La evidencia de esa estrategia es visible en buena parte de las activaciones del Mundial. Desde promociones relacionadas con boletos hasta productos coleccionables, pasando por las ediciones especiales de latas y colaboraciones con Panini, gran parte del despliegue comercial tiene a Coca-Cola Zero como protagonista.

El objetivo es ampliar la base de consumidores que prueban el producto y acelerar la migración hacia opciones sin azúcar. La apuesta ocurre en un momento en que el negocio de refrescos enfrenta cambios en los hábitos de consumo y una mayor presión regulatoria.

Durante el primer trimestre del año, el volumen de ventas de la categoría de colas avanzó apenas 0.6% en México, de acuerdo con los resultados reportados por Arca Continental, el segundo embotellador más importante de Coca-Cola en el país.

En contraste, las categorías de agua y bebidas no carbonatadas crecieron 11% y 3.1%, respectivamente. El periodo también estuvo marcado por el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que elevó los precios de diversas bebidas desde enero.

En ese contexto, Coca-Cola ya puso en marcha su ofensiva mundialista. La campaña global “Siente Todo” busca capitalizar las emociones que acompañan a los aficionados durante el torneo, apoyada por activos promocionales como la gira internacional del trofeo de la FIFA.

La empresa considera que el futuro del sector estará cada vez más vinculado a bebidas con perfiles nutricionales distintos a los tradicionales. “Más allá de un tema regulatorio, como empresa de bebidas y líderes del sector, tenemos la responsabilidad de dar alternativas a nuestros consumidores”, dice Caso.