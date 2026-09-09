Consigue el vaso de Snoopy x Starbucks: estas son las horas con menos gente en las cafeterías

¿Cuándo sale a la venta el vaso de Snoopy?

Starbucks pondrá a la venta la colección Peanuts + Starbucks a partir del 15 de septiembre de 2026, en cafeterías participantes y hasta agotar existencias.

La colaboración está inspirada en el especial It's the Great Pumpkin, Charlie Brown, que este año cumple 60 años. Para celebrarlo, en nuestro país instaló una cafetería inspirada en este popular especial .

Uno de los artículos que podría generar mayor interés es el vaso de vidrio para bebidas frías de Snoopy, que incluye un adorno de Woodstock para el popote, un sombrero color calabaza y una bufanda verde. Starbucks estableció un límite de dos unidades por cliente para esta pieza.



Por eso, si estás pensando en ir por uno, estas son cinco sucursales de Ciudad de México y los horarios en los que normalmente registran una menor afluencia.

Starbucks Torre Caballito

Ubicación : Torre Caballito, Av. Paseo de la Reforma 10, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México.

Horario del martes: 7:00 a.m. a 22:00 p.m.

De acuerdo con el registro habitual de afluencia de Google Maps, uno de los momentos con menor cantidad de personas es entre las 21:00 y las 22:00 horas, cerca del cierre.

La sucursal se encuentra en una zona de oficinas y muy cerca de instalaciones del SAT, por lo que durante determinados momentos del día puede registrar una mayor concentración de clientes.

Los horarios de Google Maps reflejan el comportamiento habitual de las sucursales y no predicen las filas que habrá durante el lanzamiento. (starbucks.com)



Para el lanzamiento de Snoopy, sin embargo, esta referencia debe tomarse solamente como una guía. Si el vaso genera una demanda similar a la que tuvieron otros productos de colección de Starbucks, la afluencia podría comenzar desde antes de la apertura.

Starbucks Reforma 222

Ubicación : Av. Paseo de la Reforma 222, Juárez, Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México.

Horario del martes: 9:30 a.m. a 21:00 p.m.

En esta sucursal, la hora de apertura suele ser uno de los momentos con menor afluencia.

Sin embargo, es una ubicación que puede tener bastante movimiento durante el día debido a que se encuentra dentro de una plaza comercial y en una zona con oficinas.