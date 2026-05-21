El gobierno de Donald Trump ha intensificado su campaña de presión contra el gobierno cubano. El miércoles, pocas horas después de la publicación del mensaje de Rubio, se dio a conocer la inculpación del expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, en el que murieron cuatro personas, tres de ellas, ciudadanos estadounidenses.

La presión también ha sido económica. En las últimas semanas, ha emitido sanciones contra varios organismos y funcionarios cubanos. El 7 de mayo, el Departamento de Estado publicó sanciones precisamente contra GAESA, el conglomerado que controla cerca del 40 y el 70% de la economía cubana y al que Rubio hacía referencia en su mensaje.

“GAESA está involucrada en varios sectores de la economía cubana y está diseñada para generar ingresos no para el pueblo cubano, sino solo para el beneficio de sus élites corruptas”, indicó el Departamento de Estado.

Las sanciones contra GAESA incluyen a su presidenta, la general de Brigada de las fuerzas armadas, Ania Guillermina Lastres Morera, nombrada al frente del conglomerado en 2022.

Una investigación del diario Miami Herald basada en supuestos documentos filtrados calculó que GAESA tenía 18,000 millones de dólares en activos a comienzos de 2024, en línea con el nivel de gasto del propio Estado.

¿Qué es GAESA?

El Grupo de Administración Empresarial S.A. o GAESA es el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba con ramificaciones que van desde el sector hotelero hasta las tiendas minoristas de ventas de productos en divisas, pasando por las aduanas y los puertos, entre muchos otros.

GAESA está adscrita al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar). Fue fundada por Raúl Castro hace 30 años, entonces ministro de Defensa, como una manera de reforzar este sector.

La compañía nació tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, pero sus raíces se remontan a la década de 1980. Raúl Castro, que entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, convenció a su hermano mayor, el presidente Fidel Castro, de que le permitiera introducir cambios en los intereses comerciales del ejército. Frank Mora, quien fue subsecretario adjunto de Defensa en el gobierno de Obama, a The New York Times.