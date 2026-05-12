“Estandarizar por completo el proceso significaría perder aquello que nos hace diferentes y que genera una conexión emocional tan fuerte. Lo que algunos ven como falta de uniformidad, nosotros lo celebramos como personalidad propia”, sostiene Mariles.

La diferencia, que durante años fue vista como una “deformidad” o una rareza del producto, terminó funcionando como una extensión de personalidad. “Cada Paleta Payaso tiene su propia personalidad. Ahí es donde ocurre la verdadera magia, en esa emoción de abrir el empaque y descubrir una carita que es solo para ti”, dice la directiva.

La apuesta también coincide con un cambio en la forma en que nuevas generaciones se relacionan con las marcas. Mientras antes la perfección visual era parte de la aspiración publicitaria, hoy la autenticidad y cercanía pesan más en categorías de consumo masivo.

“Esa ‘imperfección’ conecta con algo muy humano: no todo tiene que ser perfecto para ser significativo. Y eso es consistente con el rol que buscamos jugar como marca, estar presentes en momentos reales, no idealizados, y ser catalizadores de conexión entre generaciones”, señala.

Mariles considera que uno de los principales aprendizajes para las marcas que buscan diferenciarse en categorías saturadas está en dejar de perseguir únicamente la perfección visual y enfocarse en construir relevancia emocional con los consumidores.

“La diferenciación no siempre viene de ser más perfecto, viene de ser más relevante y de la conexión emocional que creas a través de generaciones”, afirma la directiva.

Para ella, construir un territorio propio también implica entender qué representa la marca y sostener esa identidad con el paso del tiempo. “Un producto puede ser técnicamente perfecto, pero si no genera vínculo, puede ser más complicado que trascienda. En nuestro caso, el valor está en cómo el producto se ha integrado en la vida de las familias mexicanas por más de 50 años”, dice.

