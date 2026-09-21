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WPP Media va por banca, autos y retail para crecer a doble dígito en México

Christian Dieb recibe una operación con clientes como Coca-Cola, Airbnb y Google, pero con el reto de ganar más empresas mexicanas.
lun 21 septiembre 2026 12:33 PM
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Christian Dieb, CEO de WPP Media México, junto al logotipo de la compañía.
Christian Dieb buscará que WPP Media México crezca a doble dígito en 2027 mediante nuevas cuentas locales y más servicios para sus clientes. (Cortesía)

Christian Dieb recibe WPP Media México con una cartera de clientes globales que incluye a Coca-Cola, Airbnb y Google. Sin embargo, el nuevo CEO considera que la operación todavía debe ampliar su presencia entre las empresas mexicanas.

Por ello, Dieb buscará nuevas cuentas en banca, alimentos, restaurantes, automóviles y retail. La estrategia no pretende acumular clientes, sino atraer compañías que puedan contratar distintos servicios y sostener una relación de largo plazo.

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“No queremos una gran cantidad de clientes. Queremos clientes relevantes en diferentes sectores que nos permitan tener un crecimiento sostenible”, señaló Dieb en entrevista con Expansión.

La operación mexicana proyecta crecer a doble dígito en 2027 frente a los resultados de 2026. Para conseguirlo, WPP Media combinará la llegada de nuevas cuentas con la venta de más servicios a las marcas que ya forman parte de su portafolio.

“Tenemos un plan muy agresivo de crecimiento. Obedece a dos ejercicios, la consecución de clientes nuevos y la generación de nuevos servicios con los clientes existentes”, explica.

Dieb también preside la operación de WPP Media en Colombia y cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria. Antes de incorporarse al grupo, el ejecutivo dirigió UM para América Latina e IPG Mediabrands en la región andina.

Además, el directivo asume el negocio mexicano después de una reorganización global. Mindshare, Wavemaker y EssenceMediacom, que antes tenían estructuras directivas independientes, ahora se encuentran agrupadas bajo una misma operación de medios.

WPP Media se encarga de identificar audiencias, planear la distribución de las campañas, comprar espacios publicitarios y medir sus resultados. La integración busca reducir procesos duplicados y facilitar que los clientes contraten diferentes capacidades dentro del grupo. “La simplificación ya pasó. Una vez unificado el modelo, lo que necesitamos hoy es crecer”, afirma.

No obstante, el objetivo mexicano aparece mientras la matriz enfrenta una contracción. Durante el primer semestre de 2026, los ingresos de WPP menos los costos transferidos a sus clientes disminuyeron 5.6%, al pasar de 5,026 millones a 4,745 millones de libras, de acuerdo con su reporte financiero semestral.

WPP respondió con Elevate28, un programa que reorganizó el negocio en cuatro divisiones y que pretende generar ahorros anuales por 500 millones de libras hacia 2028. El grupo concentró sus operaciones en medios, creatividad, producción y soluciones empresariales.

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A pesar del ajuste, la compañía protegió su presupuesto tecnológico. WPP invirtió alrededor de 300 millones de libras en inteligencia artificial, datos y tecnología durante 2025, equivalentes a cerca de 7,500 millones de pesos con un tipo de cambio referencial de 25 pesos por libra.

La inversión superó en 20% los 250 millones de libras destinados durante 2024. La empresa financió el incremento con los ahorros generados en otras áreas porque considera que la tecnología será necesaria para recuperar el crecimiento.

Las tareas operativas perderán terreno frente a la IA

WPP destinó parte de su inversión tecnológica a WPP Open, una plataforma que utiliza datos e inteligencia artificial para identificar audiencias, crear contenidos, distribuir campañas y medir resultados.

Dieb considera que la herramienta será uno de los principales diferenciadores de WPP frente a Publicis y al nuevo Omnicom , que amplió su tamaño después de integrar a IPG.

“La tecnología es un gran diferencial, pero nuestro negocio sigue basado en personas. La estrategia consiste en tener equipos que entiendan las soluciones de crecimiento que necesitan los clientes”, menciona.

La plataforma también incorpora InfoSum, una tecnología que compara los datos de anunciantes y medios sin revelar información personal. Sin embargo, el servicio apenas comienza su despliegue en América Latina y todavía no registra clientes ni resultados medibles en México.

Además, la automatización reducirá el tiempo destinado a las actividades manuales y repetitivas. Dieb evita anticipar cuántos puestos podrían desaparecer, pero reconoce que las tareas operativas perderán relevancia.

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“Las tareas operativas que no generan valor deberían pasar a las máquinas, pero la creatividad será cada vez más relevante”, dice. Por ello, WPP Media necesitará especialistas en datos, estrategas capaces de entender ventas y márgenes, así como creativos que conecten las campañas con la cultura local.

Dieb medirá su primer año mediante tres resultados concretos, conservar las cuentas actuales, venderles más servicios y atraer empresas mexicanas. “Para considerar exitosa la gestión, lo primero es tener un equipo feliz. De ahí se desprende mantener a nuestros clientes y crecer mediante servicios y nuevos negocios”, enfatiza.

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