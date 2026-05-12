La industria de consumo ha empujado por años una idea casi obsesiva de perfección con productos idénticos, empaques impecables y procesos diseñados para evitar cualquier variación. Sin embargo, Paleta Payaso tomó el camino contrario y convirtió la irregularidad visual, esa cara que nunca sale igual, en uno de los rasgos más reconocibles de la marca.
“Lejos de ser un reto, esto se ha convertido en un atributo distintivo de la marca. En un entorno donde muchas veces se busca la perfección, nosotros encontramos valor en lo auténtico”, dijo en entrevista Erika Mariles, manager de malvaviscos dentro de la categoría de chocolate en Mondelēz International México.
La ejecutiva asegura que la decisión no fue accidental. Aunque detrás del producto existen controles estrictos de calidad, sabor y consistencia, la compañía decidió no eliminar las variaciones en la expresión de cada paleta porque entendió que ahí existía una conexión emocional difícil de replicar en categorías cada vez más estandarizadas.