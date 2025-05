Havas entra en modo Mundial con clientes que ya preparan su jugada

Para Havas, México tiene un rol protagonista en ese plan de juego. Además de ser uno de los tres países anfitriones del torneo, desde hace más de 30 años ha sido un mercado estratégico para el grupo, al punto de estar en su top cinco a nivel mundial. “Toda la región observa lo que sucede en México. Y gracias a la gestión de Juan Díez, la operación aquí se ha convertido en un ejemplo”, dice Rodés.

Aunque su corazón late por el Barça, Rodés no deja que la pasión nuble la estrategia. La compra de CA Sports se suma a otras operaciones recientes como DON en Argentina y Channel Bakers en Norteamérica. Todas forman parte de una estrategia de crecimiento que combinó adquisiciones con un repunte orgánico de 2.1% en el primer trimestre del año. En Latinoamérica, el crecimiento fue de 16.6 %.

Pero el grupo no limita su enfoque a lo deportivo. También colabora con comités organizadores y apoya eventos culturales. “Me emociona mucho el marketing deportivo. Pero también hay eventos culturales que aportan valor y merecen visibilidad”.

Desde su trinchera como presidente de Havas Media Network y con una trayectoria que hereda parte del legado de su padre, Leopoldo Rodés, Alfonso tiene claro que el crecimiento de la compañía depende de tres factores. “Si tienes un buen producto, transmites confianza y entiendes la cultura local, el resultado casi siempre es positivo”.

Su vínculo con la industria no empezó en Havas. Su padre fue el fundador de Media Planning, una agencia que transformó el negocio de medios en España y que más adelante se integró al grupo Havas. Esa herencia empresarial ayudó a cimentar una visión que combina la escala global con el entendimiento de cada mercado desde lo local.

Ese enfoque ha permitido al grupo diferenciarse frente a gigantes como WPP, Publicis o Dentsu. A diferencia de estos, cuya mirada es predominantemente anglosajona, Havas busca arraigo local. “Aprendimos que hablar el mismo idioma no es suficiente. Hay que entender la cultura local y adaptarse a ella”.

Por eso contratan gente local o que lleve tanto tiempo en un país que ya lo sienta suyo. Porque si no se entiende cómo funciona un mercado, difícilmente se puede hacer bien el trabajo.

Los dos motores que mueven su estrategia

Una de las piezas centrales del modelo de trabajo de Havas es el concepto de Village, un ecosistema donde conviven distintas disciplinas bajo un mismo techo físico, sin fronteras visibles entre creatividad, medios, relaciones públicas o marketing directo. No es una cuestión de real estate ni una medida para ahorrar en espacio.

“Queremos que los equipos se rocen, confíen, colaboren”, apunta Rodés. “Siempre explico nuestro sector como una orquesta. Al principio teníamos una de cámara y ahora dirigimos una filarmónica”.

Mientras el Village promueve la colaboración, el nuevo sistema operativo Converge busca transformar los procesos con data e inteligencia artificial. Esta metodología, lanzada en 2024, ya se está implementando en México. La tecnología no solo acelera procesos, también obliga a cambiar la forma de trabajar. Muchos clientes tienen datos, pero no están organizados o no les sacan todo el provecho.

Para Rodés, la IA es una aliada. “La inteligencia artificial no es algo de lo que debamos defendernos, al contrario, hay que usarla, entenderla y sacarle provecho”. Acelera procesos y libera tiempo para lo importante que es pensar, crear, conectar con el cliente. “El creativo que dice que se va al campo a pensar está en su derecho. Pero habrá alguien que lo hará más rápido gracias a las herramientas”.

Alfonso Rodés es un convencido de que en esta industria no hay espacio para la complacencia. “Lo que más me emociona es que no hay rutina. Lo que más me preocupa es no ser capaz de seguir el ritmo de la innovación”.

Su fórmula para mantenerse vigente es detectar nuevas disciplinas a tiempo y contar con equipos que tengan curiosidad, energía y disposición para trabajar en conjunto. “La formación técnica se enseña. La vitalidad y las ganas vienen de fábrica”.

Y aunque Alfonso Rodés aún no sabe si acudirá al Estadio Banorte, aún conocido como el Estadio Azteca, en alguno de los partidos del Mundial en México, hay algo que como publicista sí tiene muy claro. “El juego ya empezó. Y Havas quiere estar en el centro del campo”.