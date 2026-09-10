Menor consumo pone presión a la inversión publicitaria en México

Jordi Oliva, managing director en Epsilon Latinoamérica, considera que si bien este año fue atípico respecto a los presupuestos de las empresas en publicidad con un avance de 9.7% derivado del empuje por el Mundial 2026, desde hace una década el crecimiento lo empujan los nuevos anunciantes, como automotrices asiáticas, por lo que para 2027 anticipa una caída de 7% desde la base generada por el evento.

“Si sacamos el Mundial de la ecuación, va a haber un crecimiento de 3% año con año”, dijo durante su participación en el panel “El consumidor como termómetro de la economía”, dentro del Expansión Summit 2026. “En la realidad cuando vemos la base del mismo anunciante, no han crecido sus inversiones y eso es un problema porque hay una desconexión entre el CEO, el CFO y el CMO”, añadió.

El comprador busca valor, no promociones

Las marcas también enfrentan un consumidor más racional y un entorno en el que cada peso destinado a publicidad debe demostrar mejor su capacidad para generar negocio. Durante su participación en el panel, Juan Diez, CEO de HAVAS México, explicó que existe una desaceleración en el consumo de buena parte de las categorías, aunque no considera que México atraviese un escenario extremo.

El directivo declaró que no encontró una diferencia entre el comportamiento actual y las expectativas de los consumidores: una encuesta propietaria muestra que 52% de los mexicanos espera tener un futuro más próspero. “Hay una discordancia entre lo que ocurre y lo que ellos mismos esperan que ocurra sobre su futuro y su consumo”, señaló.

Además, los consumidores esperan más las promociones, comparan precios y aprovechan una oferta que dejó de concentrarse en determinadas temporadas para extenderse prácticamente durante todo el año, sobre todo en canales como el comercio electrónico.

En tanto. Luis Eduardo González, director de publicidad en Farmacias Similares, explica que explicó que la compañía no considera que exista una disyuntiva entre construir marca y generar ventas. Su propuesta parte del precio, pero también de la experiencia y de una identidad construida alrededor de ayudar al consumidor. “Nosotros tenemos que trabajar siempre desde el lado del consumo y del tema de la constancia y de la coherencia, desde donde nacimos, desde el ADN de la marca”, señaló.

