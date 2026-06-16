SpaceX supera a Amazon y se torna la quinta mayor empresa en valor de mercado

Poco después de la apertura de Wall Street, hacia las 14:20 GMT, la acción de SpaceX registraba una subida del 8.48%, hasta los 208.83 dólares, lo que situaba su valor de mercado por encima de los 2.7 billones de dólares.

La capitalización bursátil de Amazon asciende a unos 2.65 billones de dólares.

SpaceX también superó brevemente el martes la valoración de Microsoft, de unos 2.9 billones de dólares.

El gigante de semiconductores Nvidia ocupa el primer lugar de la clasificación, con más de 5 billones de dólares, seguido de Alphabet (Google) y del gigante tecnológico Apple.

Desde su debut bursátil el pasado viernes, el título de la empresa de Elon Musk se ha disparado cerca de un 40%, impulsado por la demanda de los inversionistas, tanto particulares como institucionales.

Muchos de ellos comparten la visión de Elon Musk: un conglomerado multifacético que abarca cohetes, inteligencia artificial (IA), chips, internet por satélite y una red social.

"Hay un auténtico furor por la IA" en los mercados mundiales y "por cualquier grupo que pueda ser uno de los beneficiarios de estos gastos", comentó a la AFP Steve Sosnick, de Interactive Brokers.

La empresa logró recaudar el viernes 86,000 millones de dólares en su debut en Wall Street, la mayor oferta pública de la historia, muy por delante de los 25,600 millones de dólares obtenidos por la petrolera Saudi Aramco en 2019.

Wall Street abre sin rumbo

La Bolsa de Nueva York abrió sin mucho entusiasmo el martes, a la espera de detalles sobre el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, mientras las acciones de SpaceX siguen en ascenso.

Al día siguiente de cerrar en un nivel récord, el Dow Jones iniciaba las operaciones el martes con un avance de 0.43%. El índice Nasdaq retrocedía un 0.13%, mientras que el índice ampliado S&P 500 se mantenía estable (-0.01%).

Con información de AFP