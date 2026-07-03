El fichaje fuera de la cancha: Corona sustituirá a Tecate en la camiseta de Tigres

Si durante años Tigres fue uno de los activos deportivos más representativos de Tecate , ahora el equipo regiomontano se suma al portafolio deportivo de Corona, una marca que ha reforzado su presencia en el futbol tanto a nivel nacional como internacional.

La alianza no solo contempla visibilidad de marca. Grupo Modelo adelantó que buscará transformar la experiencia de los aficionados dentro del Estadio Universitario con una serie de innovaciones inspiradas en las operaciones que implementó durante la 2026 FIFA World Cups.

Entre las acciones previstas se encuentran la instalación de kioscos con tecnología multimedia, equipos con mayor capacidad de enfriamiento y sistemas automatizados capaces de servir cerveza de barril en ocho segundos, además de otras iniciativas enfocadas en agilizar el servicio y mejorar la experiencia durante los partidos.

“Esta alianza representa la unión de dos referentes que comparten una misma mentalidad: siempre dar el extra. Corona es una marca mexicana que logró trascender fronteras y conquistar el mundo. Esa misma pasión, entrega y orgullo son los que han convertido a la afición de Tigres en una de las más emblemáticas del país”, afirmó Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo.

El directivo añadió que la intención es poner “la calidad, escala y capacidad de ejecución de Grupo Modelo al servicio de esa pasión para que cada visita al estadio se traduzca en experiencias memorables”.

Para Tigres, el acuerdo también representa un cambio estratégico al incorporar al club el portafolio de una de las mayores compañías cerveceras del mundo.

“Tigres tiene una afición incomparable y nuestra responsabilidad es seguir elevando la experiencia que vive dentro y fuera del estadio. Más allá de sumar a una gran marca, esta alianza nos permitirá acercar a la afición de Tigres un portafolio de marcas icónicas que forman parte de la cultura de millones de consumidores”, señaló Mauricio Doehner, presidente del Comité de Enlace CEMEX-Sinergia Deportiva.

La alianza comenzará oficialmente en julio de 2026, cuando el club estrene el patrocinio de Corona en su uniforme para disputar el Torneo Apertura 2026.

Con este acuerdo, Grupo Modelo fortalece su estrategia en el futbol mexicano en un momento en que las marcas buscan capitalizar el impulso generado por la Copa Mundial de 2026. Para Tigres, el cambio también simboliza el inicio de una nueva etapa comercial, luego de poner fin a una de las relaciones de patrocinio más duraderas del deporte mexicano.