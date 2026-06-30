De vender aguas a conquistar el Mundial, la historia del Pato Merlín y su registro de marca

¿De quién es una marca viral?

Sin embargo, la fama también atrajo a oportunistas. En cuestión de días aparecieron solicitudes para registrar la marca " Pato Merlín " ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), aun cuando el personaje ya era identificado públicamente con la familia Gómez.

El caso escaló hasta convertirse en un debate nacional sobre quién puede apropiarse de un fenómeno viral y obligó a las autoridades a intervenir para respaldar el registro de la marca a favor de sus verdaderos propietarios.

Merlín incluso llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el influencer Poncho de Nigris ofreció más de 500,000 pesos por comprarlo, propuesta que la familia rechazó porque asegura que es un integrante más de la casa, y el pato terminó convertido en uno de los símbolos no oficiales del Mundial.

El alcance de Merlín fue tal que la propia FIFA llamó a la familia para participar en una grabación dentro del Estadio Azteca. El pato no pudo quedarse a ver el partido debido a las restricciones que prohíben el ingreso de animales, pero para ese momento ya había trascendido las calles de Reforma. Miles de aficionados lo habían adoptado como la mascota no oficial del Mundial y su imagen circulaba por todo el mundo.

Pocas veces un personaje nacido de manera espontánea consigue reunir, en apenas unas semanas, marketing, redes sociales, propiedad intelectual y cultura popular en una sola historia. Merlín lo hizo sin una campaña publicitaria, sin inversión en medios y sin imaginar que su éxito terminaría abriendo un debate que hoy también interesa a las marcas.