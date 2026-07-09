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Wall Street abre con pequeña alza y el petróleo sube ante tensión entre EU e Irán

Nuevos combates estallaron en Medio Oriente con Teherán atacando a aliados de Washington en la región y bombardeos estadounidenses que alcanzaron el perímetro de una planta nuclear iraní.
jue 09 julio 2026 08:48 AM
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Los precios del petróleo tocan su mayor nivel del año tras ataque a Irán
La reanudación de los ataques en Medio Oriente volvió a repercutir en los precios del petróleo y el barril de Brent del Mar del Norte subía 1.3% a 79,05 dólares, y su equivalente estadounidense, el WTI, ganaba un 1.2%, en 74.38 dólares. (Foto: Mario Tama/Getty Images)

La bolsa de Nueva York abrió con una ligera subida este jueves, impulsada por el avance de algunos grandes nombres del sector de los semiconductores, aunque el mercado sigue prudente ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

En las primeras operaciones, el Dow Jones ganaba 0.12%, el índice Nasdaq avanzaba 0.22% y el S&P 500 sumaba 0.16%.

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La reanudación de los ataques en Medio Oriente volvió a repercutir en los precios del petróleo y el barril de Brent del Mar del Norte subía 1.3% a 79,05 dólares, y su equivalente estadounidense, el WTI, ganaba un 1.2%, en 74.38 dólares, a las 11:00 GMT.

En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la sesión opera con ligeras ganancias de 0.29% a 66,805.23 puntos. El Grupo Aeroportuario OMA y Hoteles City lideran las ganancias con más del 2% cada una mientras que América Móvil y Aguilas tienen las pérdidas más altas con 2.15 y 1.75%, respectivamente. El peso mexicano se deprecia 0.21% a 17.53 pesos por dólar.

Nuevos combates estallaron el jueves entre Estados Unidos e Irán horas antes del entierro del líder supremo Ali Jamenei, con Teherán atacando a aliados de Washington en la región y bombardeos estadounidenses que alcanzaron el perímetro de una planta nuclear iraní.

Estos ataques estadounidenses, a pesar de un protocolo de acuerdo firmado entre los dos beligerantes el 17 de junio, han causado 17 muertos, según informaron funcionarios iraníes.

Irán desafía a Washington con su intención de cobrar peaje a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, algo que no hacía antes de los ataques israelíes y estadounidenses del 28 de febrero, que desencadenaron la actual contienda.

Con información de AFP y Luz Elena Marcos

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