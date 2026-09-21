WPP Media va por banca, autos y retail para crecer a doble dígito en México

“No queremos una gran cantidad de clientes. Queremos clientes relevantes en diferentes sectores que nos permitan tener un crecimiento sostenible”, señaló Dieb en entrevista con Expansión.

La operación mexicana proyecta crecer a doble dígito en 2027 frente a los resultados de 2026. Para conseguirlo, WPP Media combinará la llegada de nuevas cuentas con la venta de más servicios a las marcas que ya forman parte de su portafolio.

“Tenemos un plan muy agresivo de crecimiento. Obedece a dos ejercicios, la consecución de clientes nuevos y la generación de nuevos servicios con los clientes existentes”, explica.

Dieb también preside la operación de WPP Media en Colombia y cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria. Antes de incorporarse al grupo, el ejecutivo dirigió UM para América Latina e IPG Mediabrands en la región andina.

Además, el directivo asume el negocio mexicano después de una reorganización global. Mindshare, Wavemaker y EssenceMediacom, que antes tenían estructuras directivas independientes, ahora se encuentran agrupadas bajo una misma operación de medios.

WPP Media se encarga de identificar audiencias, planear la distribución de las campañas, comprar espacios publicitarios y medir sus resultados. La integración busca reducir procesos duplicados y facilitar que los clientes contraten diferentes capacidades dentro del grupo. “La simplificación ya pasó. Una vez unificado el modelo, lo que necesitamos hoy es crecer”, afirma.

No obstante, el objetivo mexicano aparece mientras la matriz enfrenta una contracción. Durante el primer semestre de 2026, los ingresos de WPP menos los costos transferidos a sus clientes disminuyeron 5.6%, al pasar de 5,026 millones a 4,745 millones de libras, de acuerdo con su reporte financiero semestral.

WPP respondió con Elevate28, un programa que reorganizó el negocio en cuatro divisiones y que pretende generar ahorros anuales por 500 millones de libras hacia 2028. El grupo concentró sus operaciones en medios, creatividad, producción y soluciones empresariales.