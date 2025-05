Una canción, una final, un instante irrepetible. Todo parece ocurrir detrás de un celular. Basta mirar al público en un concierto o en un partido de fútbol para ver lo mismo, cientos de manos en alto sosteniendo un teléfono. No es que la gente no esté allí, es que ya no está solo allí. Está pensando en cómo capturar el momento, compartirlo, documentarlo. Pero mirar a través de la cámara no es lo mismo que estar presente.

En un intento por devolverle a la experiencia en vivo su esencia, Heineken pidió al público guardar sus celulares durante una de las canciones más emblemáticas en un concierto de Zoé.

“La mayoría del público ya había grabado, por eso el momento se sintió natural, incluso liberador. Fue un instante íntimo, colectivo y profundamente significativo”, dice Greg Lim, brand manager de marcas premium en Heineken México.