Inversión mixta entre gobierno e IP sumará 5.7 billones de pesos en 2030, dice la Secretaría de Hacienda

Esta participación es destacable porque contar con una mejor infraestructura reduce costos de producción y logística, conecta regiones y amplía oportunidades, además, una mayor disponibilidad de energía, agua y de transporte, mejor conectividad, permite que las empresas expandan sus operaciones y que nuevos proyectos de inversión privada encuentren condiciones para desarrollarse, explicó la funcionaria a diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en reunión de trabajo para discutir el Paquete Económico 2027.

“Desde Hacienda, estamos avanzando en la instrumentación de esta agenda. Con la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y los procesos de licitación que ya se encuentran en marcha, estamos dando paso a la ejecución de proyectos con fuentes de financiamiento claras y una adecuada evaluación de riesgos para que la inversión se traduzca en beneficios duraderos para la población”, dijo Bonilla Rodríguez.

Destacó que en este camino ya se publicaron los lineamientos para esta Ley que fomenta el esquema de inversión mixta, el cual permite complementar los recursos públicos y ampliar el alcance de esta agenda.

“Su instrumentación incorpora transparencia y seguimiento de los proyectos, así como la identificación de los compromisos fiscales que generen, para impulsar la infraestructura y preservar la solidez de las finanzas públicas en el largo plazo”, agregó la subsecretaria de Hacienda.

Bonilla Rodríguez explicó que en los primeros siete meses del año, la inversión pública reportada por Inegi creció 10% anual y la inversión privada repuntó en el marco de la implementación del Plan México, estas inversiones se concentraron en proyectos clave de infraestructura para la pobalción como energía, agua, y transporte.

Asimismo, el sector externo muestra un desempeño favorable, pues entre enero y agosto, las exportaciones totales aumentaron 29% anual, destacando el equipo de cómputo y electrónicos, en línea con la mayor demanda de Estados Unidos, vinculada a la Inteligencia Artificial.