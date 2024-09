Patrycja, por otra parte, se adentró en el mundo de los influencers, tras asistir a eventos de marca y hacer networking, lo que la llevó a cerrar una alianza estratégica con Liverpool para gestionar a creadores de contenido dentro de una de sus campañas de marketing​.

El origen de StayPro Group

StayPro comenzó en 2015 con la visión de Rafael Coronel de monetizar la imagen de los futbolistas a través de campañas digitales. Después de firmar con Reyes, el portafolio de futbolistas creció con otros seleccionados nacionales como Héctor Herrera y Edson Álvarez.

"Al principio, pensé que la mejor forma era hacerlo mediante sus sitios web, pero las redes sociales rápidamente tomaron la delantera. Me di cuenta de que ahí estaba el futuro", explica Coronel​.

Para el futbolista Diego Reyes Para Reyes, el apoyo de Coronel no solo fue fundamental para su presencia digital, sino que también destacó la importancia de mantener una conexión constante con su público, algo que hace diez años no hubiera imaginado que sería tan relevante.

"Hoy creo que es muy importante abrir la comunicación con la gente que está preocupada por ti. No solo para que sepan lo que tuviste que esforzarte, en mi caso futbolísticamente hablando, para llegar a donde estoy, sino también en lo personal, para conseguir las cosas que tengo. Tener esa relación con el público, tener esa tribu atrás de ti, siempre te va a fortalecer para muchas cosas", expresó el futbolista.

Con el paso de los años, Giemza decidió diversificar el negocio hacia los creadores de contenido, al observar la creciente importancia de los influencers en las estrategias de marketing de las marcas. En 2018, lanzó la división StayOn Social, dedicada a la representación de los creadores bajo un modelo personalizado. Ambas divisiones forman lo que hoy es StayPro Group.

"Siempre he creído en la importancia de ofrecer un servicio a la medida. No buscamos cantidad, sino calidad en los talentos con los que trabajamos", dice Giemza. Actualmente, la firma representa a algunos de los influencers más conocidos del país, como Paco de Miguel, Alexis Omman, Daniela Rodrice, Dani Valle, Andrés Johnson, Los Chicaneros, Beth Cast y Chingu Amiga, quienes han logrado generar una fuerte conexión con sus audiencias gracias a las estrategias personalizadas de la agencia.

El auge del influencer marketing

El crecimiento de StayPro Group está ligado al auge del influencer marketing, una industria que ha transformado la forma en que las marcas conectan con sus audiencias. Se estima que para 2025, su valor alcanzará los 22,000 millones de dólares, según el portal de datos Statista. La pandemia aceleró esta tendencia, posicionando a los creadores de contenido como los principales embajadores de las marcas.

"La autenticidad es clave. Los seguidores valoran más que nunca la transparencia, y los influencers que triunfan no son solo los que tienen más seguidores, sino los que conectan de manera genuina con sus comunidades", señala Giemza. Este enfoque ha sido fundamental en campañas con marcas globales como PepsiCo y Danone, donde los talentos de StayOn Social participan en campañas digitales y también en publicidad tradicional como televisión y vallas publicitarias.

¿Cómo eligen a sus influencers?

Para StayPro y StayOn Social, seleccionar a los talentos adecuados es una tarea ardua. "No es solo cuestión de números. Nos fijamos en la calidad del contenido, el tipo de comunidad que tienen, y qué tan alineados están con los valores de las marcas con las que trabajamos", comenta Rafael Coronel​. Así se aseguran que cada colaboración sea auténtica y efectiva, lo que ha permitido a la compañía mantener relaciones a largo plazo tanto con los talentos como con las marcas.

Además, tanto Rafael como Patrycja creen firmemente en la necesidad de diversificar las oportunidades de sus representados. "No buscamos que los creadores dependan solo de las redes sociales. Trabajamos en desarrollar proyectos que trasciendan, como libros, colaboraciones en medios tradicionales o incluso incursiones en el cine", explica Giemza​.

Beth Cast, generadora de contenido, compartió que decidió unirse a la agencia luego de recibir referencias positivas de amigos cercanos, quienes la elogiaron y destacaron el enfoque exclusivo y el ambiente colaborativo dentro de la compañía. Cuando Beth tuvo una reunión con Giemza, quedó convencida y valoró el hecho de que la agencia tiene un enfoque boutique, lo que permite que los talentos sean únicos y no compitan entre sí.

"Me siento muy feliz de que me hayan elegido como la chica de los datos curiosos, porque creo que ese es mi enfoque, o sea, transmitir algo de conocimiento de una forma sencilla y ligera. Mi talent manager siempre está al pendiente de mí. Además, entienden la industria, lo que ha potenciado mi capacidad creativa. No solo me apoyan como creadora de contenido, sino también como figura pública que conecta genuinamente con la audiencia. Estos meses han sido muy gratificantes, y ya quiero ver lo que nos espera el próximo año", expresa Beth Cast.

La legislación y los desafíos del mercado

El crecimiento del influencer marketing ha traído consigo el reto de cumplir con las normativas de publicidad en distintos países. "En algunos mercados, como Estados Unidos y Europa, las regulaciones son muy estrictas, y los influencers deben declarar cualquier contenido patrocinado. En México, estamos viendo cómo estas leyes comienzan a tener mayor peso", señala Coronel​. StayPro ha tenido que adaptarse a las diferentes legislaciones, asegurando que sus campañas no solo sean efectivas, sino también transparentes y conformes a las normativas locales.

Con su éxito en México, la empresa originaria de Estados Unidos, ha ampliado su presencia a otros mercados de América Latina. En 2024, lanzaron la división StayPro OnTheField, centrada en ofrecer representación integral a atletas, con un enfoque en su carrera tanto dentro como fuera del campo​. "Nuestra meta es ayudar a los atletas a tener éxito en el deporte y a prepararse para su vida después del fútbol", menciona Coronel​.

El mercado hispano en Estados Unidos es otra gran oportunidad para la agencia, ya que muchas marcas buscan conectar con audiencias multiculturales. StayPro ha comenzado a trabajar con talentos que representan esta diversidad, asegurando que los valores de autenticidad y conexión continúen guiando sus estrategias.

A medida que el marketing digital sigue evolucionando, el influencer marketing enfrenta nuevos retos. Las marcas exigen resultados más tangibles y los consumidores son cada vez más críticos con el contenido patrocinado. "Las relaciones a largo plazo son el foco. Ya no se trata solo de campañas puntuales, sino de construir colaboraciones que realmente aporten valor a las marcas y a los seguidores", afirma Giemza.

Stay Pro Group ha estado en el mercado durante 9 años y actualmente representa a 23 talentos importantes con más de 195 millones de seguidores y más de 2,000 millones de visualizaciones de videos mensuales.

Además, StayPro Group ha creado más de 2,500 campañas y ha trabajado con más de 300 marcas como Coca Cola, Samsung, P&G, McDonald's, Netflix, Amazon, Heineken, L'Oreal y Uber y más. Asimismo, es una agencia asociada de Meta, TikTok, YouTube, Twitter y Eliot Media.

De cara al próximo año, StayPro busca expandir aún más su portafolio, centrándose en la búsqueda de nuevos talentos que puedan aportar frescura y autenticidad al mercado digital. La agencia planea seguir innovando y consolidándose como un actor clave en la profesionalización de la economía de los creadores de contenido y mantener el crecimiento a doble dígito que han tenido en los últimos años.