Sally Croft, Chief Marketing Officer y Head of Corporate Relations en Ericsson para Europa y Latinoamérica, afirma que ya no tienen planeado fabricar teléfonos celulares porque su objetivo principal es posicionarse como una compañía centrada en la conectividad inalámbrica y móvil.

“Hace dos años, desplegamos el primer lanzamiento comercial de 5G en la región y estamos decididos a mantenernos a la vanguardia en este ámbito tecnológico. Pero también identificamos una oportunidad de crecimiento en el sector empresarial e industrial, así que concentraremos nuestros esfuerzos en estos dos frentes”, reveló.

Expansión (E): ¿Cómo evolucionó la comunicación de Ericsson desde el modelo B2C hasta su rol como proveedor B2B?

Sally Croft (SC): La empresa ha orientado su mensaje hacia el impacto positivo de la conectividad móvil. A través de storytelling comunicamos a nuestros clientes el valor de la tecnología que proveemos.

Por ejemplo, en la Copa Mundial de Qatar, colaboramos con uno de los principales clientes del país para proporcionar tecnología 5G en el 100% de los estadios. Ahora vemos que en las próximas Olimpiadas y en el Mundial de Fútbol, la conectividad 5G puede generar beneficios para los clientes, los atletas y la sociedad en general.

Aunque no seguimos una estrategia específica de patrocinios directos, trabajamos de la mano con nuestros clientes para implementar estrategias de co-marketing y aplicar nuestro conocimiento en estos eventos.

E: ¿Cuáles son las diferencias en la comunicación cuando se dirige a clientes en comparación con consumidores finales?

SC: He trabajado en otras empresas que operaban en B2B y B2C, como Samsung y Vodafone. Durante mucho tiempo, el modelo B2B ha sido percibido como aburrido, a menudo asociado con la expresión business to boring. Desde mi perspectiva, lo interpreto más como business to brilliant o negocio brillante, ya que comparte similitudes con las estrategias de marketing dirigidas a consumidores finales. En ambos casos, se trata de interactuar con seres humanos que toman decisiones.

E: ¿Cómo cambió la percepción de la marca al regresar al modelo B2B?

SC: Con una presencia de 120 años en México, Ericsson ha consolidado su posición y credibilidad al colaborar con grandes operadores como AT&T, Telcel y América Móvil. La eficiencia energética de nuestras redes, tanto en hardware como en software, son un aspecto clave para nuestros clientes y el medio ambiente.

Además, fuimos reconocidos como una de las mejores compañías para trabajar y hemos realizado inversiones estratégicas en proyectos sociales, incluyendo una alianza educativa con el Tecnológico de Monterrey. Nuestra estrategia se centra en empoderar a nuestros 2,500 empleados. Para el 2030, nos hemos propuesto alcanzar al menos el 30% de empleadas mujeres, respaldado por iniciativas como "We Ericsson", un grupo compuesto por mujeres dedicadas a impulsar iniciativas y mentorías para abordar la brecha digital de género.

E: ¿Cuáles son los retos específicos que enfrenta Ericsson con la red 5G?

SC: Mientras que la tecnología 4G se centraba en conectar a los consumidores entre sí, 5G representa una transformación hacia la conectividad empresarial. Este cambio nos plantea el desafío de abordar cómo impactamos en sectores específicos, como puertos y minería, y adaptarnos a las necesidades particulares de estas industrias.

En 2024, el sector de las redes móviles sigue siendo difícil. Ericsson estima que las incertidumbres actuales del mercado prevalezcan, con un nuevo declive del mercado de RAN fuera de China, ya que los clientes siguen siendo cautos y el ritmo de inversión se está normalizando en la India. La demanda generada por el creciente tráfico de datos y el hecho de que 5G solo se encuentre en las primeras fases de desarrollo exigirán inversiones adicionales en redes.

E: ¿Cuánto creció la compañía en el último año?

SC: Ericsson cerró 2023 con un margen EBITDA de 11.4% en el cuarto trimestre y un contrato histórico de 14,000 millones de dólares a cinco años. A pesar de los obstáculos y de un mercado de redes móviles débil, pudimos generar un EBITDA acumulado de 21,400 millones de coronas suecas. Hoy, la cartera de derechos de propiedad intelectual de Ericsson cuenta con más de 60,000 patentes, lo que ofrece a los clientes grandes oportunidades para aumentar sus ingresos por licencias.