¿Lula da Silva es de izquierda o de derecha? La historia de los nueve dedos del presidente de Brasil

¿Cuántas veces ha sido presidente Lula da Silva?

En su séptima contienda presidencial, Lula obtuvo más de 64.2 millones de votos, una cifra jamás registrada en Brasil.

En un balotaje con una abstención de 19%, menor que en la primera vuelta, pasó de estar rezagado por 2.2 millones de sufragios ante Bolsonaro a superarlo por 4.4 millones. También cayeron los votos nulos y en blanco.

"Le debo esta victoria a la juventud rebelde que se levantó para defender la democracia", dijo Lula en la noche, casi sin voz, rodeado por una multitud en la emblemática avenida Paulista de Sao Paulo.

Lula consiguió otro resultado clave: dio vuelta a su derrota en el primer turno en Minas Gerais, un estado agroindustrial que históricamente funciona como termómetro electoral.

Para el analista político Thomas Traumann, parte de su éxito se debe al rechazo que generaba la posibilidad de un nuevo gobierno de la ultraderecha.

Fue " la victoria del miedo al regreso de Bolsonaro", dijo a la AFP.

"Estoy muy feliz", "creo que hemos conseguido derrotar una amenaza muy difícil", celebró el lunes Maira de Mello Cabral, una psicoanalista de 42 años en Río de Janeiro.

Miles de personas salieron a las calles de Brasil para festejar el triunfo de Lula da Silva. (Foto: AFP)





¿Lula es de derecha o de izquierda?

Lula es de izquierda y tras darse a conocer su cuarto triunfo, aseguró que "Todo lo que me pasó en la vida fue un milagro". Esto, frente a la derecha bolsonarista y a pesar del desgaste de los años, el emblemático líder seguirá escribiendo más en la historia brasileña.

Durante una campaña agotadora, el cansancio se le notaba a veces en el rostro y en la voz, más ronca que nunca en este domingo triunfal.

El sombrero panamá que adoptó tras un cáncer de piel, el cabello gris y ralo, la barba encanecida, recuerdan el paso de los años. El martes cumplirá 81 años. Sin embargo, según dijo en los últimos meses, se siente en mejor forma que nunca. Con videos que lo muestran en plena rutina de ejercicios, exhibió una vitalidad innegable.

Y supo reinventarse. Él, que durante mucho tiempo desdeñó el celular, terminó proclamándose "el rey del selfi".

Tuvo que quedar, contra todo pronóstico, detrás del candidato conservador Flávio Bolsonaro en la primera vuelta para adoptar esa práctica. Fue una manera de admitir que, ante una derecha que domina las redes sociales, había llegado la hora de cambiar. El gesto también dejó en evidencia cuán desfasado estaba de un país masivamente conectado y profundamente polarizado.