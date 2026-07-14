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El Niño sacude las cosechas y amenaza con elevar el precio del desayuno

El Niño amenaza las cosechas de cacao, café y trigo, mientras los futuros agrícolas repuntan y anticipan posibles presiones sobre el precio de los alimentos.
mar 14 julio 2026 07:03 PM
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El cacao cerró el 14 de julio en 5,936 dólares por tonelada, casi el doble que en abril; el café subió 33.8% desde junio y el trigo avanzó 11.4% en menos de tres semanas. (Fotógrafo Especial)

El desayuno podría convertirse en una de las primeras facturas económicas del fenómeno climático conocido como 'El Niño'. El posible fortalecimiento de este evento durante la segunda mitad de 2026 amenaza cultivos fundamentales para producir chocolate, café, pan, azúcar y aceites, mientras los mercados comienzan a incorporar el riesgo de sequías, lluvias excesivas y temperaturas extremas.

El cacao es el que más ha demostrado ser sensible a este tipo de retos. El futuro cerró el 14 de julio en 5,936 dólares por tonelada, casi el doble de los 3,028 dólares registrados el 7 de abril. Su máximo reciente fue de 6,309 dólares el 9 de julio, el nivel más alto desde noviembre de 2025. Desde el mínimo de abril hasta ese pico, el incremento fue de aproximadamente 108%.

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La cotización, sin embargo, ya comenzó a moderarse. Entre el 9 y el 14 de julio retrocedió cerca de 5.9%, lo que muestra la volatilidad del mercado y obliga a distinguir entre el riesgo de una menor oferta futura y una escasez que ya se haya materializado.

Costa de Marfil y Ghana concentran cerca de 60% de la producción mundial de cacao. Por ello, cualquier alteración de las lluvias, la humedad o las temperaturas en ambos países puede repercutir en el precio internacional del chocolate.

Las plantaciones de Costa de Marfil han recibido lluvias intensas que inundaron algunas regiones, retrasaron el desarrollo de los frutos y dificultaron la cosecha y el transporte. El exceso de humedad también favorece las enfermedades causadas por hongos durante la formación y maduración de las mazorcas.

A ese problema podría sumarse hacia finales del año un Harmattan más intenso, se trata del viento cálido y seco que cruza África Occidental, reduce la humedad del suelo y somete las plantas a un mayor estrés. Algunos analistas citados por XTB calculan que la producción marfileña podría bajar a entre 1.7 y 1.8 millones de toneladas en el ciclo 2026-2027, frente a alrededor de 2.2 millones en el periodo anterior.

No obstante, StoneX estima la producción actual de Costa de Marfil en alrededor de 1.83 millones de toneladas, pero señala que podría revisarse hacia un nivel más cercano a 2.2 millones. Su escenario base apunta a nuevos superávits mundiales en 2025-2026 y 2026-2027, aunque la reconstrucción de inventarios sigue incompleta y el clima conserva una prima de riesgo en los precios.

El cacao duplicó su precio desde su mínimo

La volatilidad comenzó mucho antes de las últimas advertencias sobre El Niño. El futuro del cacao cerró en 2,798 dólares por tonelada el 27 de febrero, su mínimo en los datos recopilados para 2026. Posteriormente superó 4,600 dólares en mayo, volvió a caer por debajo de 3,900 dólares en junio y se disparó hasta 6,309 dólares el 9 de julio.

"El clima ya no es un riesgo lejano para estos productos, es un factor confirmado que los mercados están empezando a poner en precio. El cacao ya mostró que puede reaccionar con fuerza y rapidez a estas señales", señaló para Expansión Renato Campos, analista y CEO de Greyhound Trading.Esto significa que entre el mínimo de febrero y el máximo de julio el precio aumentó alrededor de 125%. Pero también muestra que la trayectoria no ha sido lineal, de hecho, el mercado ha alternado periodos de exceso de oferta, debilitamiento de la demanda y temores sobre la siguiente cosecha.

Por eso, el repunte no debe interpretarse todavía como evidencia de que falte cacao en el mercado físico. Una parte refleja la prima que los operadores están dispuestos a pagar ante la posibilidad de que las condiciones climáticas reduzcan la oferta durante los próximos meses.De hecho, los inventarios todavía no muestran una escasez comparable con la velocidad del aumento de los precios, mientras que el posicionamiento de los fondos continúa enviando señales mixtas.

El café repunta, pero retrocede desde sus máximos

El café representa otro punto sensible. Brasil y Vietnam producen aproximadamente la mitad del grano consumido en el mundo, por lo que una alteración meteorológica en cualquiera de los dos países puede modificar rápidamente el equilibrio internacional.

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Los futuros del café cerraron el 14 de julio en 327 centavos de dólar por libra, un aumento de 33.8% frente a los 244.40 centavos registrados el 9 de junio. La cotización llegó hasta 363.95 centavos el 6 de julio, antes de retroceder alrededor de 10% desde ese máximo.

El movimiento confirma que el mercado comenzó a pagar una mayor prima climática, pero también que continúa expuesto a correcciones pronunciadas.

En Brasil, El Niño suele generar condiciones más secas y calientes en algunas regiones productoras. La falta de lluvia puede perjudicar la floración y el desarrollo de los frutos, aunque los daños dependen del momento, la duración y la intensidad del fenómeno.

El efecto tampoco es igual en todas las zonas. Mientras algunas pueden enfrentar sequía, otras podrían recibir precipitaciones excesivas que retrasen la cosecha, afecten la calidad del grano o compliquen el transporte.

StoneX prevé que una cosecha brasileña récord amplíe la disponibilidad y ejerza presión a la baja sobre los precios. No obstante, los bajos inventarios, el retraso de la recolección, la venta lenta de los productores y los riesgos relacionados con El Niño podrían mantener elevadas las cotizaciones durante el corto plazo.

"El café tiene una historia dividida, por lo que una variedad más expuesta al clima adverso y otra más protegida por buenas cosechas recientes", señaló Campos.

El trigo sube más de 11% en menos de tres semanas

Los futuros del trigo rojo suave de invierno, conocido como SRW por sus siglas en inglés, también han avanzado.

El contrato cerró el 14 de julio en 644 centavos de dólar por bushel, frente a 578.25 centavos el 26 de junio. El incremento fue de aproximadamente 11.4% en menos de tres semanas y colocó la cotización cerca de los 649 centavos alcanzados el 28 de abril, el máximo de la serie de 2026.

A diferencia del cacao, el mercado mundial de trigo todavía muestra una oferta relativamente cómoda gracias a las cosechas de Rusia y Ucrania. No obstante, existen riesgos en Estados Unidos, Australia, Argentina y Brasil.

La cosecha estadounidense de trigo de invierno fue estimada como la menor desde 1965 por la sequía en las Planicies. En Australia, El Niño suele estar asociado con condiciones más secas, mientras que en Argentina y el sur de Brasil el riesgo principal es el exceso de lluvia durante las etapas finales del cultivo.

StoneX calcula que la producción australiana podría caer más de 26% en el ciclo 2026-2027, a menos de 27 millones de toneladas. En Argentina, la cosecha podría bajar 23.4%, hasta 21.3 millones, después del récord del periodo anterior.

El impacto sobre los precios dependerá de si las pérdidas pueden ser compensadas por otros exportadores. La producción global todavía podría ser la segunda mayor de la historia, pero el margen para absorber problemas simultáneos en varias regiones se ha reducido.

El azúcar también se recupera desde sus mínimos

Los futuros del azúcar también han repuntado desde sus mínimos recientes, aunque el movimiento ha sido mucho menor que el observado en el cacao. La recuperación todavía no muestra una presión comparable con la de otros productos porque la abundante oferta de Brasil y los flujos comerciales excedentes continúan limitando las alzas.

El riesgo climático se concentra principalmente en India y Tailandia, donde condiciones más secas podrían reducir los rendimientos de la caña.

El comportamiento del azúcar demuestra que El Niño no produce un efecto automático ni idéntico en todas las materias primas. El precio depende también de los inventarios iniciales, el tamaño de las cosechas, la demanda y la capacidad de otros países para compensar las pérdidas.

No obstante, Renato Campos advierte que "el azúcar, en cambio, se mueve más por decisiones de política pública que por el clima, así que conviene no meterlo en el mismo saco".

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Inflación cambio climático

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