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De apodo viral a activo comercial. Little Caesars registra “Liru Sisa” y "Liru Cisa" ante el IMPI

El apodo viral que nació en redes sociales terminó registrado por Little Caesars, en una estrategia que mezcla branding, cultura digital y propiedad intelectual.
sáb 30 mayo 2026 11:33 AM
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De apodo viral a activo comercial. Little Caesars registra “Liru Sisa”
“Liru Sisa” y “Liru Cisa” fueron registrados por Little Caesars ante el IMPI tras años de popularidad en redes sociales y conversaciones cotidianas. (Little Caesars / Facebook)

Miles de mexicanos llevan años diciendo “Liru Sisa” cuando hablan de Little Caesars. La frase nació como una deformación fonética del nombre original y terminó saltando de conversaciones cotidianas a memes, videos de TikTok y publicaciones en redes sociales.

Pero lo que parecía solo una broma de internet tomó otra dimensión cuando se dio a conocer que la cadena de pizzas registró oficialmente “Liru Sisa” y “Liru Cisa” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La marca quiso impedir que terceros utilizaran los nombres para abrir negocios, vender productos o desarrollar campañas comerciales aprovechando un apodo que ya estaba instalado en la cultura popular mexicana.

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El fenómeno apela al reconocimiento de marca, algo que Little Caesars lleva décadas construyendo. Roberto Guzmán, hoy vicepresidente de marketing internacional de Little Caesars Pizza , ya había explicado anteriormente que para la compañía el objetivo siempre fue permanecer en la mente del consumidor, incluso cuando las personas no pronuncian correctamente el nombre de la cadena.

“Lo importante es que nos identifiquen. Al final, es awareness puro”, dijo en una entrevista previa con Expansión.

Además, la familiaridad con la marca no apareció por casualidad. La empresa ha conservado por años elementos que otras marcas suelen cambiar constantemente. El ejemplo más evidente es “Pizza Pizza”, un eslogan creado originalmente en 1979 para promocionar dos pizzas al precio de una y que terminó convirtiéndose en uno de los activos más reconocibles de la compañía.

“Nunca imaginamos que la frase ‘ Pizza Pizza ’ se convertiría en el estandarte de nuestra estrategia de posicionamiento”, admitió Guzmán cuando todavía era director regional de marketing para México y Latinoamérica.

La cadena también mantuvo prácticamente intacto al personaje de Little Caesar, inspirado en una caricatura del fundador Mike Ilitch y convertido con el tiempo en una figura reconocible dentro de la cultura pop de la marca.

Rodrigo Díez, experto en branding, explica que el personaje funciona bien en redes sociales porque su diseño facilita la creación de memes y conexiones humorísticas con las audiencias.

“Su diseño desenfadado lo hace fácilmente identificable y relacionable con memes, lo que amplía su adopción y reconocimiento entre las audiencias modernas”, dijo.

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Cuando internet empieza a construir parte de la marca

Con “Liru Sisa” ocurrió algo distinto. El apodo no salió de una campaña publicitaria ni de un equipo creativo, sino desde internet y desde la manera en que miles de consumidores mexicanos comenzaron a referirse a la marca en tono casual o humorístico.

Ahí aparece uno de los cambios más importantes en marketing en los últimos años. Antes, las compañías controlaban casi por completo slogans, personajes y formas de comunicación. Hoy buena parte de la identidad de una marca también se construye en memes, publicaciones, videos y códigos creados por los propios usuarios.

Little Caesars entendió que el nombre ya había dejado de pertenecer únicamente a internet. “Liru Sisa” se convirtió en una expresión con suficiente reconocimiento público como para generar valor comercial y, eventualmente, confusión si alguien más decidía utilizarla. En lugar de combatir el apodo, la empresa optó por apropiarse legalmente de él.

La decisión también conversa con la manera en que Little Caesars construyó su presencia en México desde su llegada en 2006. La marca apostó por un modelo de pizzas listas para llevar bajo el concepto Hot-N-Ready, eliminando tiempos de espera y simplificando la experiencia de compra. “Queremos que sepan que pueden entrar a la tienda y salir con una pizza caliente en cuestión de minutos”, explicó Guzmán en aquella entrevista.

Mientras otras cadenas cambiaban slogans, rediseñaban personajes o renovaban su imagen, Little Caesars optó por sostener una identidad basada en repetición, reconocimiento y humor sencillo.

Rodrigo Díez considera que esa consistencia ayudó a reforzar la conexión emocional con el consumidor. “La repetición constante de un eslogan o símbolo en distintos canales refuerza el posicionamiento y la conexión emocional con la audiencia”, señaló.

La cadena supera los 500 puntos de venta en México y opera en los 32 estados del país. Datos de Statista muestran que la marca tiene un reconocimiento de 5.1% dentro del sector, solo por debajo de Domino’s, que lidera con 7.3%.

Ahí aparece una de las razones por las que “Liru Sisa” dejó de ser solo un meme. El nombre ya tenía suficiente reconocimiento, conexión cultural y asociación pública como para convertirse en algo que la empresa decidió proteger oficialmente.

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