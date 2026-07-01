Tecate cierra un ciclo con Tigres y abre otro con la Liga Mexicana de Beisbol Banorte

Por tres décadas Tecate fue una imagen inseparable para Tigres. El escudo del equipo de futbol y el nombre de Tecate compartieron campeonatos, finales, derrotas y algunos de los momentos más importantes en la historia reciente del club. Esa relación comercial llegará a su fin al concluir el Torneo Clausura 2026, cerrando una de las alianzas de patrocinio más longevas del futbol mexicano.
El anuncio marca el fin de un vínculo que trascendió el patrocinio deportivo. Durante más de 30 años, ambas marcas construyeron una asociación que se convirtió en parte de la identidad del futbol en Nuevo León y acompañó la transformación de Tigres en uno de los equipos más exitosos y con mayor convocatoria del país.