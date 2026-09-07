Snoopy vuelve a Starbucks, ¿cuáles son los horarios de la cafetería temática en CDMX y qué bebidas tendrá?

Así es el Starbucks de Snoopy en CDMX

La decoración lleva a la cafetería algunos de los elementos más reconocibles de Peanuts. Las calabazas y los detalles de otoño forman parte de la ambientación, en una referencia directa a It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown.

El espacio fue diseñado para que los personajes de Peanuts formen parte de la experiencia dentro de la cafetería, por lo que quienes visiten la sucursal encontrarán distintos elementos alusivos a Snoopy y al otoño.



La ambientación también convierte al establecimiento en un lugar atractivo para tomar fotografías, especialmente para quienes siguen las colaboraciones de Starbucks con la franquicia.

¿Dónde está el Starbucks de Snoopy?

La cafetería temática está ubicada en:

Eje 6 Sur Tintoreto 5 , colonia Santa María Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, CDMX.

Para quienes llegan en transporte público, una referencia cercana es la estación San Antonio de la Línea 7 del Metro.

Los horarios de esta sucursal son de 6:00 a 22:00 horas de lunes a miércoles; de 6:00 horas hasta medianoche de jueves a sábado, y de 7:00 a 22:00 horas los domingos.

Además, de acuerdo con Google, los horarios con menor afluencia es a la hora de la apertura, sin embargo puede variar debido a que los fanáticos están acudiendo para tener una foto en el espacio.

La ambientación de la cafetería está inspirada en el otoño y en It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown. (IG/@starbucksmex)





¿Hasta cuándo estará disponible el Starbucks de Snoopy?

La cafetería forma parte de la experiencia de temporada de la colaboración entre Starbucks y Peanuts. Starbucks no ha anunciado una fecha específica de retiro para la decoración, por lo que su permanencia puede depender de la duración de la campaña y de las decisiones de la propia sucursal.

Por ello, quienes quieran conocer el espacio temático pueden acudir durante la temporada de otoño, aunque es recomendable considerar que la decoración es temporal y podría cambiar sin previo aviso.