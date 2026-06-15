Coca-Cola encontró en el Mundial de 2026 una plataforma para conectar con los consumidores a partir de la emoción que genera el fútbol. En México, donde la Selección disputará como local buena parte de sus encuentros y el país albergará 13 partidos, la compañía ve algo más que una oportunidad de mercadotecnia, ve una plataforma para reforzar el posicionamiento de Coca-Cola Zero y acelerar su estrategia hacia bebidas bajas o sin calorías.
Para Patricio Caso, vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México, el Mundial representa una oportunidad para fortalecer los vínculos emocionales que la marca ha construido durante décadas alrededor del fútbol, la música y los momentos de convivencia. Pero detrás de la celebración deportiva también está el objetivo comercial de ampliar la adopción de Coca-Cola Zero, una de las principales apuestas de crecimiento de la empresa.
“En todas las campañas del Mundial hay muchísimo de nuestro despliegue a partir de Coca-Cola Zero y esto es porque se hila a lo que hemos venido construyendo desde el año 2018 con las autoridades en buscar que los consumidores tengan a su alcance alternativas bajas o sin calorías”, dijo Caso.