Luis 'Madruga' Enríquez es el nuevo Chief Creative Officer de VML Latinoamérica

El nombramiento de Madruga busca acelerar el crecimiento creativo en los principales mercados de la red. También responde a una visión creativa integrada entre mercados, con continuidad en México y un foco regional que privilegia ideas con tracción cultural y resultados medibles.

“Me interesa la internacionalización del talento mexicano. Quiero que nuestro trabajo compita en el top cinco o top diez global”, dijo Madruga previamente en una entrevista con Expansión.

Vandeven destacó el perfil del joven creativo por unir ideas y tecnología y afirmó que el equipo de Latam ya muestra un enfoque human first que el ejecutivo impulsará en la siguiente etapa de la agencia. “Lo que aprecio de Madruga es que lidera con integridad creativa. Entiende cómo combinar ideas poderosas con tecnología para crear piezas que se convierten en parte de la cultura”, comentó.

Con más de dos décadas de trayectoria, Madruga figura entre los creativos más premiados de México e Iberoamérica, con reconocimientos en Cannes Lions y festivales regionales. Ha colaborado con marcas como Citibank, BMW, L’Oréal, Coca-Cola, Telefónica Movistar y Whirlpool.

VML Latam sostiene un desempeño en festivales, con oros y platas recientes en Cannes Lions por trabajos para Tata Supermarket, BIC, The Coca-Cola Company y Elea Laboratories, además de shortlists que mantienen el ritmo creativo de la región.

El movimiento de la agencia incluye ajustes en el equipo regional. Nino Goldberg, antes CCO de VML Latam, tomará responsabilidades en iniciativas para clientes globales y aportará su experiencia a la red.

Para VML este movimiento significa alinear talento y capacidades en un momento de alta competencia por crecimiento en experiencia de marca, customer experience y comercio.