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Snoopy vuelve a Starbucks, ¿cuáles son los horarios de la cafetería temática en CDMX y qué bebidas tendrá?

Una sucursal de Starbucks en Benito Juárez cambió su decoración para recibir la nueva colaboración con Peanuts, inspirada en el 60 aniversario de la película It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown.
lun 07 septiembre 2026 03:48 PM
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Un boceto de lo que es la cafetería temática de Peanuts en CDMX.
Una sucursal de Starbucks en CDMX cambió su decoración para recibir la nueva colaboración con Peanuts. (Instagram/@starbucksmex)

Snoopy llegó a Starbucks y una de las sucursales de Ciudad de México cambió su apariencia para recibir al famoso personaje.

La cafetería tiene una decoración inspirada en el otoño y en el universo de Peanuts, por lo que se convirtió en un punto para los fans que buscan conocer el espacio y tomarse algunas fotografías.

La decoración forma parte del regreso de la colaboración entre Starbucks y Peanuts, este año, la colección toma como inspiración It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown, que cumple 60 años.

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Así es el Starbucks de Snoopy en CDMX

La decoración lleva a la cafetería algunos de los elementos más reconocibles de Peanuts. Las calabazas y los detalles de otoño forman parte de la ambientación, en una referencia directa a It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown.

El espacio fue diseñado para que los personajes de Peanuts formen parte de la experiencia dentro de la cafetería, por lo que quienes visiten la sucursal encontrarán distintos elementos alusivos a Snoopy y al otoño.

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La ambientación también convierte al establecimiento en un lugar atractivo para tomar fotografías, especialmente para quienes siguen las colaboraciones de Starbucks con la franquicia.

¿Dónde está el Starbucks de Snoopy?

La cafetería temática está ubicada en:

Eje 6 Sur Tintoreto 5 , colonia Santa María Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, CDMX.

Para quienes llegan en transporte público, una referencia cercana es la estación San Antonio de la Línea 7 del Metro.

Los horarios de esta sucursal son de 6:00 a 22:00 horas de lunes a miércoles; de 6:00 horas hasta medianoche de jueves a sábado, y de 7:00 a 22:00 horas los domingos.

Además, de acuerdo con Google, los horarios con menor afluencia es a la hora de la apertura, sin embargo puede variar debido a que los fanáticos están acudiendo para tener una foto en el espacio.

Sucursal de Starbucks en CDMX tematizada con Peanuts, una calabaza como arco de entrada, luces naranjas y un Snoopy en el techo de la tienda.
La ambientación de la cafetería está inspirada en el otoño y en It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown. (IG/@starbucksmex)


¿Hasta cuándo estará disponible el Starbucks de Snoopy?

La cafetería forma parte de la experiencia de temporada de la colaboración entre Starbucks y Peanuts. Starbucks no ha anunciado una fecha específica de retiro para la decoración, por lo que su permanencia puede depender de la duración de la campaña y de las decisiones de la propia sucursal.

Por ello, quienes quieran conocer el espacio temático pueden acudir durante la temporada de otoño, aunque es recomendable considerar que la decoración es temporal y podría cambiar sin previo aviso.

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¿Qué productos de Snoopy habrá en Starbucks?

La línea incluye 10 productos, los cuales son:

  • Vaso de vidrio para bebidas frías Snoopy: incluye un adorno para popote de Woodstock, un sombrero color calabaza y una bufanda verde de temporada. La compra está limitada a dos unidades por cliente.
  • Vaso de acero inoxidable para bebidas frías: muestra a Lucy y Snoopy.
  • Tumbler The Great Pumpkin: presenta ilustraciones de Snoopy y Woodstock.
  • Vaso de 24 onzas (709.765 mililitros aproximadamente) para bebidas frías: presenta a Snoopy, The Great Pumpkin e ilustraciones otoñales.
  • Taza de cerámica de 14 onzas (414.029 mililitros aproximadamente): presenta a los personajes de Peanuts y revela una sorpresa de Snoopy con cada sorbo, añadiendo un toque especial a los momentos más acogedores.
  • Tumbler de acero inoxidable de 16 onzas (473.176 mililitros aproximadamente): está decorado con un dije de Woodstock y un Snoopy.

Además, la colección incluye un peluche de Snoopy, un dije para bolso, una mini tote bag y un set de pines esmaltados.

Colección de otoño de Starbucks y Peanuts con un peluche de Snoopy, bolsa, taza, termos y vasos decorados con calabazas y personajes de The Great Pumpkin.
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¿Qué bebidas podrás encontrar?

Para complementar esta colaboración, Starbucks también tendrá un menú para los fanáticos, esta es la lista:

  • Charlie Brown Frappuccino: de Pumpkin Spice con mocha.
  • Snoopy Frappuccino: de crema de vainilla, trozos de galleta y dulces notas de calabaza.
  • Linus Frappuccino: de crema de vainilla con Pumpkin Spice.
  • Lucy Frappuccino: de matcha con Pumpkin Spice, espuma fría de calabaza y un toque de caramelo.
Una promocional de las bebidas que Starbucks lanzó por su colaboración con Peanuts.
La colaboración entre Starbucks y Peanuts toma como inspiración el 60 aniversario de It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown. (starbucks.com)

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