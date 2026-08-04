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Nvidia y SpaceX encienden a Wall Street mientras el petróleo cae por debajo de 80 dólares

La caída del petróleo alivió las presiones inflacionarias y, junto con el auge de la IA, llevó al S&P 500 a un nuevo máximo histórico.
mar 04 agosto 2026 04:46 PM
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Tablero de cotizaciones en Wall Street durante una jornada de fuertes ganancias para los principales índices bursátiles.
Los principales índices de Wall Street cerraron con fuertes ganancias, impulsados por la caída del petróleo y el renovado optimismo por la inteligencia artificial. (ANGELA WEISS/AFP)

Wall Street cerró este martes con fuertes ganancias y dos de sus principales índices en máximos históricos, después de que el desplome de los precios del petróleo redujo el temor a un choque inflacionario y permitió a los inversionistas volver la mirada hacia la inteligencia artificial, Nvidia y los resultados de SpaceX.

El Dow Jones avanzó 1.71%, hasta 54,085.88 puntos, y superó el récord establecido apenas un día antes. El S&P 500 ganó 1.79%, a 7,736.52 unidades, mientras que el Nasdaq, de mayor concentración tecnológica, saltó 2.59%, hasta 26,584.99 puntos.

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Los movimientos confirmaron una recuperación acelerada del apetito por el riesgo. En lo que va de 2026, el Nasdaq acumula un rendimiento de 14.38%, el S&P 500 de 13.02% y el Dow Jones de 12.53%, de acuerdo con un reporte de Monex.

“Los mercados encuentran respaldo en la combinación de menores presiones energéticas, resultados corporativos favorables y una demanda estructural por infraestructura de inteligencia artificial; sin embargo, los niveles actuales de valuación elevan la exigencia sobre los próximos reportes”, señaló Enrique Covarrubias, economista en jefe y director de Análisis de Actinver.

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El principal catalizador fue la caída del crudo, luego de que funcionarios estadounidenses aseguraron que existen avances en las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz, uno de los pasos más importantes para el comercio mundial de energía.

El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó progresos en las conversaciones con Irán y Omán, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, planteó la posibilidad de alcanzar un acuerdo para restablecer el tránsito marítimo.

Las declaraciones llevaron al Brent a perder 5.9% y cerrar en 79.36 dólares por barril, nuevamente por debajo de los 80 dólares. El West Texas Intermediate bajó alrededor de 6%, a 75.77 dólares.

La caída del petróleo también redujo la presión sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa estadounidense a 10 años bajó alrededor de seis puntos base, hasta 4.61%, un movimiento favorable para las valuaciones de las empresas tecnológicas y de crecimiento.

“Estas declaraciones provocaron una caída de los precios del crudo y de las tasas de interés”, explicó José Torres, analista de Interactive Brokers para AFP.

Con el riesgo energético temporalmente contenido, el mercado volvió a concentrarse en los resultados corporativos y en la expectativa de que el gasto en inteligencia artificial continúe traduciéndose en mayores ingresos. Empresas vinculadas con esta tecnología, como Palantir, así como Caterpillar, encabezaron el avance después de presentar cifras y previsiones superiores a las esperadas.

Nvidia y SpaceX marcan el ritmo

Nvidia reforzó la tendencia al anunciar que Alpamayo 2 Super, su modelo abierto de inteligencia artificial para vehículos autónomos y robotaxis, ya puede utilizarse comercialmente. El sistema está diseñado para interpretar escenarios complejos, explicar sus decisiones y acelerar el desarrollo de vehículos con conducción autónoma de nivel 4.

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La empresa aseguró que el modelo obtuvo el primer lugar en distintas pruebas de razonamiento para conducción autónoma y que su licencia permitirá a fabricantes y desarrolladores modificarlo, entrenarlo con sus propios datos y emplearlo en productos comerciales.

El otro foco de atención fue SpaceX. Sus acciones subieron más de 9% durante la jornada, antes de la publicación de su primer informe trimestral como compañía pública, reflejando las elevadas expectativas alrededor de Starlink, los lanzamientos espaciales y sus inversiones en infraestructura de inteligencia artificial.

Después del cierre, la compañía de Elon Musk reportó ingresos por aproximadamente 7,800 millones de dólares en el segundo trimestre, un crecimiento anual de 92% y por encima de lo esperado por los analistas. También redujo su pérdida neta a 541 millones de dólares. Sin embargo, la reacción posterior fue menos favorable, ya que las acciones de SpaceX cayeron alrededor de 7% en las operaciones extendidas, debido a la preocupación por el elevado gasto de capital destinado a inteligencia artificial y centros de datos.

La empresa busca desarrollar centros de procesamiento en órbita utilizando tecnología de Nvidia, bajo la idea de aprovechar la energía solar disponible en el espacio y disminuir algunas de las restricciones eléctricas y territoriales que enfrentan los centros de datos en la Tierra.

Bolsa Mexicana de Valores avanza 0.20%

En México, el S&P/BMV IPC avanzó 0.20%, hasta 66,833 puntos, y se mantuvo dentro del rango de 66,000 a 67,000 unidades. El peso también se benefició del mayor apetito por activos de riesgo y se apreció 0.42%, para cerrar alrededor de 17.26 unidades por dólar.

Aunque el mercado dejó atrás por ahora el temor inmediato a una interrupción petrolera, el rumbo de las bolsas seguirá condicionado por las negociaciones en Medio Oriente. El estrecho de Ormuz todavía no ha sido reabierto plenamente y cualquier deterioro de las conversaciones podría volver a elevar los precios del crudo, las tasas de interés y la volatilidad financiera.

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