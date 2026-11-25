En el último mes, el índice que agrupa a las 500 empresas más grandes en Estados Unidos en capitalización bursátil acumula una pérdida superior al 8.7%.

La menor liquidez de una semana acortada por el Día de Acción de Gracias podría amplificar los movimientos del mercado y hacer que los inversionistas sean más cautos a la hora de volver a comprar acciones. Wall Street permanecerá cerrado el jueves y el viernes terminará la sesión a la 1:00 p. m., hora de Nueva York (mediodía en Ciudad de México).





Los mercados bajan por mayor inflación

La baja del mercado bursátil también se enfrenta a una inflación que repuntó en septiembre, según el índice preferido por los banqueros centrales de Estados Unidos.

El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), que la Reserva Federal utiliza como referencia para su meta de inflación, subió 3.8% anual en octubre, frente a 3.7% en septiembre. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó a 3.3% anual, desde 3.1%, y superó el 3.2% que esperaban los economistas consultados por Reuters. En la comparación mensual, ambos índices avanzaron 0.3%.



Por otro lado, la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos revisó el crecimiento del PIB del tercer trimestre a 4.3% a tasa trimestral anualizada, desde 3.4% en su primera estimación y frente al 2.2% del segundo trimestre. La corrección se debió principalmente a cifras más altas de inversión y consumo. El mayor dinamismo de la economía y el repunte de la inflación subyacente le dan a la Fed margen para mantener las tasas elevadas por más tiempo.

En el plano comercial, el gobierno de Donald Trump anunció el miércoles propuestas de aranceles de Estados Unidos contra 14 economías, incluidas China y la UE, a las que acusa de apoyar a sus industrias mediante subvenciones que considera ilícitas.

Estos gravámenes, que podrían llegar al 20% en el caso de los productos procedentes de China, no entrarán en vigor hasta dentro de un mes, periodo que permitirá al público y a las empresas presentar observaciones por escrito sobre las propuestas.

Las nuevas sobretasas, que se suman a las anunciadas a finales de julio y que afectan a unos 60 países con el pretexto de luchar contra el trabajo forzoso, se presentan al finalizar una investigación iniciada el pasado marzo por el representante de la Casa Blanca para el Comercio (USTR), Jamieson Greer.

