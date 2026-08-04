SpaceX y Nvidia se unen para crear centros de datos en el espacio

En términos particulares, la vertical de Inteligencia Artificial, en donde se incluyen a productos como xAI o al chatbot Grok, registró ingresos por 2,560 millones de dólares, aunque también una pérdida operativa de 1,260 millones.

El año pasado, la empresa de Musk perdió 4,900 millones de dólares, debido a las inversiones que realizó en infraestructura de IA, pero a pesar de ello, Musk se ha mantenido firme en su intención de construir más centros de datos, incluida la infraestructura en el espacio y por ello anunció una importante alianza estratégica con Nvidia

SpaceX y Nvidia se unen

Durante la conferencia con los inversionistas, Musk anunció una asociación con Nvidia para el diseño de “computación espacial”, es decir, infraestructura capaz de ejecutar modelos y servicios de IA en satélites en órbita, mismos que se alimenten a través de energía solar.

Ambas empresas trabajarán en “diseñar la carga útil de computación del satélite Starmind AI1”, escribió SpaceX en una publicación en redes sociales, mientras que Musk detalló a los inversionistas que usarán los chips Vera Rubin, de Nvidia, de forma exclusiva.

Musk describió al componente como “la mejor computadora con Inteligencia Artificial”, y también resaltó que valora “enormemente nuestra estrecha colaboración y cooperación a muchos niveles con Nvidia”.