El fenómeno apela al reconocimiento de marca, algo que Little Caesars lleva décadas construyendo. Roberto Guzmán, hoy vicepresidente de marketing internacional de Little Caesars Pizza , ya había explicado anteriormente que para la compañía el objetivo siempre fue permanecer en la mente del consumidor, incluso cuando las personas no pronuncian correctamente el nombre de la cadena.

“Lo importante es que nos identifiquen. Al final, es awareness puro”, dijo en una entrevista previa con Expansión.

Además, la familiaridad con la marca no apareció por casualidad. La empresa ha conservado por años elementos que otras marcas suelen cambiar constantemente. El ejemplo más evidente es “Pizza Pizza”, un eslogan creado originalmente en 1979 para promocionar dos pizzas al precio de una y que terminó convirtiéndose en uno de los activos más reconocibles de la compañía.

“Nunca imaginamos que la frase ‘ Pizza Pizza ’ se convertiría en el estandarte de nuestra estrategia de posicionamiento”, admitió Guzmán cuando todavía era director regional de marketing para México y Latinoamérica.

La cadena también mantuvo prácticamente intacto al personaje de Little Caesar, inspirado en una caricatura del fundador Mike Ilitch y convertido con el tiempo en una figura reconocible dentro de la cultura pop de la marca.

Rodrigo Díez, experto en branding, explica que el personaje funciona bien en redes sociales porque su diseño facilita la creación de memes y conexiones humorísticas con las audiencias.

“Su diseño desenfadado lo hace fácilmente identificable y relacionable con memes, lo que amplía su adopción y reconocimiento entre las audiencias modernas”, dijo.