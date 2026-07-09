Wall Street abre con pequeña alza y el petróleo sube ante tensión entre EU e Irán

La reanudación de los ataques en Medio Oriente volvió a repercutir en los precios del petróleo y el barril de Brent del Mar del Norte subía 1.3% a 79,05 dólares, y su equivalente estadounidense, el WTI, ganaba un 1.2%, en 74.38 dólares, a las 11:00 GMT.

En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la sesión opera con ligeras ganancias de 0.29% a 66,805.23 puntos. El Grupo Aeroportuario OMA y Hoteles City lideran las ganancias con más del 2% cada una mientras que América Móvil y Aguilas tienen las pérdidas más altas con 2.15 y 1.75%, respectivamente. El peso mexicano se deprecia 0.21% a 17.53 pesos por dólar.

Nuevos combates estallaron el jueves entre Estados Unidos e Irán horas antes del entierro del líder supremo Ali Jamenei, con Teherán atacando a aliados de Washington en la región y bombardeos estadounidenses que alcanzaron el perímetro de una planta nuclear iraní.

Estos ataques estadounidenses, a pesar de un protocolo de acuerdo firmado entre los dos beligerantes el 17 de junio, han causado 17 muertos, según informaron funcionarios iraníes.

Irán desafía a Washington con su intención de cobrar peaje a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, algo que no hacía antes de los ataques israelíes y estadounidenses del 28 de febrero, que desencadenaron la actual contienda.

Con información de AFP y Luz Elena Marcos