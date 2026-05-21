Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercadotecnia

Las marcas de Diageo ya no quieren vender exceso en el Mundial

Jay Sethi, SVP de Marketing de Diageo México, cuenta por qué la empresa quiere que la moderación sea parte de su estrategia, de cara al Mundial.
jue 21 mayo 2026 04:20 PM
Añadir Expansión en Google
Las marcas de Diageo ya no quieren vender exceso en el Mundial
Jay Sethi, SVP de Marketing de Diageo México, dice que el reto en el Mundial será construir experiencias que permanezcan en la memoria de los aficionados.
 (Cortesía)

Las marcas de bebidas alcohólicas han encontrado en el futbol el escenario perfecto para vender euforia. Hasta ahora, la fórmula incluía celebración, ruido, fiesta y una botella al centro de la escena, pero a días del Mundial, una de las compañías más grandes de la industria intenta construir otro discurso.

Diageo quiere que la moderación forme parte de la experiencia del fan. Jay Sethi, SVP de Marketing para Diageo México, cree que la dimensión del evento obliga a replantear la forma en que una marca de alcohol aparece en espacios masivos. “Promover el consumo responsable no es limitar la celebración, es elevarla”, asegura.

Es la primera ocasión que Diageo está como Promotor Oficial de la Copa Mundial en la categoría de spirits, justo en un torneo que tendrá a México como sede por tercera ocasión y que espera millones de visitantes.

Publicidad

La estrategia, por lo tanto, intenta alejarse del discurso tradicional de prevención y llevar la moderación a espacios mucho más cotidianos para el consumidor. De ahí que la empresa, en cuyo portafolio hay marcas como Johnnie Walker, Buchanan's, Smirnoff, Don Julio y Baileys, quiera ir más allá de la leyenda “Evita el exceso”.

Recomendamos:

Adiós chelerías y fiestas clandestinas en el Mundial en CDMX: Invea tendrá operativos permanente
CDMX

Chelerías y fiestas clandestinas enfrentarán operativos permanentes por el Mundial en CDMX

Para ello, Diageo creó códigos para plataformas de movilidad, kits de moderación en aplicaciones de delivery y mensajes en estadios. También impulsó DRINKiQ, su plataforma global de consumo responsable, que ya impactó a más de 500,000 jóvenes en México.

A eso se suman alianzas con figuras como Hugo Sánchez, Christian Martinoli o Rauw Alejandro para llevar el mensaje frente a sus propias audiencias. “Por primera vez en México, nuestros mensajes de moderación no provienen únicamente de nuestras marcas, sino de figuras que los consumidores ya escuchan y reconocen”, dice Sethi.

Como parte de las activaciones previas al torneo, Diageo instaló mensajes de consumo responsable en los LEDs de estadios de Guadalajara y Monterrey durante partidos amistosos, con impactos directos para más de 82,000 asistentes.

Pero en la entrevista, Sethi explicó que los estadios representan solo una parte de la oportunidad comercial del Mundial y que las ciudades completas se transforman durante el torneo. Por eso quieren estar presentes en corredores turísticos y espacios donde convivan aficionados mexicanos y visitantes internacionales.

“Los estadios son el corazón del evento, pero si solo pensáramos en ellos estaríamos viendo una fracción de la oportunidad real”, dice el directivo. Con esta idea en mente, también darán vida a “Grada Diageo”, una residencia cultural de 35 días frente al Ángel de la Independencia donde fútbol, música y experiencias convivirán durante el torneo.

En términos de marketing, Grada Diageo funcionará como un hub de experiencias, una plataforma de hospitalidad y branding, un espacio cultural temporal y un punto de contacto directo con consumidores durante el Mundial. Algo parecido a lo que otras marcas hacen en Juegos Olímpicos o festivales, aunque adaptado al contexto futbolero y turístico de México 2026.

Publicidad

El patrocinio deportivo ya no se gana con logos

Sethi sabe que el Mundial es una vitrina global donde las marcas pelean por quedarse en la memoria de millones de personas. “Si solo midiera el éxito en ventas estaría midiendo mal, lo que realmente me voy a preguntar al final es si nuestras marcas se convirtieron en parte de cómo los mexicanos recuerdan este Mundial”.

Lo habitual es que las marcas concentren su presencia en visibilidad a través de logos en estadios, anuncios alrededor de las transmisiones y campañas masivas. Hoy el consumidor exige algo distinto.

Hasta 85% de los consumidores toma en cuenta el patrocinio de una marca en el Mundial al decidir qué comprar. Pero “los consumidores jóvenes tienen un radar muy fino para detectar cuándo una marca está presente de verdad y cuándo solo está comprando visibilidad”, reconoce Sethi.

Por eso Diageo decidió convertir sus marcas en relatos alrededor del torneo. Johnnie Walker modificó por primera vez en más de 100 años al Striding Man para recrear una jugada inspirada en Hugo Sánchez.

Don Julio 70 retomó referencias a los Mundiales de 1970 y 1986, mientras que Buchanan’s construyó colaboraciones alrededor del concepto “One Ball One Dream”, con la idea de aparecer durante el torneo, pero sobre todo integrarse a la conversación cultural que lo rodea.

“En un evento global ya no alcanza con poner un logo en una pantalla, tienes que tener algo real que decir”, afirma el directivo. “Queremos que este Mundial sea parte de la historia de nuestras marcas en México y que nuestras marcas sean parte de la historia de este Mundial”.

Publicidad

Tags

Mercadotecnia Copa Mundial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad