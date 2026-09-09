Consigue el vaso de Snoopy x Starbucks: estas son las horas con menos gente en las cafeterías

Starbucks lo vuelve a hacer y esta vez, la nueva colección de Snoopy está causando expectativas entre sus fans, sobre todo por el vaso en forma del popular personaje de Peanuts que se convertirá en la sensación del Otoño. Es por eso que, si quieres comprar parte de la colección, te recomendamos revisar los horarios habituales de las cafeterías puede darte una pista sobre cuándo suele haber menos gente y puedas adquirir el tuyo.
Es importante mencionar que el lanzamiento de la colección de Snoopy puede cambiar por completo la afluencia habitual de las sucursales.
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¿Cuándo sale a la venta el vaso de Snoopy?
Starbucks pondrá a la venta la colección Peanuts + Starbucks a partir del 15 de septiembre de 2026, en cafeterías participantes y hasta agotar existencias.
Uno de los artículos que podría generar mayor interés es el vaso de vidrio para bebidas frías de Snoopy, que incluye un adorno de Woodstock para el popote, un sombrero color calabaza y una bufanda verde. Starbucks estableció un límite de dos unidades por cliente para esta pieza.
Por eso, si estás pensando en ir por uno, estas son cinco sucursales de Ciudad de México y los horarios en los que normalmente registran una menor afluencia.
Starbucks Torre Caballito
Ubicación : Torre Caballito, Av. Paseo de la Reforma 10, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México.
Horario del martes: 7:00 a.m. a 22:00 p.m.
De acuerdo con el registro habitual de afluencia de Google Maps, uno de los momentos con menor cantidad de personas es entre las 21:00 y las 22:00 horas, cerca del cierre.
La sucursal se encuentra en una zona de oficinas y muy cerca de instalaciones del SAT, por lo que durante determinados momentos del día puede registrar una mayor concentración de clientes.
Para el lanzamiento de Snoopy, sin embargo, esta referencia debe tomarse solamente como una guía. Si el vaso genera una demanda similar a la que tuvieron otros productos de colección de Starbucks, la afluencia podría comenzar desde antes de la apertura.
Starbucks Reforma 222
Ubicación : Av. Paseo de la Reforma 222, Juárez, Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México.
Horario del martes: 9:30 a.m. a 21:00 p.m.
En esta sucursal, la hora de apertura suele ser uno de los momentos con menor afluencia.
Sin embargo, es una ubicación que puede tener bastante movimiento durante el día debido a que se encuentra dentro de una plaza comercial y en una zona con oficinas.
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Starbucks Narvarte DT
Ubicación : Calle Palenque 202, Narvarte Oriente, Benito Juárez, 03023, Ciudad de México.
Horario del martes: 6:00 a.m. a 23:00 p.m.
Esta sucursal tiene una ventana de menor afluencia desde la apertura y hasta cerca de las 9:00 de la mañana.
Por su horario, quienes quieran acudir temprano tienen un periodo amplio antes de que aumente el movimiento habitual.
Starbucks Copilco 20
Ubicación : Av. Pedro Henríquez Ureña, locales 5, 6 y 7, 546, Los Reyes, Coyoacán, 04330, Ciudad de México.
Horario del martes: 7:00 a.m. a 22:00 p.m.
Esta es una de las sucursales donde la afluencia se mantiene relativamente constante durante buena parte del día.
El periodo con menor movimiento registrado se encuentra entre las 2:00 y las 3:00 de la tarde, aunque la diferencia con otros horarios no es tan marcada.
Starbucks WTC
Ubicación : Av. Insurgentes Sur 729, Nápoles, Benito Juárez, 03810, Ciudad de México.
Horario del martes: 7:00 a.m. a 21:30 p.m.
En esta sucursal, las primeras horas de la mañana, antes de las 9:00, suelen registrar menor afluencia.
Al encontrarse en una zona de oficinas, el comportamiento de los clientes puede cambiar conforme avanza la jornada, por lo que acudir temprano es una de las alternativas para quienes buscan evitar el movimiento habitual de las horas posteriores.
Ojo con las filas el día del lanzamiento
Aunque Google Maps puede servir para identificar los horarios en los que una sucursal suele estar más tranquila, el lanzamiento de Snoopy no es un día normal.
La colección es de edición limitada y Starbucks señala que estará disponible hasta agotar existencias. Además del vaso de vidrio, la línea incluye otros productos como vasos de acero inoxidable, tumblers, una taza de cerámica, un peluche de Snoopy, un dije para bolso, una mini tote bag y un set de pines.
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Eso significa que una sucursal que normalmente tiene poca afluencia a determinada hora podría recibir una cantidad mucho mayor de clientes interesados en comprar los artículos.
El mejor ejemplo ocurrió con el Bearista Cup, el vaso de cristal con forma de oso que Starbucks lanzó en México en diciembre de 2025.
El producto provocó largas filas desde las primeras horas del día y hubo personas que incluso llegaron a las sucursales durante la madrugada. El vaso tuvo un precio de 869 pesos y Starbucks puso a la venta 37,472 piezas para todo México.
La demanda fue tan alta que algunas sucursales agotaron sus existencias rápidamente y el producto comenzó a aparecer en plataformas de reventa a precios muy superiores al original.