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Goldman Sachs calcula al campeón del Mundial, mientras Polymarket le pone precio

Goldman asigna a España 20.4% de probabilidad de ganar el Mundial, pero Polymarket coloca a Francia al frente con 19%, en un mercado de 3,000 millones de dólares.
mar 23 junio 2026 03:58 PM
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Goldman Sachs tardó meses para predecir quién ganará el Mundial 2026, mientras que Polymarket lo cambia diario
En Polymarket, el precio de cada contrato refleja una probabilidad implícita: con Francia favorita, una posición de 100 dólares a 19 centavos pagaría unos 526 dólares si gana el Mundial; con Cabo Verde, a cerca de 0.1 centavos, esos mismos 100 dólares podrían pagar hasta 100,000 dólares, pero solo si logra una victoria altamente improbable. (Michael Steele/Getty Images)

El Mundial 2026 no solo se juega en las canchas de México, Estados Unidos y Canadá. Cada cuatro años, los aficionados aprovechan para hacer quinielas con sus amigos, jugar en casa de apuestas y, ahora, incluso “invierten” en los nuevos mercados de predicción, donde miles de usuarios compran y venden posiciones sobre qué selección levantará la Copa del Mundo.

El caso más visible es Polymarket, una plataforma basada en criptomonedas donde los usuarios pueden tomar posiciones sobre resultados futuros. En su mercado de “Ganador de la Copa del Mundo”, Francia aparece como favorita, con una probabilidad implícita de 19%, seguida por Argentina, con 15%. El mercado acumula 3,000 millones de dólares en volumen de operación desde su lanzamiento, de acuerdo con datos de la propia plataforma.

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La lectura de este mercado, tomado cada vez más a menudo por los analistas como referencia del ánimo de los inversionistas en tiempo real, contrasta con las simulaciones de Goldman Sachs.

Antes del torneo, el banco de inversión proyectó a España como favorita, con 25.7% de probabilidad de ganar el Mundial, por encima de Francia, con 18.9%; Argentina, con 14.3%; Brasil, con 7.6%; Países Bajos, con 5.2%; Inglaterra, con 5%, y Portugal, con 4.8%.

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Goldman basó su modelo en partidos internacionales desde 1978, calificaciones Elo (un ranking parecido al de la FIFA), talento goleador, momentum, factores de mentalidad, geografía y 50,000 simulaciones estadísticas. El banco también consideró elementos como temperatura, altitud y distancia, variables relevantes en un Mundial que se juega en tres países y con sedes tan distintas como la Ciudad de México, Nueva York, Los Ángeles y Vancouver.

Sin embargo, a diferencia de un modelo o una simulación, las probabilidades en Polymarket se mueven en tiempo real. Sus precios cambian conforme los usuarios reaccionan a resultados, lesiones, desempeño en la fase de grupos, noticias deportivas y flujos de dinero. Por eso, el mercado puede castigar o premiar a una selección más rápido que un pronóstico tradicional.

La propia evolución del torneo ya movió las expectativas. Goldman actualizó sus estimaciones después de que las 48 selecciones jugaron su primer partido y redujo la probabilidad de España a 20.4%, aunque la mantuvo como favorita. Francia quedó prácticamente empatada, con 20%, mientras Argentina subió a 18%. En Polymarket, en cambio, Francia lidera la expectativa del mercado y Argentina aparece por encima de España.

En cuanto a México, Goldman Sachs le asignó originalmente 0.8% de probabilidad de ganar el Mundial, mientras Polymarket lo cotiza actualmente en 1.3%, con 82.9 millones de dólares negociados en el contrato de México para campeón mundial.

¿Cómo funcionan los mercados de predicción?

En Polymarket y otros mercados de predicción, cada contrato paga 1 dólar si el resultado ocurre y 0 dólares si no ocurre; por eso, una acción de “Francia campeón” a 19 centavos equivale a una probabilidad implícita cercana a 19%. Así, una inversión de 100 dólares al favorito compraría alrededor de 526 contratos y pagaría 526 dólares si gana el Mundial, aunque se perdería todo si no lo hace.

En el extremo opuesto, una apuesta de 100 dólares por Cabo Verde, con una cotización cercana a 0.1 centavos, compraría alrededor de 100,000 contratos y pagaría 100,000 dólares si fuera campeón, pero también podría terminar en cero. Los usuarios no necesariamente deben esperar al final del torneo, sino que pueden vender antes sus posiciones si hay liquidez y el precio se mueve a su favor o en contra, aunque el pago completo solo ocurre cuando el mercado se resuelve.

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Las criptomonedas impulsan el auge

El auge de estos mercados ha sido impulsado por el uso de criptomonedas y wallets digitales. Para Pablo Monti, Brand Manager de BingX, las criptomonedas han reducido barreras de entrada al permitir transacciones más rápidas, mayor acceso y participación de usuarios en distintas regiones. Pero el fenómeno, dice, va más allá de la tecnología, pues responde al interés de los usuarios por interactuar con eventos del mundo real, desde competencias deportivas hasta acontecimientos económicos o culturales.

Por otro lado, Silvina Moschini, founder de Unicoin, coincide en que las wallets digitales han permitido que estos mercados escalen globalmente, al facilitar una participación más instantánea y con menores costos frente a sistemas financieros tradicionales. Sin embargo, advierte que el principal riesgo es que muchas personas participen impulsadas por la emoción del Mundial sin comprender que están exponiendo su patrimonio.

Durante eventos masivos, los mercados de predicción pueden parecerse a las apuestas deportivas. La expectativa de obtener ganancias rápidas puede llevar a decisiones emocionales, pérdidas recurrentes o comportamientos compulsivos. Además, Moschini advierte que muchos de estos mercados funcionan como juegos de suma cero; donde lo que una persona gana proviene, en términos generales, de lo que otra pierde.

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El crecimiento también abre preguntas regulatorias. Monti señala que, como ocurre con cualquier mercado digital emergente, estos productos plantean retos de supervisión, transparencia y gestión de riesgos. Entre los puntos clave están la verificación de identidad, el monitoreo de transacciones y los controles para prevenir lavado de dinero.

Además, a medida que estos mercados ganan visibilidad, también aumenta el riesgo de desequilibrios de información entre participantes. Algunos usuarios pueden operar con análisis, modelos o información más sofisticada, mientras otros participan por intuición, afición o impulso. Por eso, especialistas del sector consideran que la transparencia, la educación financiera, la protección al consumidor y la integridad del mercado serán temas cada vez más relevantes.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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