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SpaceX y Nvidia se unen para crear centros de datos en el espacio

SpaceX, la empresa de Elon Musk, reportó ingresos de 7,814 mdd y demostró que Starlink es su negocio con más ingresos, seguido de xAI.
mar 04 agosto 2026 03:23 PM
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SpaceX anuncia alianza con Nvidia tras primer reporte trimestral
En términos particulares, la vertical de Inteligencia Artificial, en donde se incluyen a productos como xAI o al chatbot Grok, registró ingresos por 2,560 millones de dólares, aunque también una pérdida operativa de 1,260 millones. (Spencer Platt/Getty Images)

SpaceX, la empresa aeroespacial y de conectividad de Elon Musk, publicó por primera vez en su historia un reporte trimestral de forma pública y reveló una serie de datos importantes acerca del comportamiento de sus divisiones de cohetes, internet satelital (Starlink) e Inteligencia Artificial (xAI), así como las alianzas que tendrá para llevar centros de datos al espacio.

De acuerdo con los datos de la empresa, los ingresos generales fueron de 7,814 millones de dólares, es decir, un aumento de ingresos de 92% respecto al año anterior, cuando registró 4,100 mdd.

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En términos particulares, la vertical de Inteligencia Artificial, en donde se incluyen a productos como xAI o al chatbot Grok, registró ingresos por 2,560 millones de dólares, aunque también una pérdida operativa de 1,260 millones.

El año pasado, la empresa de Musk perdió 4,900 millones de dólares, debido a las inversiones que realizó en infraestructura de IA, pero a pesar de ello, Musk se ha mantenido firme en su intención de construir más centros de datos, incluida la infraestructura en el espacio y por ello anunció una importante alianza estratégica con Nvidia

SpaceX y Nvidia se unen

Durante la conferencia con los inversionistas, Musk anunció una asociación con Nvidia para el diseño de “computación espacial”, es decir, infraestructura capaz de ejecutar modelos y servicios de IA en satélites en órbita, mismos que se alimenten a través de energía solar.

Ambas empresas trabajarán en “diseñar la carga útil de computación del satélite Starmind AI1”, escribió SpaceX en una publicación en redes sociales, mientras que Musk detalló a los inversionistas que usarán los chips Vera Rubin, de Nvidia, de forma exclusiva.

Musk describió al componente como “la mejor computadora con Inteligencia Artificial”, y también resaltó que valora “enormemente nuestra estrecha colaboración y cooperación a muchos niveles con Nvidia”.

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Respecto a los centros de datos en la Tierra, la empresa planea construir una planta de fabricación de chips en Texas, llamada Terafab, en la se prevé una inversión de hasta 119,000 millones de dólares, y entre los socios más relevantes se encuentra Intel y Tesla.

Musk resaltó que esperan finalizar el 2026 con más de 2 gigavatios de capacidad de procesamiento instalada, además de que la cifra se acercará a los 10 gigavatios para finales de 2027.

Por otra parte, la división de cohetes generó 962 millones de dólares y realizó 78 lanzamientos en total en el periodo. Asimismo, tuvo una pérdida operativa de 542 millones de dólares.

La vertical de conectividad, es decir, Starlink, fue la que más ingresos generó, con 4,290 millones de dólares. Además, registró un total de 12 millones de suscriptores en el mundo, lo que representa un crecimiento del 100% respecto al año anterior, aunque un 17% más que el trimestre anterior.

Starlink reportó que los ingresos medios por usuario se situaron en 66 dólares, la misma cifra que el trimestre anterior, aunque también dijo contar con 10,200 satélites en órbita, los cuales dan cobertura de internet a 167 países.

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