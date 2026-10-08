De Dr. Simi a Bienestar: las marcas que ahora tienen cafetería aunque su negocio original sea otro

El café dejó de ser territorio exclusivo de las cadenas especializadas como Starbucks, en México, empresas como Farmacias Similares, los productos de limpieza de Pato hasta la Secretaría del Bienestar han decidido incursionar en las cafeterías.
Pero la estrategia no es la misma en todos los casos, mientras algunas marcas ya convirtieron el café en un negocio abierto al público, otras lo utilizan como una experiencia temporal para presentar un producto o como una extensión de su universo de marca.
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Café Simi: de una farmacia a una cafetería
Farmacias Similares comenzó el proyecto de la Casa del Doctor Simi, ubicada en la Ciudad de México, en esta incluyó un concepto de cafetería que salió del museo y llegó a otras ubicaciones.
Actualmente, Café Simi ofrece bebidas preparadas con granos de Oaxaca y Veracruz, además de alimentos para desayunar y comer. La empresa también ha llevado el concepto a otras ubicaciones y plantea continuar con su expansión.
Así, con precios en bebidas que van desde los 40 pesos hasta los 55 pesos, la marca ha extendido el concepto hasta abrir su tercera sucursal en Playa del Carmen y prevé cerrar 2026 con alrededor de 20 cafeterías.
Pato llevó la idea todavía más lejos, aunque en su caso se trató de una forma de promocionar su nuevo producto.
La marca de productos para el baño creó Café Pato , un pop-up que estuvo en la Ciudad de México del 24 al 27 de septiembre de 2026 para presentar Pato Odor Block, su producto para ayudar a neutralizar los malos olores en el baño.
En su experiencia, en lugar de comprar un café, para poder utilizar el baño, los visitantes primero entraban al baño, probaban el producto y después recibían un café de cortesía.
El espacio estuvo ubicado en Río Lerma 136, en la alcaldía Cuauhtémoc, y funcionó como una demostración del producto, pero presentada como una experiencia de marca.
Hello Kitty: cuando el personaje se convierte en restaurante
En México, Hello Kitty Café convirtió el universo de Sanrio en un espacio donde el personaje no solamente aparece en productos, sino también en la decoración, los alimentos y la experiencia del consumidor.
El concepto ya opera en México y en 2026 abrió una nueva ubicación en la colonia Condesa de la Ciudad de México. El nuevo lugar incorpora, además del restaurante, espacios para eventos, una zona VIP, un cuarto de espejos y luces y posteriormente un roof.
Aquí el café funciona como parte de una experiencia más amplia, ya que la razón para visitar el establecimiento no es únicamente consumir una bebida, sino encontrarse físicamente con un universo que antes existía principalmente en productos, contenidos y licencias.
Además, en Casa Snoopy existe la opción de pedir alimentos para tus mascotas y, los precios parten desde los 180 pesos.
Secretaría del Bienestar entra al mercado del café
La llamada CACfetería del Bienestar abrió en Paseo de la Reforma, dentro de la Tienda de Artesanías del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), para ofrecer café producido por personas productoras de distintas regiones del país, además de otros productos vinculados con el programa. Entre los estados de origen del café están Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero y Oaxaca.
El concepto lleva al consumidor desde el producto empaquetado hasta el momento de consumo, no solamente comprar café para prepararlo en casa, sino sentarse a tomarlo en un espacio asociado con la marca.
El proyecto también se relaciona con una estrategia más amplia para fortalecer la producción y comercialización del café mexicano. Sus precios parten de los 40 hasta los 65 pesos.
La Esperanza suma cafeterías a su negocio de panadería
Pastelerías La Esperanza también encontró en el café una forma de ampliar su oferta más allá del pan dulce y los pasteles. La cadena incorporó espacios de cafetería en sus sucursales, donde los clientes pueden acompañar sus compras con bebidas y alimentos preparados.
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Su menú incluye café caliente y frío, frappés, malteadas, además de opciones saladas como chapatas, sándwiches, tortas de chilaquiles y cuernitos. Algunas unidades también ofrecen helados y otros productos, con lo que el establecimiento funciona tanto como panadería para llevar como un lugar para desayunar o comer.
La apuesta forma parte de una diversificación que la empresa ha desarrollado a lo largo de los años. En cuanto a sus precios estos arrancan en los 30 pesos y llegan hasta los 55 pesos.