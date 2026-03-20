El uso de Pinterest crece como canal para impulsar las ventas de las marcas

Para las marcas, esto implica cambiar la forma en que construyen su presencia. “Uno de los errores más comunes es usar el mismo contenido que en otras plataformas. Aquí necesitas contexto. Tenemos soluciones que adaptan el fondo del producto según lo que le interesa a cada usuario”, explicó.
De acuerdo con el directivo, la personalización se apoya en inteligencia artificial que ajusta el entorno del producto según los intereses de quien lo ve, lo cual incrementa la relevancia.
Sin embargo, el uso de Pinterest dentro del funnel también depende del nivel de madurez de cada marca. Mendicuti señaló que las empresas con e-commerce pueden integrar su catálogo y trabajar directamente en performance, mientras que quienes no lo tienen pueden empezar por contenido y formación.
“Si no tienes e-commerce, empieza por generar contenido y entender la plataforma. Hay certificaciones en Pinterest Academy que ayudan a incorporarlo en tu media mix”, comentó.
El avance de la plataforma también se ve en su crecimiento. Pinterest ha registrado incrementos cercanos al 20% en usuarios activos mensuales durante los últimos años.
A cifras de octubre de 2025, Estados Unidos contaba con aproximadamente 96.9 millones de usuarios de Pinterest, lo que lo convertía en el mercado más grande de la plataforma a nivel mundial. Brasil ocupaba el segundo lugar, con alrededor de 42.2 millones de usuarios, según el portal de datos Statista.
Sobre los ingresos, en el ejercicio fiscal 2023, Pinterest generó más de 3,000 millones de dólares anuales globales, un aumento con respecto a los 2,800 millones de dólares del año anterior.
En el último trimestre de 2023, la plataforma registró una pérdida neta de más de 200 millones de dólares. Sin embargo, en junio de 2023, Pinterest era una de las mayores empresas de servicios en línea y de internet para consumidores a nivel mundial en términos de capitalización de mercado.
Hoy día, las categorías que mejor aprovechan el modelo de Pinterest son aquellas donde la inspiración juega un papel importante como retail, moda, belleza, alimentos, viajes y experiencias.
El directivo destacó que las búsquedas relacionadas con cuidado personal y moda masculina crecieron 25% en el último año, lo que muestra un cambio en el comportamiento del consumidor.
El siguiente paso ahora para la plataforma no está en competir con modelos de comercio directo, sino en fortalecer su papel como generador de intención.“Nosotros no buscamos hacer la transacción. Buscamos que encuentres la inspiración, des clic y completes la compra donde tú decidas”, explicó.