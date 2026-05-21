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La historia de Emilio Azcárraga no empezó en Televisa: fue enviado a Tijuana a aprender desde cero

Antes de encabezar Televisa, Azcárraga Jean fue enviado a la frontera norte para formarse en operación real, lejos del corporativo y bajo una lógica de competencia directa y aprendizaje integral.
jue 21 mayo 2026 04:40 PM
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Azcárraga Jean inició su formación en Canal 12 de Tijuana en 1988, lejos del corporativo de Televisa. (HECTOR VIVAS/Getty Images)

Emilio Azcárraga Jean se mantiene como uno de los empresarios más relevantes de México y una de las figuras históricas dentro del negocio de los medios de comunicación, pese a que actualmente ya no participa de forma directa en la conducción diaria de Grupo Televisa .

Sin embargo, incluso siendo hijo de Emilio Azcárraga Milmo y nieto de Emilio Azcárraga Vidaurreta —los hombres que construyeron y consolidaron el imperio televisivo más poderoso del país—, su camino dentro de la empresa no comenzó en las oficinas centrales de San Ángel ni en las instalaciones de Chapultepec, donde históricamente ha operado el corazón de Televisa.

Lejos de los reflectores y del núcleo de poder de la televisora, el joven Azcárraga fue enviado a la frontera norte para aprender el negocio desde abajo. Su primera experiencia operativa ocurrió en el entonces modesto Canal 12 de Tijuana, donde comenzó a formarse dentro de la industria que años después terminaría encabezando.

Ahí, prácticamente desde cero y lejos del centro del poder mediático mexicano, inició la carrera del empresario que más tarde se convertiría en presidente de Grupo Televisa y uno de los hombres más influyentes del mundo corporativo del país.

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La historia de Emilio Azcárraga en Tijuana

Para finales de 1988, Emilio Azcárraga Jean tenía apenas 21 años y estaba por concluir la licenciatura en Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana. El siguiente paso parecía natural: incorporarse de lleno al negocio familiar de Televisa, algo que él mismo ya había expresado a su padre.

Sin embargo, la respuesta de Azcárraga Milmo no fue la que esperaba. En lugar de abrirle un espacio en las oficinas de la capital del país, donde se concentraba el poder de la televisora, decidió enviarlo hasta Tijuana para aprender el negocio desde la frontera norte del país.

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Aunque la idea inicialmente no le entusiasmó demasiado, Azcárraga Jean hizo las maletas y llegó a Baja California en diciembre de 1988 para incorporarse como director de operaciones del Canal 12 de Tijuana, de acuerdo con su perfil oficial dentro de Grupo Televisa .

Pese al cargo, no llegó como el jefe absoluto del canal ni con control total de la operación. Debía reportar directamente a José Luis Guash, entonces director de la televisora local y a quien el propio Azcárraga ha señalado como uno de los hombres que más sabía del negocio televisivo.

Con Guash aprendió desde la operación cotidiana de una estación local hasta la lógica comercial y de programación de la televisión. Lejos del centro corporativo de Televisa y sin los privilegios del corporativo capitalino, Tijuana terminó convirtiéndose en la escuela donde comenzó a formarse el futuro presidente del mayor imperio televisivo de México.

Emilio Azcárraga
A los 29 años asumió la presidencia de Televisa tras la muerte de Emilio Azcárraga Milmo en 1997. (Duilio Rodriguez/Duilio Rodriguez)

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Lo que aprendió el empresario en la frontera

El paso de Emilio Azcárraga Jean por Tijuana terminó convirtiéndose en una etapa decisiva en su formación dentro del negocio televisivo. Más allá del cargo que ocupaba, la experiencia le permitió entender desde adentro cómo operaba una estación local en uno de los mercados más complejos y competidos del país, según contó el empresario en una entrevista reciente que tuvo con su amigo de toda la vida, Jorge “El Burro” Van Rankin.

En Canal 12 tuvo contacto directo con áreas como ventas, producción, promoción, programación y noticieros, algo que difícilmente habría experimentado desde el corporativo de la Ciudad de México. La dinámica de la frontera obligaba a conocer el negocio completo y entender cómo cada pieza impactaba en la operación de la televisora.

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Además, Tijuana representaba una plaza distinta al resto del país. El canal competía directamente con señales estadounidenses, con Univisión y con el mercado televisivo de San Diego, lo que le permitió conocer una lógica comercial y de audiencias mucho más agresiva y binacional.

La experiencia también le dejó una visión más amplia sobre el fenómeno migratorio y la identidad de los hispanos en Estados Unidos. Durante esos años entendió que el público mexicano en la frontera y la comunidad mexicoamericana tenían hábitos, necesidades y formas de consumo distintas a las del centro del país.

Su estancia coincidió además con un momento histórico para México y Baja California: la llegada de Ernesto Ruffo Appel como primer gobernador de oposición en la historia moderna del país, un episodio que mostró cómo comenzaban a cambiar la política y los medios mexicanos.

Con el tiempo, el propio Azcárraga Jean ha reconocido que Tijuana fue una de las etapas más importantes de su formación profesional, porque le permitió comprender tanto el negocio operativo de la televisión como la complejidad social, cultural y económica de la relación entre México y Estados Unidos antes de regresar a la capital para asumir responsabilidades mayores dentro de Televisa.

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Actualmente ya no dirige Televisa y concentra su influencia en activos estratégicos como Ollamani, Izzi y Sky. (SOPA Images/Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa)

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Su llegada a la presidencia de Televisa

Emilio Azcárraga Jean asumió la presidencia de Televisa en 1997, tras la enfermedad y muerte de su padre, Emilio Azcárraga Milmo. Tenía 29 años y, aunque ya había ocupado distintos cargos dentro del grupo, su ascenso se dio de forma acelerada en un momento de crisis interna.

La empresa enfrentaba dificultades financieras, una estructura sobredimensionada y una competencia creciente de TV Azteca . Ante ese escenario, una de sus primeras medidas fue una reestructuración profunda que incluyó el recorte de entre 35% y 40% del personal para ajustar costos y ordenar las finanzas, según contó en la entrevista con Van Rankin.

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En paralelo, impulsó una renovación del equipo directivo y de los contenidos, combinando ejecutivos experimentados con perfiles jóvenes. De esa etapa surgieron propuestas orientadas a nuevas audiencias y programas como El Calabozo y Otro Rollo.

La transición de mando tuvo además un fuerte componente simbólico. Meses antes de la muerte de su padre, en una entrevista realizada por Jacobo Zabludovsky en Los Ángeles, aparecieron juntos Emilio Azcárraga Milmo, Guillermo Cañedo y el propio Azcárraga Jean, una imagen que terminó por anticipar y representar públicamente el relevo generacional dentro de la cúpula de Televisa.

La actualidad de Emilio Azcárraga Jean

Emilio Azcárraga Jean ya no dirige ni preside Grupo Televisa porque dejó la operación diaria del consorcio para concentrarse en la reorganización de sus activos empresariales y en asuntos legales y financieros del grupo.

La conducción ejecutiva de Televisa quedó en manos de Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega , quienes hoy encabezan la gestión operativa y el consejo de administración.

Actualmente, Azcárraga centra su actividad en negocios estratégicos fuera del esquema tradicional de la televisora, principalmente Grupo Ollamani, donde controla activos como el Club América y el Estadio Banorte, además de presidir su consejo de administración. También mantiene posiciones clave en telecomunicaciones al frente de Cablevisión (Izzi) y Sky (Innova), además de su participación en TelevisaUnivision.

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En paralelo, sigue activo en otros frentes empresariales como miembro del Consejo Mexicano de Negocios, accionista de Grupo Axo y presidente de la Fundación Televisa.

De acuerdo con el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México , Azcárraga Jean ocupa la posición número 36, justo por debajo de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, principal competidor histórico de Televisa.

En conjunto, su trayectoria muestra una transición poco común en el empresariado mexicano: de operador formado en campo a directivo que reconfigura su influencia fuera del control operativo directo de la compañía que heredó.

Más que un retiro, su papel actual se ha desplazado hacia la administración de activos estratégicos en un entorno donde los medios tradicionales dejaron de ser el único centro de poder del negocio.

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GRUPO TELEVISA, S.A. Emilio Azcárraga Jean 100 empresarios

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