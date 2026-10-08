AriZona cambia de cancha: de su famoso té a bebidas con 5% de alcohol para conquistar otro mercado

Double Hard en EU

Por otro lado, la empresa lanzó Double Hard, una línea con 10% de alcohol por volumen que amplía su presencia en el mercado de bebidas listas para tomar.

El lanzamiento, anunciado en julio de 2026, contempla dos sabores: té verde, inspirado en su tradicional bebida, y Watermelon Dragonfruit Juice Cocktail, una mezcla frutal de sandía y pitahaya. Ambos productos se comercializan en el formato de lata grande característico de la marca, con un precio sugerido de 2.49 dólares por unidad.

La empresa explicó que DOUBLE HARD responde a la demanda de bebidas alcohólicas listas para tomar con sabores intensos y formatos prácticos, en particular dentro de la categoría de hard tea, que agrupa bebidas de té con alcohol. Se trata de la apuesta de la compañía por extender su presencia en ese segmento, aunque su disponibilidad inicial sigue limitada a los mercados estadounidenses anunciados.

De las latas de té helado a las bebidas alcohólicas

AriZona Beverages nació en Brooklyn, Nueva York, en 1992. La marca construyó su reconocimiento alrededor del té helado y las bebidas de frutas, que se volvieron una de sus principales señas de identidad.

Su propuesta se ha apoyado en una combinación de sabores, empaques llamativos y precios accesibles. La empresa destaca que su primera lata grande llegó al mercado con un precio de 99 centavos, una referencia que ha acompañado la identidad de la marca durante décadas.

La entrada al segmento alcohólico permite a la compañía utilizar ese reconocimiento en otra categoría de consumo. En lugar de abandonar los sabores que ya identifican a AriZona, la marca los adapta a bebidas con alcohol, con presentaciones y graduaciones distintas.