Goldman Sachs tardó meses para predecir quién ganará el Mundial 2026, mientras que Polymarket lo cambia diario

La lectura de este mercado, tomado cada vez más a menudo por los analistas como referencia del ánimo de los inversionistas en tiempo real, contrasta con las simulaciones de Goldman Sachs.

Antes del torneo, el banco de inversión proyectó a España como favorita, con 25.7% de probabilidad de ganar el Mundial, por encima de Francia, con 18.9%; Argentina, con 14.3%; Brasil, con 7.6%; Países Bajos, con 5.2%; Inglaterra, con 5%, y Portugal, con 4.8%.

Goldman basó su modelo en partidos internacionales desde 1978, calificaciones Elo (un ranking parecido al de la FIFA), talento goleador, momentum, factores de mentalidad, geografía y 50,000 simulaciones estadísticas. El banco también consideró elementos como temperatura, altitud y distancia, variables relevantes en un Mundial que se juega en tres países y con sedes tan distintas como la Ciudad de México, Nueva York, Los Ángeles y Vancouver.

Sin embargo, a diferencia de un modelo o una simulación, las probabilidades en Polymarket se mueven en tiempo real. Sus precios cambian conforme los usuarios reaccionan a resultados, lesiones, desempeño en la fase de grupos, noticias deportivas y flujos de dinero. Por eso, el mercado puede castigar o premiar a una selección más rápido que un pronóstico tradicional.

La propia evolución del torneo ya movió las expectativas. Goldman actualizó sus estimaciones después de que las 48 selecciones jugaron su primer partido y redujo la probabilidad de España a 20.4%, aunque la mantuvo como favorita. Francia quedó prácticamente empatada, con 20%, mientras Argentina subió a 18%. En Polymarket, en cambio, Francia lidera la expectativa del mercado y Argentina aparece por encima de España.

En cuanto a México, Goldman Sachs le asignó originalmente 0.8% de probabilidad de ganar el Mundial, mientras Polymarket lo cotiza actualmente en 1.3%, con 82.9 millones de dólares negociados en el contrato de México para campeón mundial.

¿Cómo funcionan los mercados de predicción?

En Polymarket y otros mercados de predicción, cada contrato paga 1 dólar si el resultado ocurre y 0 dólares si no ocurre; por eso, una acción de “Francia campeón” a 19 centavos equivale a una probabilidad implícita cercana a 19%. Así, una inversión de 100 dólares al favorito compraría alrededor de 526 contratos y pagaría 526 dólares si gana el Mundial, aunque se perdería todo si no lo hace.

En el extremo opuesto, una apuesta de 100 dólares por Cabo Verde, con una cotización cercana a 0.1 centavos, compraría alrededor de 100,000 contratos y pagaría 100,000 dólares si fuera campeón, pero también podría terminar en cero. Los usuarios no necesariamente deben esperar al final del torneo, sino que pueden vender antes sus posiciones si hay liquidez y el precio se mueve a su favor o en contra, aunque el pago completo solo ocurre cuando el mercado se resuelve.