La actualización de octubre de sus Perspectivas del Comercio Mundial y Estadísticas muestra una economía con capacidad para encontrar proveedores y rutas alternativas, pero con diferencias entre regiones y sectores. Mientras la demanda de semiconductores y servidores sostiene el intercambio de bienes, los mayores costos de energía y las restricciones logísticas restan fuerza a otras actividades.

“ El comercio mundial tuvo un desempeño mucho mejor de lo esperado en la primera mitad del 2026”, dijo Johanna Hill, directora general adjunta de la OMC, en entrevista.

Para 2027, el organismo prevé que el volumen del comercio de mercancías crezca 4.1%, frente al 2.6% que esperaba en marzo. Ese resultado depende, entre otros factores, de una resolución oportuna del conflicto en Medio Oriente y de la continuidad de las inversiones en inteligencia artificial.

La IA mueve las mercancías

El volumen del comercio mundial de bienes aumentó 3.5% en el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. La expansión superó las expectativas porque el auge de la infraestructura para inteligencia artificial tuvo más fuerza que las pérdidas provocadas por las interrupciones en los mercados de energía y fertilizantes.

El intercambio de bienes que permiten desarrollar y operar sistemas de IA, como semiconductores y servidores, creció 67% en valor durante esos seis meses. Estos productos explicaron 47% del aumento del valor del comercio mundial de mercancías, pese a representar menos de 15% del total.

La diferencia entre valor y volumen importa: el primero también refleja cambios en los precios. En el conjunto de las mercancías, el valor del comercio mundial en dólares subió 15% en el primer semestre, muy por encima del aumento de 3.5% en volumen, por el encarecimiento de combustibles y componentes electrónicos para centros de datos.

Hill explicó que alrededor de 70% de la inversión vinculada con productos de inteligencia artificial se destina a importaciones. Por eso, la construcción de infraestructura digital genera una demanda internacional de equipos e insumos que amplifica su efecto sobre el comercio.

Vimos una fuerte inversión en inteligencia artificial y eso claro dio un impulso adicional al comercio de mercancías.



La OMC espera que esa inversión conserve un papel central hasta 2027. Sin embargo, una desaceleración o un retroceso del gasto en IA podría modificar las perspectivas, precisamente por su elevada dependencia de bienes importados.