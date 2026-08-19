El peso mexicano baja de los 17 por dólar hoy y alcanza niveles no vistos desde 2024

Un día antes, Banco Base señaló que el peso acumulaba una apreciación de 5.22% o 94 centavos en lo que va de 2026 y que durante agosto había alcanzado un mínimo de 16.97 pesos por dólar, nivel que no se observaba desde el 3 de junio de 2024. La cotización de este miércoles llevó al tipo de cambio todavía más abajo.

Desde las primeras operaciones de la jornada se anticipaba la presión sobre el dólar. Monex reportó que durante la sesión overnight el tipo de cambio había descendido hasta 17.04 pesos, con una apreciación de 0.17% para la moneda mexicana y una ganancia de 2.78% respecto de un mes antes. El grupo financiero atribuyó el avance al retroceso del dólar y a la decisión de Estados Unidos de posponer aranceles a Canadá en el contexto de la revisión del T-MEC.

Monex había colocado precisamente en 16.98 pesos el soporte técnico para el tipo de cambio y en 17.08 la resistencia, por lo que la caída hasta 16.9544 implica que el dólar perforó ese nivel durante las primeras operaciones de este miércoles.

El carry trade vuelve a favorecer al peso

Banco Base identifica como uno de los principales motores de la apreciación al resurgimiento de las operaciones de carry trade, en las que inversionistas se financian en monedas con tasas bajas para colocar recursos en activos denominados en monedas con rendimientos mayores, como el peso mexicano.

Aunque Japón y Estados Unidos intervinieron a finales de julio para tratar de detener la depreciación del yen, la moneda japonesa continuó débil durante agosto y cotizaba el martes alrededor de 159.6 yenes por dólar.

La expectativa de que el Banco de Japón mantenga cautela para elevar sus tasas conserva el atractivo de estas estrategias a favor del peso mexicano.

Una muestra se encuentra en el mercado de futuros de Chicago, entre el 29 de julio y el 11 de agosto, las posiciones netas que apuestan por una apreciación del peso aumentaron 15.37%, equivalente a 11,145 contratos, hasta alcanzar 83,673 contratos de 500,000 pesos cada uno, el mayor nivel desde el 24 de febrero, de acuerdo con Banco Base.

El dólar pierde fuerza

El segundo factor detrás del avance es el debilitamiento generalizado de la moneda estadounidense. Monex reportó este miércoles una caída de 0.24% del índice dólar mientras los mercados aguardaban las minutas de la Reserva Federal.

Banco Base explicó que la desaceleración reciente de la inflación estadounidense llevó a los inversionistas a retirar las apuestas por un incremento de la tasa de interés de la Fed durante 2026. Como consecuencia, el índice ponderado del dólar acumulaba hasta el martes una caída de 0.46% durante agosto.

La trayectoria de las tasas, sin embargo, sigue abierta. Este miércoles se publicarán las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que podrían ofrecer nuevas señales sobre la disposición de sus integrantes a mantener o elevar el costo del dinero.

El petróleo caro pone un límite

El principal riesgo para este escenario proviene nuevamente de los energéticos y de la guerra en Oriente Medio. Los precios del petróleo avanzaban en la apertura, el WTI ganaba 0.66%, a 85.50 dólares por barril; el Brent subía 0.57%, a 91.54 dólares, mientras que la mezcla mexicana aumentaba 0.75%, hasta 80.50 dólares.

El encarecimiento del crudo podría volver más persistentes las presiones inflacionarias en Estados Unidos y reducir el margen de la Fed para flexibilizar su política monetaria, un escenario que eventualmente fortalecería al dólar y reduciría parte del atractivo del carry trade.

Banco Base, de hecho, advierte que el nivel actual del peso podría no mantenerse hacia finales del año. La institución redujo su pronóstico para el tipo de cambio al cierre de 2026 de 17.82 a 17.29 pesos por dólar, y para finales de 2027 de 18.31 a 17.84 pesos. Ambos niveles implicarían una depreciación respecto de los 16.95 pesos observados este miércoles.