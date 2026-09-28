La promesa de los 21 contratos mixtos de Pemex se topa con las dudas del sector privado

Sin embargo, de los contratos adjudicados solo cuatro registran avances operativos. Se trata de los campos Agua Fría, Madrefil-Bellot, Sini-Caparroso y Tamaulipas Constituciones, según su más reciente reporte trimestral al cierre del segundo trimestre del año.

Los retos de los contratos mixtos de Pemex

Aunque varias empresas han mostrado interés por los contratos mixtos, el esquema ha sido cuestionado por ser poco atractivo para las grandes petroleras que previamente estuvieron en México con las rondas petroleras.

Merlín Cochran, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), ha señalado que los contratos mixtos resultan atractivos solo para ciertas empresas que buscan enfocarse en desarrollar campos maduros.

Son interesantes para una población específica que busca especialmente campos maduros que ya tengan producción, que se pueda apalancar y que esa producción la puedan incrementar hacia un futuro. Merlín Cochran, director general de la Amexhi.

Durante el foro Inversión en Infraestructura como Detonador de Crecimiento: Oportunidades del Plan México, organizado a inicios de septiembre por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que los contratos mixtos y los campos maduros no son la única forma de participación para privados y que se analizan otros esquemas.

Una fuente con conocimiento del tema que pidió no ser citada dijo a Expansión que los contratos mixtos tampoco son atractivos porque la recuperación de costos para el privado está limitado al 30%, en un margen de negociación de máximo en 40%, siempre y cuando sea aprobado por el consejo de administración de Pemex.

“Hacen falta unos lineamientos para regular los contratos mixtos. No entendemos la lógica, si bien se busca fortalecer a Pemex, los contratos petroleros alrededor del mundo reconocen que es un negocio de alto riesgo y es necesario tener condiciones atractivas”, aseguró la fuente.

Los contratos de desarrollo mixto son un esquema mediante el cual la Sener otorga a Pemex, de manera exclusiva, el derecho de realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos y un área de asignación específica y donde la petrolera complementa sus técnicas operativas, financieras o de ejecución mediante la asociación con participantes privados.