Según la agencia de investigación de mercados Kantar, en abril, Mercado Pago aumentó su conocimiento de marca entre los bancos digitales en un 40% en comparación con el primer trimestre de 2023, mostrando el mayor crecimiento del periodo. Por su parte, Mercado Libre lideró la categoría de conocimiento de marca entre las plataformas de comercio electrónico durante 2022 y el primer trimestre de 2023.

“Si yo llevara Timbiriche a Brasil no se entendería nada. Allá usamos "tamo junto", es como estamos juntos, un término coloquial que se usa para decir que somos aliados”, explicó en entrevista Pethra Vargas, VP de Marketing Regional de Mercado Pago.

Por otro lado, para la campaña "Nada mejor que un sándwich con papas Sabritas", que desarrolló la agencia Isla, la elección de la canción "All by Myself" de Celine Dion se basó en el análisis de las canciones más populares entre el público objetivo en Spotify. La idea era encontrar una canción conocida por los jóvenes pero que también se alineara con el mensaje del anuncio.

En el video, dirigido por Watta Fernández de la productora Rebolucion, se presenta a las papas Sabritas como el acompañante para sándwiches y tortas. Los protagonistas del video son los mismos emparedados, quienes, al ritmo de la canción, expresan melancolía por no tener a las papas como su "compañero predilecto".

Según Mariano Serkin, director de la agencia, el proceso de producción duró ocho meses y tenía como objetivo capturar la atención de los millennials a través de una conexión emocional. Por eso, optaron por el humor y crearon una comedia musical en la que los sándwiches y las tortas son los protagonistas.

Pero la fórmula no siempre es exitosa. En 2017, Avon lanzó lo que se supone sería el sonido de la belleza, un jingle o estrategia de sonic branding con el que la marca buscaba mantenerse en la mente de los consumidores. Sin embargo, el sonido no prosperó. Luego la marca fue adquirida por Natura y la estrategia se centró en seguir los pasos sostenibles de la marca brasileña.

Mario Alberto Nava, experto en marketing y académico de la Escuela Bancaria y Comercial, dice que la percepción humana es simple y en mercadotecnia, a menudo, menos es más. Por eso, mientras la melodía sea simple y repetitiva, es más probable que nuestro subconsciente la capte eficazmente.

En el caso de Avon, una marca conocida por sus productos de belleza, una tonada alegre y ligera podría no ser efectiva. La seriedad y la coherencia con el ADN de la marca son fundamentales cuando se trata de transmitir un mensaje sobre el cuidado de la piel y el aspecto personal. “La música debe reflejar la seriedad y confiabilidad asociadas con el cuidado de la piel y la belleza, en lugar de simplemente entretener”, apunta Nava.

Las 'letras chiquitas'

Sobre el costo y proceso para usar una canción en marketing, Rodríguez explica que la supervisión musical implica una serie de pasos para sugerir o atender solicitudes de clientes que desean utilizar una canción existente o grabada. En primer lugar, se realiza una investigación para determinar quién posee los derechos de la canción, que generalmente están en manos de los editores de música. Luego, se contacta a estos editores para solicitar una cotización de los derechos específicamente para el uso previsto por la marca.

El objetivo es obtener una licencia de uso de la música, respaldada legalmente por un documento escrito, que permita a la marca utilizar la canción en sus comerciales u otros contenidos. Los supervisores musicales facilitan este proceso de obtención de derechos, pero implica un pago por el uso de la canción, y es fundamental especificar con claridad el uso previsto de la misma.

El costo de la licencia depende de varios factores, como el alcance y el propósito del uso de la canción. Por lo general, una licencia de obra musical puede oscilar entre 35,000 y 45,000 dólares en adelante. Es importante distinguir entre la licencia de la composición musical y la licencia del fonograma, esta última aplicable si se desea utilizar la grabación original de la canción.