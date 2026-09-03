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Snoopy vuelve a Starbucks, pero su vaso estrella tendrá límite de compra

La colección llegará a México el 15 de septiembre con vasos, termos, accesorios y un peluche inspirados en el 60 aniversario de The Great Pumpkin.
jue 03 septiembre 2026 01:14 PM
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Colección de otoño de Starbucks y Peanuts con un peluche de Snoopy, bolsa, taza, termos y vasos decorados con calabazas y personajes de The Great Pumpkin.
Starbucks lanzará el 15 de septiembre una colección global de 10 artículos inspirados en Snoopy y The Great Pumpkin, disponible por tiempo limitado. (Cortesía)

Starbucks volverá a recurrir a Snoopy para llevar clientes a sus cafeterías, pero esta vez acompañará la nostalgia con una restricción de compra. La cadena lanzará una colección de 10 artículos de edición limitada y solo permitirá adquirir dos unidades por persona de su vaso de vidrio con la figura del personaje.

La línea Peanuts + Starbucks estará disponible a partir del 15 de septiembre en establecimientos participantes de Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe, Europa, Medio Oriente, África y Asia-Pacífico. La empresa precisó que los productos se venderán hasta agotar existencias.

El lanzamiento coincide con el 60 aniversario de It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown, especial televisivo estrenado en 1966 que convirtió la espera de Linus por la Gran Calabaza en una tradición de Halloween.

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La colección incluye vasos fríos, termos, una taza, un peluche, una bolsa pequeña, un colgante y un juego de pines. El producto central es un vaso de vidrio con forma de Snoopy, acompañado por un popote decorado con Woodstock, un sombrero color calabaza y una bufanda verde.

Starbucks fijó para esa pieza un precio de 39.95 dólares en Estados Unidos, equivalente a unos 750 pesos al tipo de cambio actual, aunque el precio oficial para México todavía deberá confirmarse en los canales locales de la marca.

La nostalgia de Snoopy en estrategia de escasez

La restricción de dos vasos por persona intenta contener una demanda que la cadena ya conoce. En 2025, la primera colección de Starbucks y Snoopy provocó filas y productos agotados después de que ambas marcas presentaron a Joe Kind Snoopy, una versión creada para esa colaboración.

“Lo que vimos fue un fenómeno multigeneracional”, dijo entonces Georgina Cabral, subdirectora de Marketing de Starbucks México, en entrevista con Expansión. La demanda alcanzó a hombres y mujeres de distintas edades, además de alimentar la reventa de algunos artículos por más de 1,000 pesos.

El antecedente internacional comenzó en Japón, donde la primera colección de Starbucks y Peanuts se agotó en 90 minutos durante 2022. La compañía repitió la colaboración en ese mercado un año después y la convirtió en un lanzamiento global en 2025

La nueva entrega reemplaza el mensaje de bondad de aquella campaña por los códigos visuales del otoño, como calabazas, hojas secas y colores naranja y verde. Starbucks pretende conectar el regreso de Pumpkin Spice Latte con una propiedad intelectual que conserva reconocimiento entre distintas generaciones.

“El regreso de Pumpkin Spice Latte y It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown son señales perdurables de que llegó el otoño”, afirmó Dana Pellicano, vicepresidenta sénior de Experiencia Global de Producto de Starbucks, en el anuncio oficial de la colección .

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La compañía no informó cuántas unidades distribuirá ni el impacto esperado en sus ventas. La disponibilidad limitada, el control sobre la pieza principal y el antecedente de productos agotados colocan la escasez como parte central de la estrategia comercial.

El lanzamiento también prolonga la apuesta de la cafetería por atraer consumidores mediante mercancía y productos estacionales. Starbucks México ya había ampliado esta estrategia con vasos, termos, llaveros y campañas de bebidas dirigidas a públicos que no necesariamente visitan sus establecimientos para beber café .

En esta ocasión, Snoopy funciona como el puente entre la bebida de temporada y el objeto coleccionable. La taza deja de ser solo un recipiente y se convierte en una pieza cuya disponibilidad limitada puede llevar consumidores a las tiendas antes de que se agoten las existencias.

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