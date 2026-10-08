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Mercadotecnia

AriZona cambia de cancha: de su famoso té a bebidas con 5% de alcohol para conquistar otro mercado

De las bebidas de consumo cotidiano a las preparadas con tequila, AriZona amplía las categorías en las que compite sin dejar de lado los sabores frutales que identifican a la marca.
jue 08 octubre 2026 07:27 PM
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Manos sostienen las bebidas de Arizona Hard en un fondo que asemeja una fiesta con luces neón.
AriZona amplió su oferta más allá de sus tradicionales tés helados y bebidas frutales. (Expansión/Meta AI)

AriZona amplió su oferta en México con una línea de bebidas alcohólicas preparadas que combina sabores frutales con tequila y con 5% de alcohol. La marca, conocida por sus tés helados y sus latas de gran tamaño, comercializa AriZona Hard en presentaciones de 475 mililitros, con opciones como sandía, limonada, mango y kiwi-fresa.

Los productos ya aparecen en los catálogos en línea de cadenas como Walmart, H-E-B, Chedraui y Sam’s Club. Los precios consultados van de 32 a 35 pesos por envase, aunque pueden variar según el establecimiento, las promociones y la disponibilidad.

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AriZona Hard, una bebida lista para tomar con tequila

A diferencia del té helado tradicional de AriZona, que no contiene alcohol, la línea Hard se comercializa como una bebida alcohólica preparada o ready to drink (RTD), es decir, lista para consumirse sin necesidad de mezclar ingredientes adicionales.

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Las presentaciones disponibles en México tienen una graduación alcohólica de 5% y vienen en envases de cartón, fuera de las clásicas latas de la marca y mucho más pequeñas que otros utilizados por otras bebidas preparadas.

¿Cuánto cuesta AriZona Hard en México?

El precio depende de la tienda y del sabor. En las publicaciones consultadas, Walmart muestra varias presentaciones de 475 mililitros a 32 pesos, mientras H-E-B las ofrece a 35 pesos. Chedraui también incluye AriZona Hard en su catálogo de bebidas alcohólicas.

La línea también se vende en paquetes. Sam’s Club, por ejemplo, publica un paquete de ocho envases de distintos sabores, dirigido a consumidores que buscan comprar varias unidades en una sola operación.

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Double Hard en EU

Por otro lado, la empresa lanzó Double Hard, una línea con 10% de alcohol por volumen que amplía su presencia en el mercado de bebidas listas para tomar.

El lanzamiento, anunciado en julio de 2026, contempla dos sabores: té verde, inspirado en su tradicional bebida, y Watermelon Dragonfruit Juice Cocktail, una mezcla frutal de sandía y pitahaya. Ambos productos se comercializan en el formato de lata grande característico de la marca, con un precio sugerido de 2.49 dólares por unidad.

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La empresa explicó que DOUBLE HARD responde a la demanda de bebidas alcohólicas listas para tomar con sabores intensos y formatos prácticos, en particular dentro de la categoría de hard tea, que agrupa bebidas de té con alcohol. Se trata de la apuesta de la compañía por extender su presencia en ese segmento, aunque su disponibilidad inicial sigue limitada a los mercados estadounidenses anunciados.

De las latas de té helado a las bebidas alcohólicas

AriZona Beverages nació en Brooklyn, Nueva York, en 1992. La marca construyó su reconocimiento alrededor del té helado y las bebidas de frutas, que se volvieron una de sus principales señas de identidad.

Su propuesta se ha apoyado en una combinación de sabores, empaques llamativos y precios accesibles. La empresa destaca que su primera lata grande llegó al mercado con un precio de 99 centavos, una referencia que ha acompañado la identidad de la marca durante décadas.

La entrada al segmento alcohólico permite a la compañía utilizar ese reconocimiento en otra categoría de consumo. En lugar de abandonar los sabores que ya identifican a AriZona, la marca los adapta a bebidas con alcohol, con presentaciones y graduaciones distintas.

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La estrategia también amplía las ocasiones en las que puede consumirse el producto: de una bebida de té o fruta asociada con el consumo cotidiano a una alternativa alcohólica lista para tomar.

Menos consumo de alcohol entre adolescentes y más opciones listas para beber

La entrada de AriZona al mercado mexicano de bebidas alcohólicas ocurre en un contexto de cambios en los hábitos de consumo. En México, los jóvenes entre 12 y 17 años que consumieron alcohol durante el último año pasó de 28% en 2016 a 17.8% en 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco ( ENCODAT ).

Además, la prevalencia de consumo excesivo durante el último año también disminuyó, de 15.2% a 6.3% en el mismo periodo.

Por otro lado, el mercado ofrece formatos que buscan responder a la demanda de conveniencia y variedad. Euromonitor señaló que las bebidas alcohólicas listas para beber, conocidas como ready to drink (RTD), fueron la categoría de mayor crecimiento en México durante 2025, favorecidas por nuevos lanzamientos y la experimentación con sabores.

Sin embargo, la evolución de la categoría no es uniforme, el reporte anual de Becle, propietario de José Cuervo , por ejemplo, registró una caída de 8.3% en el volumen de su segmento RTD durante 2025.

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Retail Alcohol

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