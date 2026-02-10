La cultura del descanso es el eje de la colaboración entre Checo Pérez y Luuna

Y para un deportista como Checo Pérez, que opera bajo los niveles de presión y exigencia de la F1, dedicarse a su recuperación integral es determinante.

“Ser embajador de Luuna me entusiasma mucho porque compartimos valores y también el orgullo de ser mexicanos”, expresó el piloto tapatío con más podios en la historia de la categoría.

Así, tras su nombramiento como embajador, Pérez habló del descanso como un recurso estratégico que le permite despejar la mente, sostener la concentración y optimizar su desempeño.

Innovación y creación colaborativa

A diferencia de los patrocinios tradicionales, la sinergia entre Luuna y Checo contempla una integración operativa. Como parte de su rol como embajador, colaborará en el desarrollo de nuevos productos.

De este modo, su experiencia como atleta de élite aportará perspectivas reales que la marca incorporará en futuros lanzamientos para complementar su oferta de colchones, almohadas, salas modulares y blancos.

Tras un año fuera de las pistas, Checo Pérez regresará a la F1 en el Gran Premio de Australia 2026. (Cortesía)

Al respecto, Will Kasstan, CMO y cofundador de Luuna, señaló que esta unión es una extensión de su filosofía empresarial, aplicable en contextos de alta competencia, al igual que a las jornadas habituales de los consumidores mexicanos.

"Estamos emocionados de crear cosas juntos que conecten el descanso con la vida real. Checo también vive esa filosofía todos los días, y por eso esta colaboración se siente tan natural”, explicó el ejecutivo.

Transformar la cultura es una de las metas de Luuna. La hoja de ruta será elevar el bienestar a través de la innovación tecnológica, por lo que también ofrecerá una serie de contenidos educativos sobre rendimiento e higiene del sueño, a través de sus canales oficiales y en el sitio luuna.mx