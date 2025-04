El creativo Benjamín Pedrero es el nuevo CCO de BBDO México

La oficina mexicana de la red cerró 2024 con un crecimiento sostenido, impulsado por la llegada de cuentas como BMW, Yoplait y Banamex. También fue reconocida como Agencia Transformadora por Expansión, debido a su enfoque en ideas con impacto de negocio y una transformación cultural, liderada por Camilo Plazas desde su llegada como CEO.

Pedrero se unió a BBDO México en 2018 y ha sido una figura crucial en ese proceso. Antes, pasó por agencias como Terán/TBWA, Ogilvy, Leo Burnett, DDB y (anónimo), donde trabajó para marcas como Coca-Cola, Nike, Librerías Gandhi, Mars, Bayer, Sabritas, Pepsico, Diageo, Volkswagen y Corona.

Su trabajo ha sido reconocido con más de 80 premios en festivales como Cannes Lions, El Ojo de Iberoamérica, One Show y Círculo de Oro. En 2022 fue nominado como Creative Leader of the Year por Creativepool.

“Es un gran honor poder seguir sumando en una compañía a la que le tengo tanto cariño y que me ha dado la oportunidad de crecer. Detrás de este logro está el trabajo de un gran equipo lleno de pasión y talento”, dijo Pedrero.

Camilo Plazas, CEO de BBDO México, aseguró que el liderazgo de Pedrero ha sido determinante para consolidar la nueva visión de la agencia. “Benjamín se ha convertido en un claro referente en México y en la región, con un trabajo real, enfocado en el negocio y muy reconocido por la industria”.

Clientes como Sigma, GEPP y Grupo Modelo también reconocieron su contribución. Jonatan Vergara de Sigma destacó su capacidad para combinar creatividad y estrategia con resultados medibles. Rainer Strauss de GEPP señaló que su trabajo ha sido relevante en el crecimiento de Pepsi Black. Y Alejandro Gutiérrez de Grupo Modelo lo definió como una figura clave para la evolución de la industria creativa en México.

Entre los nuevos retos que enfrenta Pedrero en su nuevo rol destacan atraer y retener talento y adaptar la dinámica de trabajo a modelos cada vez más colaborativos con los clientes.