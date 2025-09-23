Victoria Cole es la nueva CEO de VML en América Latina

Jurado, por otro lado, fue pieza clave en la integración de la estrategia, creatividad y tecnología que dio forma a lo que hoy es VML en la región. Bajo su liderazgo, formó equipos y consolidó la cultura de One Team que WPP promueve en todo el mundo.

“No hay nadie más apasionado para asumir el rol de CEO de VML Latam que Vicky”, dijo al anunciar su salida. “Trabajar juntos ha sido un punto culminante de mi carrera. Seguiré siendo el mayor fan y defensor de VML Latam”.

La llegada de Cole ocurre en un momento de dinamismo para la agencia. Desde la fusión que dio origen a VML hace 18 meses, la región latinoamericana se ha convertido en una de las de mayor rendimiento global, con crecimiento orgánico y la incorporación de cuentas como YPF, Audible, Abbott y Adobe.

La propuesta de valor de la agencia combina experiencia de marca, experiencia del cliente y comercio, con una filosofía creativa que la propia firma resume como Human First.

El nombramiento de Cole se entiende como una continuidad y una apuesta. “Me siento profundamente honrada de asumir el rol de CEO para VML Latam en un momento tan crucial para nuestra agencia y nuestra industria”, dijo al presentar su nuevo cargo.

“Juan Pablo ha sentado una base increíble de excelencia creativa, colaboración y asociación con clientes en toda la región. Espero con ansias la oportunidad de liderar a nuestros talentosos equipos, centrándome en impulsar la innovación y entregar un trabajo transformador”.

La relación entre ambos líderes, más que jerárquica, ha sido de confianza mutua. Mel Edwards, presidenta global de VML, destacó que Cole y Jurado trabajaron juntos durante más de 20 años y que su amistad refleja la esencia de una industria centrada en las personas.

“La habilidad natural de Vicky para conectar con nuestros clientes y nuestra gente significa que esta transición será fluida, pero también propicia para el crecimiento”, comentó.

El futuro de VML Latam estará ahora en manos de Cole, con la responsabilidad de mantener el crecimiento y el espíritu creativo que han distinguido a la agencia. Su desafío será ampliar el legado de Jurado en un mercado marcado por la competencia feroz, pero también por la diversidad y el potencial de innovación de la región.

“Latam es una región llena de energía, diversidad y oportunidades, y juntos, continuaremos cruzando límites, defendiendo ideas audaces y estableciendo nuevos estándares en nuestra industria”, afirmó Cole.