le representó una pérdida de 578.3 millones de pesos, asociada a ajustes extraordinarios.
En conjunto, el negocio de telecomunicaciones de Televisa se sostiene principalmente en Izzi y sus servicios al hogar, con Sky en proceso de ajuste y un segmento empresarial que crece de forma más moderada.
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¿Por qué Televisa fusionó Izzi y Sky en un solo negocio?
La fusión de izzi (cable) y Sky no fue solo un cambio administrativo: fue una decisión para hacer más rentable y manejable el negocio de telecomunicaciones de Grupo Televisa. En términos simples, la empresa dejó de operar dos frentes separados para concentrarlos en uno solo —Telecom— y así ganar tres cosas clave:
Decisiones más rápidas y claras: al tener un solo bloque, la dirección puede ver todo el negocio junto y decidir mejor dónde invertir, recortar o crecer, sin dividir esfuerzos.
Ahorros y eficiencias: integrar operaciones permitió reducir costos duplicados y aprovechar mejor la infraestructura. Esto se reflejó directamente en la rentabilidad: el margen operativo subió a 40.9% a finales de 2025, desde 36.8% un año antes.
Una estrategia más alineada: con un solo frente, la empresa puede enfocarse en fortalecer su posición en telecomunicaciones, hacer el negocio más resistente y adaptarse mejor a los cambios del mercado.
La posible operación —valuada en más de 2,000 millones de dólares— le daría a Televisa algo que hoy no tiene a gran escala: red móvil propia, espectro y mayor presencia en un mercado dominado por Telcel de Carlos Slim. No es solo sumar usuarios, es cambiar de posición en la industria.
El movimiento, sin embargo, no es sencillo. Implicaría presión financiera y dependería de cómo se estructure: más capital, deuda o incluso un socio. De hecho, la empresa ya pidió autorización para levantar hasta 7,200 millones de pesos y ha ajustado su deuda para ganar margen de maniobra.
En síntesis: es una posibilidad real, pero aún en evaluación. Todo dependerá de si los números y las condiciones del mercado terminan alineándose.