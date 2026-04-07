Casi siete de cada 10 campañas de marketing pasan por WhatsApp

Las marcas siguen hablando de estrategias digitales, pero la conversación con el cliente se movió a otro lado, porque hoy casi 7 de cada 10 campañas de marketing se hacen por WhatsApp.
La mensajería, más que un canal adicional, se volvió el lugar donde ocurre buena parte de la operación, con 67% de las campañas concentradas en WhatsApp, además de 66% de las notificaciones transaccionales y 62% de las encuestas, de acuerdo con la Radiografía del comercio conversacional en Latinoamérica 2026 de Concepto Móvil.
En México, más del 90% de los usuarios digitales usa WhatsApp, cifra que lo coloca como el punto de contacto más cercano entre marcas y personas. Con una base que supera los 70 millones de usuarios en el país y más de 2,700 millones a nivel global, según Statista, el mensaje deja de ser una notificación y se convierte en conversación directa, en tiempo real y sin intermediarios.