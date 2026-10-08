La inteligencia artificial dio al comercio global un impulso mayor al esperado. La Organización Mundial del Comercio (OMC) elevó de 1.9% a 3.9% su previsión de crecimiento del comercio de mercancías para 2026, pese a las disrupciones del conflicto en Medio Oriente. El optimismo tiene un límite: los servicios enfrentan un panorama menos favorable, por el impacto sobre el transporte y los viajes internacionales.
La IA dispara el pronóstico de la OMC para el comercio de bienes de 1.9% a 3.9% en 2026
La actualización de octubre de sus Perspectivas del Comercio Mundial y Estadísticas muestra una economía con capacidad para encontrar proveedores y rutas alternativas, pero con diferencias entre regiones y sectores. Mientras la demanda de semiconductores y servidores sostiene el intercambio de bienes, los mayores costos de energía y las restricciones logísticas restan fuerza a otras actividades.
“ El comercio mundial tuvo un desempeño mucho mejor de lo esperado en la primera mitad del 2026”, dijo Johanna Hill, directora general adjunta de la OMC, en entrevista.
Para 2027, el organismo prevé que el volumen del comercio de mercancías crezca 4.1%, frente al 2.6% que esperaba en marzo. Ese resultado depende, entre otros factores, de una resolución oportuna del conflicto en Medio Oriente y de la continuidad de las inversiones en inteligencia artificial.
La IA mueve las mercancías
El volumen del comercio mundial de bienes aumentó 3.5% en el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. La expansión superó las expectativas porque el auge de la infraestructura para inteligencia artificial tuvo más fuerza que las pérdidas provocadas por las interrupciones en los mercados de energía y fertilizantes.
El intercambio de bienes que permiten desarrollar y operar sistemas de IA, como semiconductores y servidores, creció 67% en valor durante esos seis meses. Estos productos explicaron 47% del aumento del valor del comercio mundial de mercancías, pese a representar menos de 15% del total.
La diferencia entre valor y volumen importa: el primero también refleja cambios en los precios. En el conjunto de las mercancías, el valor del comercio mundial en dólares subió 15% en el primer semestre, muy por encima del aumento de 3.5% en volumen, por el encarecimiento de combustibles y componentes electrónicos para centros de datos.
Hill explicó que alrededor de 70% de la inversión vinculada con productos de inteligencia artificial se destina a importaciones. Por eso, la construcción de infraestructura digital genera una demanda internacional de equipos e insumos que amplifica su efecto sobre el comercio.
Vimos una fuerte inversión en inteligencia artificial y eso claro dio un impulso adicional al comercio de mercancías.
La OMC espera que esa inversión conserve un papel central hasta 2027. Sin embargo, una desaceleración o un retroceso del gasto en IA podría modificar las perspectivas, precisamente por su elevada dependencia de bienes importados.
Proveedores amortiguan el golpe
La otra fuerza detrás de la revisión fue la adaptación de las cadenas de suministro . Aunque las exportaciones de petróleo crudo de Medio Oriente cayeron aproximadamente 24% en el primer semestre y las de gas natural licuado 47%, otros proveedores ayudaron a limitar el descenso mundial a cerca de 6% y 1%, respectivamente.
Hill mencionó a Brasil entre los países que aumentaron sus exportaciones de combustibles para compensar parte de la menor oferta de Medio Oriente. También hubo ajustes en fertilizantes, además del uso de puertos y corredores alternativos para mantener el flujo de mercancías.
Estas respuestas evitaron un deterioro mayor, pero no eliminaron los costos del conflicto. Los precios elevados de energía e insumos pueden afectar a las empresas y reducir el poder de compra de los hogares si persisten.
“Creo que la incertidumbre es algo que afecta mucho a los sectores productivos”, advirtió Hill. Esa incertidumbre puede frenar inversiones y, después, los flujos comerciales que dependen de ellas.
Servicios bajo presión
El pronóstico de servicios comerciales sigue una dirección distinta. La OMC recortó su previsión de crecimiento en volumen para 2026 de 4.8% a 3.3%, ante las dificultades del transporte y los viajes en una región que funciona como un centro logístico y aéreo internacional.
Las alteraciones de rutas marítimas, los mayores costos de combustibles y las restricciones a los vuelos afectan tanto el traslado de mercancías como el turismo. El gasto de viajeros en el extranjero creció apenas 5% en valor en el segundo trimestre, después de aumentar 15% en el primero.
Otros servicios conservaron mayor dinamismo. Las exportaciones de servicios informáticos crecieron 18% en valor en el primer trimestre y alrededor de 12% en el segundo. Las de servicios financieros aumentaron 14% en el segundo trimestre, lo que ayudó a compensar la debilidad de viajes y transporte.
Para 2027, la OMC espera un repunte de 6.4% en el volumen del comercio de servicios. La recuperación podría resultar demasiado optimista si el conflicto se prolonga o se intensifica.
Regiones a distintas velocidades
Asia lideraría el crecimiento de las exportaciones de mercancías en 2026, con 9.9%, seguida por América del Norte, con 5.7%, y África, con 5.6%. Para Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, la previsión es de 3.4% en exportaciones y 4.6% en importaciones.
México forma parte del grupo de América del Norte en el informe. Hill destacó su participación en bienes relacionados con la IA y señaló oportunidades regionales en minerales críticos y servicios digitales.
Europa tendría una ligera caída de 0.1% en exportaciones de bienes, pero lideraría la expansión de servicios, con 4.6%. En Medio Oriente, las contracciones previstas son de 17.2% en mercancías y 10.3% en servicios.
“Para preservar esa resiliencia es sumamente importante continuar fortaleciendo la cooperación multilateral en materia comercial”, sostuvo Hill. El mejor pronóstico muestra la capacidad de adaptación del comercio; conservarla exige reglas previsibles e inversión.