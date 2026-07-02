México es el 'premio mayor' para las agencias independientes aunque compiten con grandes de la publicidad

Para el ejecutivo, el país combina factores difíciles de encontrar en otras geografías: una economía de gran escala, inversión extranjera constante, cercanía con Estados Unidos y una cultura donde las marcas continúan apostando por construir posicionamiento de largo plazo.

El atractivo de México es paradójico. Además de las grandes redes globales, el país alberga algunas de las agencias independientes más consolidadas de América Latina como anónimo y Montalvo. Es decir, las nuevas firmas no sólo compiten contra los holdings, sino también contra un ecosistema local que lleva años madurando. Y a pesar de eso, el mercado continúa atrayendo jugadores regionales que ven en México una plataforma para crecer.

La razón es que, para las independientes, abrir operaciones en México representa, más que sumar una oficina, una forma de ganar escala, acceder a cuentas regionales y construir credenciales frente a clientes multinacionales.

No obstante, para varios grupos regionales, la presencia en México se ha convertido en un paso casi obligatorio. En parte por el tamaño de las cuentas que pueden encontrarse en el país, y porque una operación exitosa suele abrir la puerta a proyectos regionales y relaciones con marcas que operan en distintos mercados.

En ese sentido, México funciona como un laboratorio para probar capacidades que después pueden exportarse a otros países. La complejidad del consumidor, la diversidad cultural y la presencia de compañías globales obligan a las agencias a elevar sus estándares operativos y creativos. “Lo que funciona en México suele tener mayores posibilidades de replicarse en otras geografías de América Latina”, dice Torres.

En el caso de Grupo Fantástica, México era además el último mercado que faltaba para completar su presencia regional. La compañía ya operaba en Colombia, Ecuador, Perú y Chile, por lo que la llegada al país formaba parte de una estrategia de consolidación.

“La meta es cerrar con un portafolio de entre ocho y diez clientes y, en el mediano plazo, convertir a México en el principal mercado del grupo. Sin miedo a equivocarme, en tres o cuatro años México va a representar más del 50% de la facturación del grupo", afirma.

Grupo Fantástica no es la única que ha seguido esa ruta. Otras independientes latinoamericanas han utilizado a México como una plataforma para dar el siguiente salto. Uno de los casos más representativos es Bombay. La agencia, nacida en Argentina y con una operación consolidada en México, decidió en 2023 abrir oficina en Miami después de construir una trayectoria en el mercado mexicano y latinoamericano.