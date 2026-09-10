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Mercadotecnia

Menor consumo pone presión a la inversión publicitaria en México

La inversión publicitaria crecerá 9.7% este año por el impulso del Mundial, pero expertos anticipan una caída de 7% en 2027 ante un menor dinamismo del consumo.
jue 10 septiembre 2026 05:13 PM
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Escenario del Expansión Summit 2026. De izquierda a derecha Puri Lucena Editora de la Revista Expansión, qien viste un traje, sigue Luis Eduardo González Director de Publicidad, Patrocinios y Licencias en Farmacias Similares, Jordi Oliva Director General de Epsilon Latino América y Juan Diez CEO de Havas. Todos sentados en un sillón color blanco.
La desaceleración del consumo en México aumenta la presión sobre los presupuestos de publicidad, mientras las marcas buscan demostrar que cada peso destinado a marketing genera resultados. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña/ Expansión. )

La desaceleración del consumo que se vive en México tiene un efecto que va más allá del impacto en los bolsillos de los mexicanos y ya se resiente en la inversión publicitaria, que en los últimos años tiene un crecimiento derivado de nuevos anunciantes, mientras que expertos del sector anticipan una caída hacia el año próximo.

El desafío es que sin un evento como fue el Mundial, las empresas volverán a tomar decisiones en un entorno donde el consumo presenta menor dinamismo y donde los presupuestos de marketing compiten con otras necesidades de las compañías.

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Jordi Oliva, managing director en Epsilon Latinoamérica, considera que si bien este año fue atípico respecto a los presupuestos de las empresas en publicidad con un avance de 9.7% derivado del empuje por el Mundial 2026, desde hace una década el crecimiento lo empujan los nuevos anunciantes, como automotrices asiáticas, por lo que para 2027 anticipa una caída de 7% desde la base generada por el evento.

“Si sacamos el Mundial de la ecuación, va a haber un crecimiento de 3% año con año”, dijo durante su participación en el panel “El consumidor como termómetro de la economía”, dentro del Expansión Summit 2026. “En la realidad cuando vemos la base del mismo anunciante, no han crecido sus inversiones y eso es un problema porque hay una desconexión entre el CEO, el CFO y el CMO”, añadió.

El comprador busca valor, no promociones

Las marcas también enfrentan un consumidor más racional y un entorno en el que cada peso destinado a publicidad debe demostrar mejor su capacidad para generar negocio. Durante su participación en el panel, Juan Diez, CEO de HAVAS México, explicó que existe una desaceleración en el consumo de buena parte de las categorías, aunque no considera que México atraviese un escenario extremo.

El directivo declaró que no encontró una diferencia entre el comportamiento actual y las expectativas de los consumidores: una encuesta propietaria muestra que 52% de los mexicanos espera tener un futuro más próspero. “Hay una discordancia entre lo que ocurre y lo que ellos mismos esperan que ocurra sobre su futuro y su consumo”, señaló.

Además, los consumidores esperan más las promociones, comparan precios y aprovechan una oferta que dejó de concentrarse en determinadas temporadas para extenderse prácticamente durante todo el año, sobre todo en canales como el comercio electrónico.

En tanto. Luis Eduardo González, director de publicidad en Farmacias Similares, explica que explicó que la compañía no considera que exista una disyuntiva entre construir marca y generar ventas. Su propuesta parte del precio, pero también de la experiencia y de una identidad construida alrededor de ayudar al consumidor. “Nosotros tenemos que trabajar siempre desde el lado del consumo y del tema de la constancia y de la coherencia, desde donde nacimos, desde el ADN de la marca”, señaló.

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La empresa mantiene esta estrategia incluso cuando el consumo se complica. El directivo explicó que Farmacias Similares continúa invirtiendo en comunicación porque busca que sus consumidores perciban que la marca permanece disponible y mantiene su propuesta de valor aun cuando el entorno económico es menos favorable.

El precio también forma parte de esa estrategia. González señaló que algunos productos de la compañía llevan más de dos décadas sin modificaciones de precio, como parte de una relación construida con sus consumidores. “En muchos de nuestros productos tenemos más de 20 años sin tocar un precio, respondiendo a lo que necesita nuestro consumidor”, dijo.

La pelea por la atención empieza antes de la compra

El siguiente problema para las empresas es conseguir atención en un ecosistema cada vez más fragmentado. Las audiencias se distribuyen entre televisión, streaming, redes sociales, plataformas digitales, comercio electrónico y contenidos de todo tipo. Esto aumenta la cantidad de espacios disponibles para anunciarse, pero también dificulta que una marca consiga una atención sostenida.

Diez señaló que el nivel de atención depende del medio y del contenido. El cine mantiene niveles elevados por la concentración del espectador; la televisión lineal conserva espacios de alta atención, especialmente alrededor de determinados contenidos; y los eventos deportivos en vivo tienen una ventaja porque el consumidor los busca deliberadamente.

Pero para Oliva, la verdadera batalla ocurre incluso antes de que el consumidor manifieste una intención de compra. Las empresas han desarrollado herramientas cada vez más sofisticadas para detectar cuándo una persona está buscando un producto, pero llegar en ese momento puede significar que la decisión ya está prácticamente tomada.

“Cuando la señal se identifica como intención de compra, la consumidora ya sabe lo que puede comprar y esa decisión se construye antes”, señaló. Su argumento es que las marcas deben utilizar los datos no solamente para detectar a quien está a punto de comprar, sino para entender cómo se construyó esa decisión y qué factores influyeron en ella.

El riesgo de recortar marca

La presión sobre los presupuestos puede llevar a las empresas a reducir la inversión publicitaria justo cuando necesitan defender su participación de mercado. Para los panelistas, el problema es que una reducción de corto plazo puede afectar la relación con el consumidor si la marca desaparece de su campo de atención.

“El ahorrar en el tema de construcción de marca, al final lo que estás haciendo es hipotecar tu relación con el consumidor, te alejas de ellos”, dijo el director de publicidad de farmacia similares.

Diez coincide en que las empresas que logran crecer en sus categorías suelen mantener una inversión publicitaria más agresiva. El problema es que muchas compañías mexicanas tienen un origen industrial y desarrollaron capacidades en producción y distribución antes que en construcción de marca.

La transformación del comercio electrónico aumenta esa presión. Hoy una empresa puede fabricar un producto, crear una marca y comercializar mediante plataformas digitales con barreras de entrada mucho menores. Eso incrementa el número de competidores que buscan atención y obliga a las marcas establecidas a defender su posición.

“Las barreras de entrada a las categorías son sumamente bajas y la disrupción es enorme”, dijo Diez. La consecuencia es que construir una marca adquiere mayor importancia precisamente cuando el consumidor tiene más opciones y puede cambiar de producto con mayor facilidad.

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Industria de la publicidad Industria de bebidas y alimentos

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