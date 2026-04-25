Victoria sube al ring y reta a Tecate con la campaña "Tierra de Victorias"

“Nos dimos cuenta de que muchas cosas de la esencia de la marca, de nuestro espíritu, de nuestro ADN, conectan con este mundo del box”, dijo Gabriel Díaz, director de marketing de Cerveza Victoria. “Estamos aquí intentando recuperar esta tradición boxística que, de alguna forma, se ha sentido lejana en los últimos años; incluso los boxeadores más representativos de nuestro país no pelean en nuestra tierra”, añade.

La campaña hace un paralelismo entre el mundo de la cerveza y el del box con el uso de la palabra “esquina”, que se reconoce tanto en un cuadrilátero como en las tienditas, además de “victoria”, que destaca en su campaña, en la que los protagonistas son los boxeadores profesionales Mariana “La Barby” Juárez y Juan Manuel “Dinamita” Márquez, cuya imagen estará en los displays publicitarios.

Estrategia en tres rounds

El boxeo se ha vuelto popular entre las generaciones más jóvenes, con enfrentamientos amateurs entre creadores de contenido, y para llegar a estas audiencias, en un primer round Victoria se suma como patrocinador de Supernova Génesis 2026, evento en el que se enfrentarán influencers, streamers y creadores de contenido como Alana Flores, Mario Bautista, Karely Ruiz y Kim Shantal, que será transmitido por Netflix el 26 de abril.

El segundo round se disputa en las historias detrás de los golpes y, para generar mayor impacto, la marca produjo un documental dirigido por el cineasta Emmanuel “El Chivo” Lubezki, además de desarrollar una docuserie de cuatro capítulos que retrata la historia de los gimnasios en ciudades clave como Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana y Mérida.