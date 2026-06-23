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¿Qué puedes registrar ante el IMPI y qué no? Las lecciones del Pato Merlín del Mundial

Aunque la propiedad industrial protege una amplia variedad de activos, existen restricciones para nombres genéricos, símbolos oficiales y ciertas creaciones.
mar 23 junio 2026 02:15 PM
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El fenómeno del pato Merlín reabre el debate: ¿qué no se puede registrar como marca en el IMPI?
El pato "Merlín" tiene dos años con Carla y su hijo. (Foto: Carl Recine/Getty Images.)

El pato Merlín robó las miradas en la celebración del triunfo de México contra Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial y, en pocos días, ya es considerado como la mascota no oficial del evento.

En redes sociales, diversas marcas comenzaron a difundir su imagen para promocionar sus productos en esta época mundialista, por lo que Karla Gómez junto a su familia, dueños del pato Merlín, tomaron la decisión de registrarlo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) . Pero, realmente, ¿qué sí y qué no puede ser registrado ante este instituto?

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¿Qué sí puedes registrar o proteger ante el IMPI?

Según la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial , el IMPI permite proteger diversas figuras jurídicas, pero también establece excepciones claras sobre lo que no se puede proteger.

- Patentes de invención: las creaciones humanas, siempre que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y puedan tener aplicación industrial.

- Avisos comerciales o mejor conocidos como eslóganes: frases u oraciones que anuncian establecimientos, negocios, productos o servicios para distinguirlos de otros.

- Nombres comerciales: aunque están protegidos por su uso sin necesidad de registro, se puede solicitar su publicación ante el IMPI para establecer una presunción de buena fe en su uso.

- Denominaciones de origen e indicaciones geográficas: productos vinculados a una zona geográfica cuya calidad o características se deban esencialmente a su origen (el IMPI emite declaraciones de protección y autorizaciones de uso).

sheinbaum y pato mundialista
presidencia

El pato “Merlín”, la mascota no oficial del Mundial invitada por Sheinbaum a la mañanera

- Cualquier signo que distinga productos o servicios de otros de su misma especie. Esto incluye:

- Denominaciones, letras, números, elementos figurativos, formas tridimensionales, combinaciones de colores y hologramas.

- Sonidos y olores.

- Marcas colectivas y marcas de certificación.

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¿Qué no puedes registrar o patentar ante el IMPI?

En este caso, la ley es clara en que no se podrá otorgar ninguna patente, registro o autorización a figuras cuyos contenidos o formas sean contrarios al orden público o contravengan cualquier disposición legal.

1. Lo que no se considera invención y no es patentable:

- Descubrimientos, teorías científicas o métodos matemáticos.

- Obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética.

- Formas de presentar información.

- El material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza.

- La combinación de invenciones ya conocidas que no produzcan un resultado nuevo.

pato merlin
El pato porta la camisa de la Selección Mexicana y protecciones en sus pies. Su dueña contó que le fueron robados sus zapatos. (Foto: Luke Hales/Getty Images.)

2. Lo que, aun siendo invención, no es patentable:

- Invenciones cuya explotación comercial tenga que poner en riesgo la salud, la vida o para evitar daños graves al medio ambiente.

- Procedimientos de clonación humana y modificación de la identidad genética, así como el uso de embriones humanos con fines comerciales o industriales.

- Modificación genética de animales que les cause sufrimiento sin utilidad.

- Métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal.

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3. Lo que no puede registrarse como marca o aviso comercial:

- Nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios.

- Palabras o frases descriptivas de su calidad, especie o composición.

- Letras, números o colores aislados, a menos que tengan algo distintivo.

- Signos que reproduzcan o imiten banderas, escudos o emblemas de países, estados, municipios u organizaciones internacionales sin autorización.

- Títulos de obras literarias o artísticas, personajes ficticios, nombres artísticos o retratos/firmas de personas sin su consentimiento expreso.

- Signos o frases engañosas sobre el origen del producto.

- Marcas idénticas o similares a otras ya registradas, en trámite o a marcas que el IMPI considere notoriamente conocidas o famosas.

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¿Cuál es el proceso para registrar algo ante el IMPI?

El proceso de registro ante el IMPI depende de si es una invención o un signo distintivo. Sin embargo, existen etapas generales aplicables a ambos. Los requisitos generales son:

- Presentar por escrito y en idioma español los documentos.

- Firmado por la persona física o representante legal.

- Adjuntar el comprobante de pago que inicia en los 2,695.18 pesos e incrementa según la categoría.

- Señalar un domicilio y un correo electrónico para recibir notificaciones.

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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

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