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Mercadotecnia

Victoria sube al ring y reta a Tecate con la campaña "Tierra de Victorias"

De la mano de figuras del box y peleas entre influencers, Victoria apuesta por el deporte como su nuevo eje cultural y de crecimiento.
sáb 25 abril 2026 08:54 AM
campaña tierra de victorias
Con la campaña “Tierra de Victorias”, la marca desarrolló una plataforma para darle un giro al box dentro de su narrativa de mexicanidad. (Foto: Grupo Modelo / Facebook. )

La cerveza Victoria se sube al ring. La marca de Grupo Modelo, que tradicionalmente ha hilado su marketing a la mexicanidad, encontró una oportunidad en el boxeo, un terreno que Tecate, su rival en el mercado, ya había explorado con una campaña de la mano del actor Sylvester Stallone.

Pero Victoria lo mexicaniza. Con la campaña “Tierra de Victorias”, la marca desarrolló una plataforma para darle un giro al box dentro de su narrativa de mexicanidad —como lo ha hecho con el Día de Muertos—, conectar con nuevas audiencias y dar un impulso a un deporte en el que los mexicanos se han destacado durante décadas y donde el país se ubica como el segundo con más campeones del mundo.

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“Nos dimos cuenta de que muchas cosas de la esencia de la marca, de nuestro espíritu, de nuestro ADN, conectan con este mundo del box”, dijo Gabriel Díaz, director de marketing de Cerveza Victoria. “Estamos aquí intentando recuperar esta tradición boxística que, de alguna forma, se ha sentido lejana en los últimos años; incluso los boxeadores más representativos de nuestro país no pelean en nuestra tierra”, añade.

La campaña hace un paralelismo entre el mundo de la cerveza y el del box con el uso de la palabra “esquina”, que se reconoce tanto en un cuadrilátero como en las tienditas, además de “victoria”, que destaca en su campaña, en la que los protagonistas son los boxeadores profesionales Mariana “La Barby” Juárez y Juan Manuel “Dinamita” Márquez, cuya imagen estará en los displays publicitarios.

Estrategia en tres rounds

El boxeo se ha vuelto popular entre las generaciones más jóvenes, con enfrentamientos amateurs entre creadores de contenido, y para llegar a estas audiencias, en un primer round Victoria se suma como patrocinador de Supernova Génesis 2026, evento en el que se enfrentarán influencers, streamers y creadores de contenido como Alana Flores, Mario Bautista, Karely Ruiz y Kim Shantal, que será transmitido por Netflix el 26 de abril.

El segundo round se disputa en las historias detrás de los golpes y, para generar mayor impacto, la marca produjo un documental dirigido por el cineasta Emmanuel “El Chivo” Lubezki, además de desarrollar una docuserie de cuatro capítulos que retrata la historia de los gimnasios en ciudades clave como Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana y Mérida.

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El enfoque de esta docuserie está en el origen: los gimnasios, los boxeadores, sus familias, entrenadores y comunidades. “Las historias de los boxeadores y de las boxeadoras comienzan en sus casas, comienzan en la calle y comienzan en estos gimnasios”, declara el directivo.

El último encuentro es por el Cinturón Victoria, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo, que incluye el desarrollo de talento para impulsar a deportistas profesionales mediante un torneo nacional en la categoría de peso completo, que iniciará el 1 de mayo en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, como un guiño a los inicios del deporte en las ferias de pueblo.

“El boxeo tiene todo lo que somos como marca: esfuerzo, calle, disciplina y victorias”, declara Díaz Burgueño. “La conexión no es superficial: el boxeo en México nace en los barrios, en gimnasios improvisados, en historias de superación que terminan, o no, en campeonatos”.

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Grupo Modelo cerveza Boxeo

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