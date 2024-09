Así busca JOYclub diferenciarse de Tinder y Bumble entre las apps de citas en México

“Vimos que la audiencia mexicana se conecta mucho más con nuestra comunidad y contenido en español que con otras audiencias de habla hispana”​, afirma. De ahí que la empresa europea, que supera los 5 millones de miembros, apueste por crear en México un espacio para explorar la sexualidad de manera segura y en comunidad.

En comparación con Tinder, cuyo modelo ha sido criticado por fomentar interacciones superficiales, JOYclub quiere ser más que una app de citas. Su objetivo de negocio a cinco años es consolidarse en el mercado mexicano como una alternativa para personas y parejas interesadas en explorar su sexualidad de manera inclusiva y positiva.

“El objetivo es aumentar nuestra base de usuarios, pero ser un referente en la educación sexual y en la creación de eventos y experiencias auténticas. A nivel de crecimiento, nos gustaría expandir nuestra oferta de eventos presenciales y colaboraciones con marcas locales”, revela el CMO.

En los últimos tres años, la plataforma europea ha mantenido y ampliado una red de socios en México, que incluye desde coaches y educadores sexuales como Camila Lavalle, Úrsula Sahagún o La Eroteca, hasta clubes como Lupita Roma, Opus y una plataforma de streaming para coproducidir un documental sobre el estilo de vida swinging en el país. También colaboran con marcas que comparten su público objetivo, como Prudence, Maibe y V-Motels.

“Elegimos a estos socios porque compartimos intereses comunes en mejorar la vida de nuestro público objetivo, y nuestra meta es agregar valor a nuestros potenciales miembros a través de estas colaboraciones, donde ambas partes se beneficien. Es esencial para nosotros aportar valor, compartir audiencias y conocimiento al dirigirnos a nuevos mercados”, añade Pilar Dufau, Marketing Manager en México y América Latina de JOYclub.

El reto de la expansión

La plataforma nació en Alemania hace más de 20 años y hoy día es uno de los principales jugadores de Europa. Su plan de expansión arrancó en 2019, pero a México llegó oficialmente este año.

Un desafío importante para JOYclub en México es enfrentar el machismo aún presente en la cultura del país. Las dinámicas tradicionales en torno a la sexualidad y las relaciones pueden hacer que propuestas más inclusivas y orientadas a la educación, como la de JOYclub, enfrenten resistencias iniciales.

México, al ser un país donde la sexualidad todavía es un tema sensible sobre todo para ciertos segmentos de la población, presenta un reto cultural para cualquier app que busque abrir espacios más inclusivos. Sin embargo, JOYclub ha sabido adaptarse a este escenario al colaborar con educadores y expertos locales para generar confianza y credibilidad entre los usuarios.

“La sexualidad sigue siendo un tema delicado en todas partes. Nuestro mensaje es que todo el mundo debería explorar, desarrollar y vivir su identidad sexual. En general, consideramos que este mensaje no es polémico. Por supuesto, pertenece a ciertos canales y contextos, y somos muy minuciosos a la hora de examinar tanto los canales como los mensajes para asegurarnos de que no causan irritación. No pretendemos cambiar la identidad sexual de las personas ni implantar otra ideología, y somos conscientes de que la libertad de una persona termina donde empieza la libertad de otra”, comenta Strehlow.

La estrategia de marketing de JOYclub contempla el uso de storytelling y creación de contenido orgánico para atraer a su público objetivo, ante restricciones publicitarias en temas de sexualidad.

Dufau refiere que tienen especial foco en los eventos de sexualidad positiva en México relacionados con BDSM, LGBTQ+ y Swinger, pero es consciente que para un forastero son mucho más difíciles de encontrar. “Estos eventos son una subcultura, tanto en México como en Europa, pero en Europa es menos necesario investigar y profundizar para encontrarlos e involucrarse”, dice.

Para escalar operaciones en México, JOYclub quiere aprovechar la experiencia de más de 20 años que ya tiene en Europa, pero adaptándola a las particularidades del mercado mexicano. Su primer gancho promocional es regalar solo este año la membresía premium a los usuarios que verifiquen sus perfiles.

“A largo plazo, planeamos crear un modelo de membresía flexible que ofrezca valor adicional a quienes deseen aprovechar al máximo nuestras características exclusivas”, agrega Dufau. Aunque desafiante, JOYclub sabe que el mercado de las aplicaciones de citas en México presenta oportunidades de crecimiento, y la firma de origen alemán no quiere desaprovecharlas.