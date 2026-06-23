El fenómeno del pato Merlín reabre el debate: ¿qué no se puede registrar como marca en el IMPI?

El pato Merlín robó las miradas en la celebración del triunfo de México contra Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial y, en pocos días, ya es considerado como la mascota no oficial del evento.
En redes sociales, diversas marcas comenzaron a difundir su imagen para promocionar sus productos en esta época mundialista, por lo que Karla Gómez junto a su familia, dueños del pato Merlín, tomaron la decisión de registrarlo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) . Pero, realmente, ¿qué sí y qué no puede ser registrado ante este instituto?
- Patentes de invención: las creaciones humanas, siempre que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y puedan tener aplicación industrial.
- Avisos comerciales o mejor conocidos como eslóganes: frases u oraciones que anuncian establecimientos, negocios, productos o servicios para distinguirlos de otros.
- Nombres comerciales: aunque están protegidos por su uso sin necesidad de registro, se puede solicitar su publicación ante el IMPI para establecer una presunción de buena fe en su uso.
- Denominaciones de origen e indicaciones geográficas: productos vinculados a una zona geográfica cuya calidad o características se deban esencialmente a su origen (el IMPI emite declaraciones de protección y autorizaciones de uso).
- Cualquier signo que distinga productos o servicios de otros de su misma especie. Esto incluye:
- Denominaciones, letras, números, elementos figurativos, formas tridimensionales, combinaciones de colores y hologramas.
- Sonidos y olores.
- Marcascolectivas y marcasde certificación.
Publicidad
¿Qué no puedes registrar o patentar ante el IMPI?
En este caso, la ley es clara en que no se podrá otorgar ninguna patente, registro o autorización a figuras cuyos contenidos o formas sean contrarios al orden público o contravengan cualquier disposición legal.
1. Lo que no se considera invención y no es patentable:
- Descubrimientos, teorías científicas o métodos matemáticos.
- Obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética.
- Formas de presentar información.
- El material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza.
- La combinación de invenciones ya conocidas que no produzcan un resultado nuevo.
2. Lo que, aun siendo invención, no es patentable:
- Invenciones cuya explotación comercial tenga que poner en riesgo la salud, la vida o para evitar daños graves al medio ambiente.
- Procedimientos de clonación humana y modificación de la identidad genética, así como el uso de embriones humanos con fines comerciales o industriales.
- Modificación genética de animales que les cause sufrimiento sin utilidad.
- Métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal.