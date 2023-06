La campaña de VMLY&R para Telefónica Movistar triunfa en Cannes Lions

Luis "Madruga" Enríquez, Chief Creative Officer de VMLY&R México, expresó su honor por ganar un León de Oro en Cannes junto a Movistar, mientras luchan contra la homofobia. Enríquez destacó el importante mensaje transmitido por "Shout" y celebró el reconocimiento con un gran grito de alegría.

"Shout" ha generado un gran impacto desde su lanzamiento, alcanzando más de 18 millones de impresiones. Además, el sentimiento hacia Movistar ha aumentado en un 45% en comparación con el resto del contenido de la marca en el último año.

Karely Munarriz, Head of Brand and Integrated Marketing Communications de Movistar, destacó el compromiso de la compañía por mejorar la vida de las personas a través de la conectividad. Munarriz afirmó que Movistar cree en el poder de la diversidad como impulsor de la competitividad en el mundo conectado impulsado por la tecnología.

"Shout" fue lanzado como una campaña destinada a denunciar y poner fin a la homofobia, la transfobia y la bifobia en México, considerado el segundo país más peligroso para la comunidad LGBT+ en América Latina. La pieza utiliza el deporte del boxeo, emblemático, influyente y respetado en el país, para transmitir un poderoso mensaje de denuncia.

La campaña desafía los estereotipos de género asociados al deporte que ejercen presión sobre los hombres vinculados a su orgullo y fuerza, y busca poner fin al acoso cibernético. Como parte del trabajo, Movistar lanzó dialogando.com, una plataforma para ayudar a sus consumidores a utilizar la tecnología de manera responsable.

Con los reconocimientos obtenidos en Cannes Lions, "Shout" suma 79 premios en diferentes certámenes en todo el mundo. Entre los galardones destacados se encuentran 1 Graphite Pencil y 4 Wood Pencil en D&AD, 1 Grand Prix en PHNX Awards de AdForum, 1 Grand Prix, 4 oros, 4 platas y 5 bronces en Art Directors Club, 2 Grand Prix, 6 oros, 7 platas y 1 bronce en el Círculo Creativo, y el Best of Show/Grand Prix en Ciclope Latin Awards.

Recientemente, "Shout" recibió el prestigioso reconocimiento Best of Show/Grand Prix en los premios The AICP Awards, The Art & Technique of the Commercial. Este galardón convierte al film en la primera pieza publicitaria mexicana en ser incluida en los archivos del Departamento de Cine del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa). De esta manera, "Shout" estará disponible para su estudio y exhibición por futuras generaciones, preservando su importancia cultural.

Con su impactante mensaje y múltiples premios, "Shout" se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la homofobia y la violencia hacia la comunidad LGBT+, inspirando un cambio positivo y generando conciencia en México y más allá.