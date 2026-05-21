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¿Qué significan las sanciones de EU contra GAESA, el brazo empresarial del ejército cubano?

El gobierno de Donald Trump ha endurecido su presión contra esta compañía, que controla entre el 40 y el 70% de la economía de la isla.
jue 21 mayo 2026 05:01 PM
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Vista del edificio GAESA, el principal conglomerado empresarial estatal en Cuba, estrechamente vinculado al edificio del sector militar, en La Habana, el 18 de mayo de 2026.
GAESA está adscrita al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. (FOTO: ADALBERTO ROQUE/AFP)

El secretario de Estado, Marco Rubio, eligió el 20 de mayo, el día de la Independencia de Cuba, para dirigirse a los habitantes de la isla. En su mensaje de cinco minutos en español, el hijo de exiliados cubanos, hizo énfasis en el presunto papel de GAESA, una empresa fundada por Raúl Castro hace 30 años, en la crisis económica que la isla atraviesa.

“Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios (…) se benefician de hoteles, construcción, bancos, tiendas e incluso del dinero que sus familiares les envían desde los Estados Unidos. Todo, todo pasa por sus manos. De esas remesas retienen un porcentaje, pero de las ganancias de GAESA nada les llega”, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense.

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El gobierno de Donald Trump ha intensificado su campaña de presión contra el gobierno cubano. El miércoles, pocas horas después de la publicación del mensaje de Rubio, se dio a conocer la inculpación del expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, en el que murieron cuatro personas, tres de ellas, ciudadanos estadounidenses.

La presión también ha sido económica. En las últimas semanas, ha emitido sanciones contra varios organismos y funcionarios cubanos. El 7 de mayo, el Departamento de Estado publicó sanciones precisamente contra GAESA, el conglomerado que controla cerca del 40 y el 70% de la economía cubana y al que Rubio hacía referencia en su mensaje.

“GAESA está involucrada en varios sectores de la economía cubana y está diseñada para generar ingresos no para el pueblo cubano, sino solo para el beneficio de sus élites corruptas”, indicó el Departamento de Estado.

Las sanciones contra GAESA incluyen a su presidenta, la general de Brigada de las fuerzas armadas, Ania Guillermina Lastres Morera, nombrada al frente del conglomerado en 2022.

Una investigación del diario Miami Herald basada en supuestos documentos filtrados calculó que GAESA tenía 18,000 millones de dólares en activos a comienzos de 2024, en línea con el nivel de gasto del propio Estado.

¿Qué es GAESA?

El Grupo de Administración Empresarial S.A. o GAESA es el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba con ramificaciones que van desde el sector hotelero hasta las tiendas minoristas de ventas de productos en divisas, pasando por las aduanas y los puertos, entre muchos otros.

GAESA está adscrita al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar). Fue fundada por Raúl Castro hace 30 años, entonces ministro de Defensa, como una manera de reforzar este sector.

La compañía nació tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, pero sus raíces se remontan a la década de 1980. Raúl Castro, que entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, convenció a su hermano mayor, el presidente Fidel Castro, de que le permitiera introducir cambios en los intereses comerciales del ejército. Frank Mora, quien fue subsecretario adjunto de Defensa en el gobierno de Obama, a The New York Times.

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La caída de la URSS significó para Cuba la pérdida de su mayor socio comercial y mecenas financiero. El ejército estaba en crisis y tenía dificultades para pagarle a sus soldados. Fidel Castro permitió que los militares se hicieran cargo de sectores estatales de la economía, como el turismo, en un intento de salvar el país.

En principio, el ejército mostró ser un administrador competente. La economía se recuperó a finales de la década de 1990, y los militares reinvirtieron sus ganancias en el país para apoyar a los hospitales, la educación y las raciones de alimentos del gobierno.

El conglomerado supervisa muchas áreas de la economía, grandes y pequeñas.

GAESA también tiene empresas en Angola, que obtienen ganancias anuales de cientos de millones de dólares en educación, cuidado de la salud, construcción y otros sectores.

Los críticos dicen que ahora GAESA es una herramienta más de la familia Castro para consolidar su poder.

“Es una empresa privada que tiene más dinero que el gobierno”, afirmó Rubio durante un viaje al Vaticano la semana pasada. “Nada de este dinero se destina a construir una sola carretera, un solo puente, a dar un solo grano de arroz a un solo cubano que no sea la gente que forma parte de GAESA”.

¿Qué implican las sanciones?

El Departamento de Estado precisó que las medidas incluyen el bloqueo de bienes, la congelación de activos en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones con empresas o ciudadanos estadounidenses.

De acuerdo con el Departamento de Estado, todas las propiedades y activos de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en territorio estadounidense, o bajo control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados automáticamente. Cualquier empresa que pertenezca en un 50% o más a las entidades designadas también quedará alcanzada por las restricciones.

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Los bancos extranjeros y las compañías internacionales podrían exponerse a sanciones si facilitan operaciones significativas con GAESA y otras entidades bloqueadas. Las transferencias de fondos, prestación de servicios o envío de recursos hacia las empresas sancionadas quedarán prohibidas salvo autorización específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

¿Las remesas están en peligro?

GAESA tiene presencia en sectores ligados al turismo, las remesas y diversos servicios económicos dentro de Cuba, por lo que algunas operaciones financieras podrían enfrentar mayores controles o restricciones si existe sospecha de que terminan por beneficiar indirectamente al grupo.

Para la diáspora cubana residente en Estados Unidos esto puede significar un riesgo, ya que no está claro si es posible enviar dinero, invertir o sostener emprendimientos familiares en la isla sin ser objeto de las sanciones estadounidenses.

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Cuba Raúl Castro

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