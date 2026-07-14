El Niño sacude las cosechas y amenaza con elevar el precio del desayuno

La cotización, sin embargo, ya comenzó a moderarse. Entre el 9 y el 14 de julio retrocedió cerca de 5.9%, lo que muestra la volatilidad del mercado y obliga a distinguir entre el riesgo de una menor oferta futura y una escasez que ya se haya materializado.

Costa de Marfil y Ghana concentran cerca de 60% de la producción mundial de cacao. Por ello, cualquier alteración de las lluvias, la humedad o las temperaturas en ambos países puede repercutir en el precio internacional del chocolate.

Las plantaciones de Costa de Marfil han recibido lluvias intensas que inundaron algunas regiones, retrasaron el desarrollo de los frutos y dificultaron la cosecha y el transporte. El exceso de humedad también favorece las enfermedades causadas por hongos durante la formación y maduración de las mazorcas.

A ese problema podría sumarse hacia finales del año un Harmattan más intenso, se trata del viento cálido y seco que cruza África Occidental, reduce la humedad del suelo y somete las plantas a un mayor estrés. Algunos analistas citados por XTB calculan que la producción marfileña podría bajar a entre 1.7 y 1.8 millones de toneladas en el ciclo 2026-2027, frente a alrededor de 2.2 millones en el periodo anterior.

No obstante, StoneX estima la producción actual de Costa de Marfil en alrededor de 1.83 millones de toneladas, pero señala que podría revisarse hacia un nivel más cercano a 2.2 millones. Su escenario base apunta a nuevos superávits mundiales en 2025-2026 y 2026-2027, aunque la reconstrucción de inventarios sigue incompleta y el clima conserva una prima de riesgo en los precios.

El cacao duplicó su precio desde su mínimo

La volatilidad comenzó mucho antes de las últimas advertencias sobre El Niño. El futuro del cacao cerró en 2,798 dólares por tonelada el 27 de febrero, su mínimo en los datos recopilados para 2026. Posteriormente superó 4,600 dólares en mayo, volvió a caer por debajo de 3,900 dólares en junio y se disparó hasta 6,309 dólares el 9 de julio.

"El clima ya no es un riesgo lejano para estos productos, es un factor confirmado que los mercados están empezando a poner en precio. El cacao ya mostró que puede reaccionar con fuerza y rapidez a estas señales", señaló para Expansión Renato Campos, analista y CEO de Greyhound Trading.Esto significa que entre el mínimo de febrero y el máximo de julio el precio aumentó alrededor de 125%. Pero también muestra que la trayectoria no ha sido lineal, de hecho, el mercado ha alternado periodos de exceso de oferta, debilitamiento de la demanda y temores sobre la siguiente cosecha.

Por eso, el repunte no debe interpretarse todavía como evidencia de que falte cacao en el mercado físico. Una parte refleja la prima que los operadores están dispuestos a pagar ante la posibilidad de que las condiciones climáticas reduzcan la oferta durante los próximos meses.De hecho, los inventarios todavía no muestran una escasez comparable con la velocidad del aumento de los precios, mientras que el posicionamiento de los fondos continúa enviando señales mixtas.

El café repunta, pero retrocede desde sus máximos

El café representa otro punto sensible. Brasil y Vietnam producen aproximadamente la mitad del grano consumido en el mundo, por lo que una alteración meteorológica en cualquiera de los dos países puede modificar rápidamente el equilibrio internacional.