Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercadotecnia

El “efecto Bad Bunny” dispara búsquedas y valor de marca rumbo al Super Bowl

La participación de Bad Bunny en el Super Bowl activó picos de búsqueda, conversación digital y oportunidades de marca que van más allá del espectáculo.
vie 06 febrero 2026 04:49 PM
El “efecto Bad Bunny” dispara búsquedas y valor de marca rumbo al Super Bowl
Bad Bunny es el primer solista latino y hispanohablante en encabezar el espectáculo. (Ishika Samant/Getty Images)

Cuando una figura como Bad Bunny pisa el escenario del Super Bowl, el impacto va mucho más allá de la música o el espectáculo deportivo. Su cabeza como artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX convierte en uno de los mayores escaparates culturales y comerciales del año.

Se trata de un evento televisivo con proyecciones de más de 100 millones de espectadores alrededor del mundo y espacios publicitarios cotizados en hasta 10 millones de dólares por 30 segundos de anuncio. Ese nivel de audiencia convierte al espectáculo en una plataforma global en la que cada aparición se traduce en valor para las marcas.

Bad Bunny no es un artista más en la lista de invitados. Es el primer solista latino e hispanohablante en encabezar el espectáculo, un movimiento con carga cultural que refleja que la cultura latina ya no es nicho, sino fuerza dominante en el mercado. Esa posición trae consigo beneficios tangibles para marcas que logran conectar con ese fenómeno.

Publicidad

En el informe “Efecto Bad Bunny” realizado por la agencia SocialPubli, se halló que su presencia disparó la conversación digital, enganche y decisiones de consumo reales.

Por ejemplo, tras anunciarse su participación en el Super Bowl, las búsquedas de alojamiento en Santa Clara, California aumentaron 501% en plataformas de viajes, evidencia de que su influencia mueve decisiones que trascienden un concierto o una canción.

Recomendamos:

alimentos-exporta-mexico-eu.jpg
Tendencias

No solo el aguacate mexicano en el Super Bowl, estos son los otros alimentos que exporta México a EU

Varias marcas también capitalizan esa ola. Duolingo lanzó “Bad Bunny 101”, una iniciativa temática para aprender español a través de su música, combinando educación, entretenimiento y marca en un solo movimiento.

El propio lanzamiento de mercancía oficial con iconografía del artista, como la colección “The Fans/Concho Collection” de la NFL en colaboración con Bad Bunny, muestra cómo las alianzas generan productos con alto interés del consumidor justo en torno al evento principal.

A nivel global, antes incluso del Super Bowl, la asociación de Bad Bunny con grandes marcas como Adidas, Calvin Klein o Pepsi ya ha mostrado cómo un artista con gran enganche puede movilizar campañas exitosas.

Su influencia ha generado millones en impacto mediático, likes, reproducciones y viralidad en redes sociales, un activo que cualquier marca valora al diseñar estrategias de publicidad y posicionamiento.

Publicidad

SocialPubli también identificó que en tan solo unos días, el teaser de Bad Bunny para el Super Bowl acumuló más de tres millones de interacciones en Instagram, superando el récord de "me gusta" que ostentaba Rihanna.

Ademas, el artista acumuló 15M de interacciones asociadas a él en redes sociales (FB, Instagram, TikTok, X).

El anuncio de su participación en el Super Bowl actuó como catalizador, generando uno de los mayores picos de conversación del año y amplificando su impacto más allá del evento.

El fenómeno es resultado de una combinación de cultura, identidad y poder de convocatoria, pues Bad Bunny representa una audiencia bilingüe y multicultural que hoy es uno de los segmentos con mayor crecimiento y relevancia en consumo global.

Las marcas que saben integrarse auténticamente a esa narrativa cultural no solo ganan visibilidad, sino también conexión emocional con un público enorme y diverso.

En un Super Bowl donde la atención se mide en cifras astronómicas y cada segundo de transmisión vale millones, la presencia de Bad Bunny redefine lo que significa un espectáculo musical y también lo que significa ser un motor de marketing cultural global.

Para las marcas, estar cerca de ese pulso no es solo táctica de publicidad, es una apuesta por pertenecer a la conversación cultural dominante.

Publicidad

Tags

Bad Bunny Mercadotecnia

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad