De Dr. Simi a Bienestar: las marcas que ahora tienen cafetería aunque su negocio original sea otro

Café Simi: de una farmacia a una cafetería

Farmacias Similares comenzó el proyecto de la Casa del Doctor Simi, ubicada en la Ciudad de México, en esta incluyó un concepto de cafetería que salió del museo y llegó a otras ubicaciones.

Actualmente, Café Simi ofrece bebidas preparadas con granos de Oaxaca y Veracruz, además de alimentos para desayunar y comer. La empresa también ha llevado el concepto a otras ubicaciones y plantea continuar con su expansión.

Así, con precios en bebidas que van desde los 40 pesos hasta los 55 pesos, la marca ha extendido el concepto hasta abrir su tercera sucursal en Playa del Carmen y prevé cerrar 2026 con alrededor de 20 cafeterías.





Del limpiador de baño a un café temporal

Pato llevó la idea todavía más lejos, aunque en su caso se trató de una forma de promocionar su nuevo producto.

La marca de productos para el baño creó Café Pato , un pop-up que estuvo en la Ciudad de México del 24 al 27 de septiembre de 2026 para presentar Pato Odor Block, su producto para ayudar a neutralizar los malos olores en el baño.

En su experiencia, en lugar de comprar un café, para poder utilizar el baño, los visitantes primero entraban al baño, probaban el producto y después recibían un café de cortesía.

Café Pato fue una experiencia temporal en Ciudad de México para presentar el producto Pato Odor Block. (Café Pato)



El espacio estuvo ubicado en Río Lerma 136, en la alcaldía Cuauhtémoc, y funcionó como una demostración del producto, pero presentada como una experiencia de marca.

Hello Kitty: cuando el personaje se convierte en restaurante

En México, Hello Kitty Café convirtió el universo de Sanrio en un espacio donde el personaje no solamente aparece en productos, sino también en la decoración, los alimentos y la experiencia del consumidor.

El concepto ya opera en México y en 2026 abrió una nueva ubicación en la colonia Condesa de la Ciudad de México. El nuevo lugar incorpora, además del restaurante, espacios para eventos, una zona VIP, un cuarto de espejos y luces y posteriormente un roof.





Sus precios rondan entre los 80 a 100 pesos en cuanto a bebidas, sin embargo también ofrecen comida tematizada que puede incrementar la cuenta individual.