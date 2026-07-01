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Tecate cierra un ciclo con Tigres y abre otro con la Liga Mexicana de Beisbol Banorte

El cierre del patrocinio con Tigres marca el inicio de una nueva estrategia para Tecate, que reforzará su presencia en el beisbol mexicano como patrocinador oficial de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte.
mié 01 julio 2026 01:24 PM
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Tecate cierra un ciclo con Tigres y abre otro con la Liga Mexicana de Beisbol
Tecate acompañó a Tigres durante más de 30 años en una de las alianzas comerciales más longevas del futbol mexicano. (Cortesía)

Por tres décadas Tecate fue una imagen inseparable para Tigres. El escudo del equipo de futbol y el nombre de Tecate compartieron campeonatos, finales, derrotas y algunos de los momentos más importantes en la historia reciente del club. Esa relación comercial llegará a su fin al concluir el Torneo Clausura 2026, cerrando una de las alianzas de patrocinio más longevas del futbol mexicano.

El anuncio marca el fin de un vínculo que trascendió el patrocinio deportivo. Durante más de 30 años, ambas marcas construyeron una asociación que se convirtió en parte de la identidad del futbol en Nuevo León y acompañó la transformación de Tigres en uno de los equipos más exitosos y con mayor convocatoria del país.

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Club Tigres y Tecate señalaron en un comunicado conjunto que la decisión se debe a un proceso natural dentro de la evolución del negocio deportivo, donde las alianzas comerciales se renuevan conforme cambian las estrategias de patrocinio y los objetivos de las marcas. Ambas organizaciones agradecieron la historia compartida y destacaron que la relación deja un legado construido a lo largo de varias generaciones de aficionados.

El fin de la alianza entre ambas marcas es un ejemplo de la transformación que vive el mercado del patrocinio deportivo. Contratos que durante años parecían permanentes hoy se revisan con mayor frecuencia conforme las marcas buscan nuevos territorios de comunicación, mientras los clubes diversifican sus fuentes de ingresos y reconfiguran el valor de sus activos comerciales .

Aunque Tecate dejará de ser patrocinador del club, la marca aseguró que mantendrá su apuesta por el futbol mexicano y continuará desarrollando iniciativas dirigidas a la afición, tanto en Nuevo León como en el resto del país.

Para Tigres, el fin de esta alianza abre una nueva etapa en la construcción de su portafolio comercial. En un contexto donde los equipos buscan incrementar el valor de sus patrocinios mediante experiencias, contenido y activaciones con los aficionados, el cambio representa también una oportunidad para atraer nuevos socios estratégicos.

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La nueva jugada de Tecate

La salida de Tigres no significa un paso atrás en el marketing deportivo. Apenas un día después de anunciar el fin de una de las alianzas más longevas del futbol mexicano, Tecate confirmó su incorporación como patrocinador oficial de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte.

Para Heineken México, la decisión forma parte de una estrategia para ampliar la presencia de la marca en plataformas deportivas con fuerte arraigo cultural y capacidad para conectar con nuevas audiencias mediante experiencias, activaciones y contenido alrededor del beisbol.

"El crecimiento que vive el beisbol en México representa una oportunidad única para generar experiencias relevantes y fortalecer nuestra cercanía con los consumidores", señaló en un comunicado Oriol Bonaclocha, CEO de Heineken México.

El cambio de jugada de la marca es un ejemplo de cómo hoy las marcas ya no concentran sus inversiones en una sola propiedad deportiva; diversifican su presencia entre distintas disciplinas para ampliar el alcance, conectar con públicos regionales y mantener una relación constante con los aficionados a lo largo del año.

Con información de Nancy Malacara

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