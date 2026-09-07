Snoopy vuelve a Starbucks, ¿cuáles son los horarios de la cafetería temática en CDMX y qué bebidas tendrá?

Snoopy llegó a Starbucks y una de las sucursales de Ciudad de México cambió su apariencia para recibir al famoso personaje.
La cafetería tiene una decoración inspirada en el otoño y en el universo de Peanuts, por lo que se convirtió en un punto para los fans que buscan conocer el espacio y tomarse algunas fotografías.
La decoración forma parte del regreso de la colaboración entre Starbucks y Peanuts, este año, la colección toma como inspiración It’s the Great Pumpkin,Charlie Brown, que cumple 60 años.
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Así es el Starbucks de Snoopy en CDMX
La decoración lleva a la cafetería algunos de los elementos más reconocibles de Peanuts. Las calabazas y los detalles de otoño forman parte de la ambientación, en una referencia directa a It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown.
El espacio fue diseñado para que los personajes de Peanuts formen parte de la experiencia dentro de la cafetería, por lo que quienes visiten la sucursal encontrarán distintos elementos alusivos a Snoopy y al otoño.
Para quienes llegan en transporte público, una referencia cercana es la estación San Antonio de la Línea 7 del Metro.
Los horarios de esta sucursal son de 6:00 a 22:00 horas de lunes a miércoles; de 6:00 horas hasta medianoche de jueves a sábado, y de 7:00 a 22:00 horas los domingos.
Además, de acuerdo con Google, los horarios con menor afluencia es a la hora de la apertura, sin embargo puede variar debido a que los fanáticos están acudiendo para tener una foto en el espacio.
¿Hasta cuándo estará disponible el Starbucks de Snoopy?
La cafetería forma parte de la experiencia de temporada de la colaboración entre Starbucks y Peanuts. Starbucks no ha anunciado una fecha específica de retiro para la decoración, por lo que su permanencia puede depender de la duración de la campaña y de las decisiones de la propia sucursal.
Por ello, quienes quieran conocer el espacio temático pueden acudir durante la temporada de otoño, aunque es recomendable considerar que la decoración es temporal y podría cambiar sin previo aviso.
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¿Qué productos de Snoopy habrá en Starbucks?
La línea incluye 10 productos, los cuales son:
Vaso de vidrio para bebidas frías Snoopy: incluye un adorno para popote de Woodstock, un sombrero color calabaza y una bufanda verde de temporada. La compra está limitada a dos unidades por cliente.
Vaso de acero inoxidable para bebidas frías: muestra a Lucy y Snoopy.
Tumbler The Great Pumpkin: presenta ilustraciones de Snoopy y Woodstock.
Vaso de 24 onzas (709.765 mililitros aproximadamente) para bebidas frías: presenta a Snoopy, The Great Pumpkin e ilustraciones otoñales.
Taza de cerámica de 14 onzas (414.029 mililitros aproximadamente): presenta a los personajes de Peanuts y revela una sorpresa de Snoopy con cada sorbo, añadiendo un toque especial a los momentos más acogedores.
Tumbler de acero inoxidable de 16 onzas (473.176 mililitros aproximadamente): está decorado con un dije de Woodstock y un Snoopy.
Además, la colección incluye un peluche de Snoopy, un dije para bolso, una mini tote bag y un set de pines esmaltados.