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El uso de Pinterest crece como canal para impulsar las ventas de las marcas

Hoy día, Pinterest no pretende cerrar la transacción dentro de la plataforma, sino capturar la intención en un momento temprano y dirigirla hacia el punto de compra.
vie 20 marzo 2026 04:05 PM
Los usuarios pasan de la idea a la compra con ayuda de Pinterest
Pinterest ha registrado incrementos cercanos al 20% en usuarios activos mensuales durante los últimos años. (iStock)

Las marcas están empezando a usar Pinterest como algo más que un escaparate de ideas. Efraín Mendicuti asegura que la conversación se está centrando en cómo la plataforma puede acompañar todo el recorrido del consumidor, desde la búsqueda de inspiración hasta la compra.

El director general de negocios de Pinterest para América Latina explicó que el cambio está en conectar esos dos momentos que antes estaban separados. “Pinterest es una plataforma que tiene como misión inspirar a las personas a crear la vida que quieren vivir. Lo que hemos hecho es evolucionar esa inspiración hacia la acción”, dijo en entrevista con Expansión y en el marco del inc MTY Festival.

La transición se hace más evidente cuando las marcas integran su catálogo. El directivo señaló que una persona puede encontrar un producto, dar clic y ser llevada directamente al sitio de compra sin salir del flujo de descubrimiento.

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“Las marcas que integran su catálogo a la plataforma están viendo tres veces más impresiones orgánicas. Y cuando invierten en shopping ads, hay retailers que han visto entre 10 y hasta 3.3 veces de retorno en su inversión publicitaria”, afirmó.

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Hoy día, Pinterest no pretende cerrar la transacción dentro de la plataforma, sino capturar la intención en un momento temprano y dirigirla hacia el punto de compra. A diferencia de otras plataformas, la mayoría de las búsquedas no está asociada a una marca.

“El 97% de las búsquedas con alta intención de compra son sin marca. La gente busca lo que quiere, no una marca específica”, explicó.

El comportamiento abre la competencia para todos, es decir, que una marca puede aparecer frente a un usuario que todavía no decidió qué comprar y hacer que la inspiración sea un punto estratégico.

La base de usuarios también explica por qué este momento es relevante. Mendicuti refiere que más de 600 millones de personas usan Pinterest en el mundo y el 52% pertenece a la generación Z, un segmento que busca ideas antes que productos.

Acorde con el directivo, esta generación encuentra en la plataforma un espacio distinto al de otras redes sociales. “Pinterest es un lugar más positivo, no es un entorno hostil y eso hace que las personas se sientan más seguras y abiertas a descubrir cosas nuevas”, comentó.

El tipo de contenido también juega a favor de las marcas. Comparado con otras plataformas donde las publicaciones desaparecen rápido, en Pinterest el contenido se guarda y se revisita.

“El contenido aquí es prácticamente perenne. Lo guardas y puedes regresar a él semanas o meses después porque está ligado a algo que quieres hacer en tu vida”, explicó.

Esa permanencia alarga el ciclo de impacto, ya que una idea que aparece hoy puede convertirse en compra semanas después, lo que da valor a cada pieza de contenido.

El scroll también es distinto, dice, pues los usuarios pasan más tiempo explorando porque buscan algo específico. “El scroll en Pinterest dura tres veces más que en otras plataformas porque la gente viene con intención”, dijo.

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Para las marcas, esto implica cambiar la forma en que construyen su presencia. “Uno de los errores más comunes es usar el mismo contenido que en otras plataformas. Aquí necesitas contexto. Tenemos soluciones que adaptan el fondo del producto según lo que le interesa a cada usuario”, explicó.

De acuerdo con el directivo, la personalización se apoya en inteligencia artificial que ajusta el entorno del producto según los intereses de quien lo ve, lo cual incrementa la relevancia.

Sin embargo, el uso de Pinterest dentro del funnel también depende del nivel de madurez de cada marca. Mendicuti señaló que las empresas con e-commerce pueden integrar su catálogo y trabajar directamente en performance, mientras que quienes no lo tienen pueden empezar por contenido y formación.

“Si no tienes e-commerce, empieza por generar contenido y entender la plataforma. Hay certificaciones en Pinterest Academy que ayudan a incorporarlo en tu media mix”, comentó.

El avance de la plataforma también se ve en su crecimiento. Pinterest ha registrado incrementos cercanos al 20% en usuarios activos mensuales durante los últimos años.

A cifras de octubre de 2025, Estados Unidos contaba con aproximadamente 96.9 millones de usuarios de Pinterest, lo que lo convertía en el mercado más grande de la plataforma a nivel mundial. Brasil ocupaba el segundo lugar, con alrededor de 42.2 millones de usuarios, según el portal de datos Statista.

Sobre los ingresos, en el ejercicio fiscal 2023, Pinterest generó más de 3,000 millones de dólares anuales globales, un aumento con respecto a los 2,800 millones de dólares del año anterior.

En el último trimestre de 2023, la plataforma registró una pérdida neta de más de 200 millones de dólares. Sin embargo, en junio de 2023, Pinterest era una de las mayores empresas de servicios en línea y de internet para consumidores a nivel mundial en términos de capitalización de mercado.

Hoy día, las categorías que mejor aprovechan el modelo de Pinterest son aquellas donde la inspiración juega un papel importante como retail, moda, belleza, alimentos, viajes y experiencias.

El directivo destacó que las búsquedas relacionadas con cuidado personal y moda masculina crecieron 25% en el último año, lo que muestra un cambio en el comportamiento del consumidor.

El siguiente paso ahora para la plataforma no está en competir con modelos de comercio directo, sino en fortalecer su papel como generador de intención.“Nosotros no buscamos hacer la transacción. Buscamos que encuentres la inspiración, des clic y completes la compra donde tú decidas”, explicó.

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