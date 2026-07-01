Tecate cierra un ciclo con Tigres y abre otro con la Liga Mexicana de Beisbol Banorte

Club Tigres y Tecate señalaron en un comunicado conjunto que la decisión se debe a un proceso natural dentro de la evolución del negocio deportivo, donde las alianzas comerciales se renuevan conforme cambian las estrategias de patrocinio y los objetivos de las marcas. Ambas organizaciones agradecieron la historia compartida y destacaron que la relación deja un legado construido a lo largo de varias generaciones de aficionados.

El fin de la alianza entre ambas marcas es un ejemplo de la transformación que vive el mercado del patrocinio deportivo. Contratos que durante años parecían permanentes hoy se revisan con mayor frecuencia conforme las marcas buscan nuevos territorios de comunicación, mientras los clubes diversifican sus fuentes de ingresos y reconfiguran el valor de sus activos comerciales .

Aunque Tecate dejará de ser patrocinador del club, la marca aseguró que mantendrá su apuesta por el futbol mexicano y continuará desarrollando iniciativas dirigidas a la afición, tanto en Nuevo León como en el resto del país.

Para Tigres, el fin de esta alianza abre una nueva etapa en la construcción de su portafolio comercial. En un contexto donde los equipos buscan incrementar el valor de sus patrocinios mediante experiencias, contenido y activaciones con los aficionados, el cambio representa también una oportunidad para atraer nuevos socios estratégicos.