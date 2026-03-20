El uso de Pinterest crece como canal para impulsar las ventas de las marcas

“Las marcas que integran su catálogo a la plataforma están viendo tres veces más impresiones orgánicas. Y cuando invierten en shopping ads, hay retailers que han visto entre 10 y hasta 3.3 veces de retorno en su inversión publicitaria”, afirmó.

Hoy día, Pinterest no pretende cerrar la transacción dentro de la plataforma, sino capturar la intención en un momento temprano y dirigirla hacia el punto de compra. A diferencia de otras plataformas, la mayoría de las búsquedas no está asociada a una marca.

“El 97% de las búsquedas con alta intención de compra son sin marca. La gente busca lo que quiere, no una marca específica”, explicó.

El comportamiento abre la competencia para todos, es decir, que una marca puede aparecer frente a un usuario que todavía no decidió qué comprar y hacer que la inspiración sea un punto estratégico.

La base de usuarios también explica por qué este momento es relevante. Mendicuti refiere que más de 600 millones de personas usan Pinterest en el mundo y el 52% pertenece a la generación Z, un segmento que busca ideas antes que productos.

Acorde con el directivo, esta generación encuentra en la plataforma un espacio distinto al de otras redes sociales. “Pinterest es un lugar más positivo, no es un entorno hostil y eso hace que las personas se sientan más seguras y abiertas a descubrir cosas nuevas”, comentó.

El tipo de contenido también juega a favor de las marcas. Comparado con otras plataformas donde las publicaciones desaparecen rápido, en Pinterest el contenido se guarda y se revisita.

“El contenido aquí es prácticamente perenne. Lo guardas y puedes regresar a él semanas o meses después porque está ligado a algo que quieres hacer en tu vida”, explicó.

Esa permanencia alarga el ciclo de impacto, ya que una idea que aparece hoy puede convertirse en compra semanas después, lo que da valor a cada pieza de contenido.

El scroll también es distinto, dice, pues los usuarios pasan más tiempo explorando porque buscan algo específico. “El scroll en Pinterest dura tres veces más que en otras plataformas porque la gente viene con intención”, dijo.