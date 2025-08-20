Publicidad

Luis 'Madruga' Enríquez es el nuevo Chief Creative Officer de VML Latinoamérica

Tras desempeñarse como Chief Creative Officer de México durante casi 10 años, Debbi Vandeven, CCO global de VML, sumó a “Madruga” al equipo regional.
mié 20 agosto 2025 11:45 AM
Luis Madruga Enríquez es el nuevo Chief Creative Officer de VML Latinoamérica
Bajo el liderazgo de Luis Madruga, VML obtuvo en varias ocasiones distinciones como “Agencia del Año” en Círculo Creativo de México y “Agencia Mexicana del año” en el Ojo de Iberoamérica.

La agencia VML designó a Luis “Madruga” Enríquez como CCO para América Latina, bajo el liderazgo global de Debbi Vandeven, y continuará al frente del área creativa en VML México y de la presidencia del Círculo Creativo.

“Es un honor ser elegido por Debbi para liderar el reconocido talento creativo de mi región y trabajar con clientes que traspasan los límites creativos para marcar la diferencia en la vida de los consumidores y el mundo que nos rodea”, dijo Luis Madruga Enríquez, CCO en Latam.

El nombramiento de Madruga busca acelerar el crecimiento creativo en los principales mercados de la red. También responde a una visión creativa integrada entre mercados, con continuidad en México y un foco regional que privilegia ideas con tracción cultural y resultados medibles.

Mercadotecnia

“Me interesa la internacionalización del talento mexicano. Quiero que nuestro trabajo compita en el top cinco o top diez global”, dijo Madruga previamente en una entrevista con Expansión.

Vandeven destacó el perfil del joven creativo por unir ideas y tecnología y afirmó que el equipo de Latam ya muestra un enfoque human first que el ejecutivo impulsará en la siguiente etapa de la agencia. “Lo que aprecio de Madruga es que lidera con integridad creativa. Entiende cómo combinar ideas poderosas con tecnología para crear piezas que se convierten en parte de la cultura”, comentó.

Con más de dos décadas de trayectoria, Madruga figura entre los creativos más premiados de México e Iberoamérica, con reconocimientos en Cannes Lions y festivales regionales. Ha colaborado con marcas como Citibank, BMW, L’Oréal, Coca-Cola, Telefónica Movistar y Whirlpool.

VML Latam sostiene un desempeño en festivales, con oros y platas recientes en Cannes Lions por trabajos para Tata Supermarket, BIC, The Coca-Cola Company y Elea Laboratories, además de shortlists que mantienen el ritmo creativo de la región.

El movimiento de la agencia incluye ajustes en el equipo regional. Nino Goldberg, antes CCO de VML Latam, tomará responsabilidades en iniciativas para clientes globales y aportará su experiencia a la red.

Para VML este movimiento significa alinear talento y capacidades en un momento de alta competencia por crecimiento en experiencia de marca, customer experience y comercio.

